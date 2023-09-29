 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Пакистане произошло два взрыва рядом с мечетями, погибли более 50 человек
12:50 30.09.2023

По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрыва у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает Dawn.



"Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадали более 50 человек", - пишет издание.

По данным правоохранительных органов, взрыв осуществил террорист-смертник.

Позже еще в одной пакистанской мечети прогремел взрыв. В мечети в пакистанском городе Хангу, расположенном в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате взрыва полностью обрушилась крыша. Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают о двоих погибших и пятерых пострадавших. Уточняется, что не менее 40 человек еще находятся под завалами.

Телеканал Geo сообщил, что взрывы произошли рядом с мечетями, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.

Источник - fergana
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