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Казахский стыд. Токаев упал между двух стульев, - Андрей Перла
02:56 30.09.2023

КАЗАХСКИЙ СТЫД. ТОКАЕВ УПАЛ МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ
Президент Казахстана Токаев пообещал соблюдать все санкции против России. Что теперь делать с таким союзником, как и, главное, когда его наказывать?

Хозяин своего слова: как дал, так и назад взял
Намедни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наговорил на место в учебниках истории. Буквально за одни сутки он успел сказать (на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем), что Казахстан будет строго соблюдать все антироссийские санкции и что Казахстан не является "анти-Россией" и не откажется от сотрудничества с Москвой.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПООБЕЩАЛ, КАЗАХСТАН БУДЕТ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ. ФОТО: KAY NIETFELD/GLOBALLOOKPRES

Со вторым заявлением все понятно: Токаев не мог не обратить внимания на, мягко говоря, негативную реакцию на свои первые слова и поспешил сгладить произведенное впечатление. Получилось, в целом, не очень, потому что взять назад заявление о строгом соблюдении санкций Токаев не мог.

Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима.

Это сказано, и этого никто не отменил. На этом фоне слова про Россию "У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи" не очень смотрятся.

НА ЭТОМ ФОНЕ СЛОВА ПРО РОССИЮ "У НАС ЕСТЬ ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ" НЕ ОЧЕНЬ СМОТРЯТСЯ. ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRES

Что с ним теперь делать?
Реакция на слова Токаева в России действительно была, скажем мягко, жесткой и недружелюбной. Депутат Государственной думы Константин Затулин, к примеру, высказался так:

Президент Казахстана достаточно доказал, что не отличается излишней благодарностью к России... Объявлять войну Казахстану мы не собираемся, но память у нас долгая. И я думаю, что, как показывает история современного Казахстана, ну, в Казахстане все случается. И в этом смысле хорошо было бы, чтобы в Казахстане помнили, что старый друг лучше новых двух. К сожалению, память у многих в Казахстане короткая.

Намек в этих словах кажется весьма прозрачным. Действительно, всем понятно, что Токаев сегодня является президентом потому, что в начале 2022 года события "кровавого января" были прерваны вмешательством контингентов стран ОДКБ, прежде сего России. Разумеется, в самом Казахстане никто не скажет, что Токаев удержался у власти "на русских штыках", но факт, что без этих штыков политическая ситуация в республике была куда менее... допустим, куда менее безопасной и предсказуемой.

Проблема в том, что напоминать лидеру Казахстана о том, чем он сам и его страна обязаны России, вряд ли продуктивно.

ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО НАПОМИНАТЬ ЛИДЕРУ КАЗАХСТАНА О ТОМ, ЧЕМ ОН САМ И ЕГО СТРАНА ОБЯЗАНЫ РОССИИ, ВРЯД ЛИ ПРОДУКТИВНО. ФОТО: STATE DUMA OF RUSSIAN FEDERATION/GLOBALLOOKPRES

Никакая благодарность не может его заставить занять однозначно пророссийскую позицию - по весьма "уважительной" причине. Токаев, совершенно очевидно, не верит в победу России. Или, может быть, до сих пор не понимает, кто победит. И, насколько это в его силах, старается не портить отношения ни с Западом, ни с Россией. Ну, или, во всяком случае, не портить фатально.

Именно потому, что Токаев не знает, кто победит и очень боится оказаться не на стороне победителя, он на свой лад старается сделать все, чтобы конфликт на Украине был исчерпан, и ему не пришлось дальше находиться в странной и унизительной позе "между двух стульев".

Хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной,

– говорит Токаев и, с его точки зрения, таким образом подчеркивает свой нейтралитет.

С нашей точки зрения – тут не надо лукавить – это выглядит так, как будто лидер Казахстана совершенно однозначно работает в интересах "западных партнеров". Токаев, как мы уже указывали в публикациях Царьграда, во многом продукт 35-летней западной пропаганды. Он не верит в победу России над Западом. Исходя из этого в будущем реальные отношения с Казахстаном надо будет перестраивать.

Однако МИД России, например, не спешит вставать на эту радикальную точку зрения.

Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, отмечают в МИД, и подчеркивают, что рассчитывают на совместную работу с Казахстаном, чтобы не было негативного воздействия на связи двух стран.

В ближайшее время эта официальная позиция, скорее всего, не изменится. Союзник, который на всякий случай кланяется твоим врагам, очевидно, все-таки лучше, чем бывший союзник. Тем более, что каждому понятна реальная ценность заявлений о соблюдении санкций. Ценность эта – вежливо говоря, сугубо дипломатическая.

Что с того?
На самом деле все очень просто. И Казахстан, и другие бывшие республики СССР будут вести себя прилично постольку, поскольку будут считать Россию великой державой, которая способна настоять на соблюдении своих прав и интересов. Если говорить еще проще, Россию власти этих стран будут уважать настолько, насколько боятся.

РОССИЮ КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН И ДРУГИЕ БЫВШИЕ РЕСПУБЛИКИ СССР БУДУТ УВАЖАТЬ НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО БОЯТСЯ. ФОТО: IMAGO/BERND ELMENTHALER/GLOBALLOOKPRES

Президент Казахстана сейчас не знает, кого он больше боится – западных партнеров или русских. Вот и делает заявления, которые, по его мнению, приятны то одним, то другим. Это кажется ему восточной хитростью, а также многовекторной дипломатией. При этом он совершенно очевидно не собирается никак менять реальную политику Казахстана, то есть соблюдать санкции там, где это всем заметно и закрывать глаза на "параллельный импорт" России там, где считает это безопасным. В этом смысле Токаев не говорит и не делает ничего нового. И вопрос вовсе не в его поведении. Вопрос в другом: когда Россия докажет всем своим лукавым союзникам, что не учитывать ее мнение опасно? Тут не надо обвинять казахского лидера в неблагодарности. Тут надо совсем другое – добиться полной победы в СВО. И дать понять, что каждый, кто впредь посмеет нарушить интересы России, очень об этом пожалеет.

29.09.23

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696031760


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