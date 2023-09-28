Каждый со своим Афганистаном. Ситуацию в контролируемой талибами стране обсуждают от Нью-Йорка до Казани. - Къ

07:12 30.09.2023 В Казани в пятницу встретились участники "московского формата" по Афганистану. Представлены были не только региональные державы, но и сами талибы в лице главы МИДа Амир Хана Моттаки. Встреча, состоявшаяся через три дня после заседания Совбеза ООН по той же проблематике, показала: РФ и страны Запада совсем по-разному расставляют приоритеты и акценты в том, что касается режима талибов. Москва, в частности, намерена развивать с Кабулом "взаимодействие в области изменения климата, образования, торговли, сельского хозяйства, промышленности и спорта". На Западе же говорят по большей части о критической ситуации с правами человека (в первую очередь женщин) в талибском Афганистане.



Делегаты из Афганистана во главе с Амир Ханом Моттаки (второй справа) попытались убедить участников казанской встречи, что талибы рады любым инвесторам - при условии, что они уважают традиционные афганские порядки и ценности



Афганистан по-казански

Пятое заседание участников "московского формата" по Афганистану было решено провести в Казани. Еще одной особенностью стало то, что во встрече (помимо представителей РФ, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана) приняли участие гости (представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции) и талибы - делегация во главе с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки. На прошлой встрече в ноябре 2022 года представителей "Талибана" (террористическое движение, запрещенное в РФ) не было.



Амир Хан Моттаки по полной воспользовался возможностью донести до мира мысли о том, что с афганским руководством можно и нужно сотрудничать. "Основываясь на нашей экономически ориентированной внешней политике, мы готовы предоставить все необходимое для (улучшения.- "Ъ") регионального взаимодействия",- заявил он, особо упомянув сельское хозяйство, горнодобывающую отрасль, энергетику и проект строительства железной дороги, "которая свяжет весь регион через Афганистан".



Спецпредставитель президента РФ по афганской проблематике Замир Кабулов, выступая на казанской встрече, назвал "развитие торгово-экономических связей приоритетом в двусторонних контактах и в более широком региональном контексте". Он обратил внимание на проект "международного транспортного коридора Север-Юг и его восточную ветвь", а также на идею транспортного маршрута Россия (Оренбургская область)-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.



Намерение российского руководства развивать взаимодействие с талибами продемонстрировала состоявшаяся 27 сентября в Москве встреча Амир Хана Моттаки со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Как написал позднее в соцсети X представитель афганского МИДа Абдул Кахар Балхи, участники встречи отметили "взаимодействие в области изменения климата, образования, торговли, сельского хозяйства, промышленности и спорта".



Так же настроены и другие участники "московского формата". Так, представитель Узбекистана Исматулла Иргашев, выступая в Казани, поддержал реализацию в Афганистане крупных транспортных и энергетических проектов (например, строительство ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри). В том же духе высказался и таджикский участник встречи Шараф Рахими. По его словам, республика, "реализуя большинство своих инфраструктурных национальных и региональных проектов в энергетическом секторе, развивая транспортное коммуникационное сообщение и электростанции, одновременно стремится обеспечить благоприятные условия для восстановления и стабилизации социальной и экономической жизни в братском Афганистане".



Между тем все подобные разговоры неизбежно натыкаются на проблему с безопасностью. Амир Хан Моттаки заверил собравшихся: талибы выполнили обещание не допустить возникновения угрозы безопасности региона. Но с этим были согласны не все. Так, Шараф Рахими рассказал о "тревожных тенденциях" (в частности, обстрелах территории Таджикистана) и "тесной связи" преступных группировок в Горно-Бадахшанской автономной области с "террористами и наркопреступниками в Афганистане". Беспокойно и на границе с Пакистаном. Как раз в пятницу в республику с афганской территории попыталась проникнуть группа боевиков. Три исламиста были ликвидированы, при этом погибли не менее четырех пакистанских военных.



Один из аспектов проблемы с безопасностью - наркопреступность. Участники казанской встречи признали, что талибы пытаются решить проблему - уничтожают лаборатории, выжигают поля с опиумным маком, арестовывают производителей и распространителей. Но в корне изменить ситуацию не удается. Более того, растет производство синтетических наркотиков. Как следует из сентябрьского доклада Управления ООН по наркотикам и преступности, оборот метамфетамина в Афганистане и соседних странах вырос с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021-м.



О том, кто несет за все это основную ответственность, участники "московского формата" не спорили. В послании к ним глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: страны НАТО должны "в полной мере признать ответственность за печальные итоги своего двадцатилетнего военного присутствия в Афганистане". Китайский дипломат Юэ Сяоюн такой подход поддержал, назвав "20 лет американской и натовской оккупации" основной причиной "тех разрушений и страданий афганского народа, которые мы наблюдаем по сей день". В свою очередь, Амир Хан Моттаки заверил: "Главный корень кризиса (в Афганистане.- "Ъ") был в применении к нашим внутренним проблемам иностранных версий, моделей и порядков, игнорировавших нашу географию, историю, культуру, религиозные и социальные ценности".



Взгляд из Нью-Йорка

Тех, кто "насаждал иностранные модели и порядки", в Казань не приглашали. Зато у них была возможность поделиться наболевшим на другой площадке: во вторник заседание по Афганистану прошло в Совбезе ООН.



Тон дискуссиям задала глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Роза Отунбаева. Она подробно рассказала о ситуации с правами человека в Афганистане, отметив: талибы издали уже более полусотни указов, ущемляющих права женщин. Речь и о невозможности работы в органах власти, и о запрете на посещение развлекательных и спортивных учреждений, и о лишении доступа к среднему и высшему образованию. Впрочем, в уязвимом положении находятся не только женщины. Госпожа Отунбаева рассказала о несоблюдении талибами обещаний по амнистии бывших чиновников и военных, о жестоком обращении с задержанными, о многих других случаях нарушений прав человека.



Тему развила заместитель генсека ООН Сима Сами Бахус. Сославшись на недавний доклад МООНСА, основанный на более чем 500 интервью с афганскими женщинами, она рассказала: 46% респонденток считают, что легитимность "Талибана" нельзя признавать "ни при каких обстоятельствах". 50% не исключают такой вариант, но только после того, как талибы прекратят нарушать права женщин. По мнению Симы Сами Бахус, речь сейчас идет о "гендерном апартеиде" и именно через призму этой темы должны рассматриваться все остальные афганские вопросы.



Как бы заочно отвечая Симе Сами Бахус, Замир Кабулов в пятницу заявил: "Внерегиональные государства предпочитают фокусироваться исключительно на гендерных вопросах афганской проблемы и, по сути, игнорируют важнейшие социально-экономические проблемы, с которыми столкнулась страна". В том же духе во вторник выступила в ООН заместитель постпреда РФ Анна Евстигнеева. Среди прочего она назвала коллапс Афганистана непосредственным следствием "развязанной Вашингтоном" войны. Напомнила о "позорном бегстве" войск США и НАТО после прихода талибов. Дала понять, что Афганистан был для Соединенных Штатов площадкой для испытания различных видов вооружений и местом отмывания миллиардов долларов. Заверила, что террористам в Афганистане, с которыми борются талибы, "оказывают поддержку извне, в том числе со стороны иностранных спецслужб".



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Такой подход в Совбезе ООН поддержал разве что постпред КНР Чжан Цзюнь. Он призвал развитые страны не использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента давления и назвал "новой формой грабежа" заморозку Вашингтоном резервов Центробанка Афганистана на сумму $7 млрд. А вот остальные участники заседания Совбеза били тревогу насчет установленных талибами "средневековых ретроградных драконовских правил" (так высказался постпред Албании Ферит Ходжа) и призывали усилить давление на Кабул.



Присутствовал на заседании Совбеза и представитель Афганистана Насир Ахмад Фаик. Он тоже признал, что ситуация в стране резко ухудшилась, причем сразу в гуманитарной, правозащитной, социальной, политической сферах и в области безопасности. Рассказал, что 97% населения живет в нищете, а две трети борются за выживание. Поведал, что культурное наследие Афганистана душат со всех сторон, а попытки художественного самовыражения подавляются. Столь резкие заявления не удивительны, если помнить, что Насир Ахмад Фаик - представитель прежнего Афганистана, давно ушедшего в прошлое. Талибов к работе в структурах ООН до сих пор не допускают.



Павел Тарасенко

Газета "Коммерсантъ" №182 от 30.09.2023, стр. 2 Источник - kommersant.ru

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