В Пакистане произошло два взрыва рядом с мечетями, погибли более 50 человек

12:50 30.09.2023

По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрыва у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает Dawn.



