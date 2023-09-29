Какой была уходящая неделя?

12:56 30.09.2023

УЗБЕКСКИЙ СЕКРЕТ, НАТОВСКИЙ ПРОВАЛ И ПОДНОЖКА ОТ ОДКБ. ВСЕ ЭТО НА ФОНЕ РУССКОЙ ОХОТЫ



Какой была уходящая неделя? Насыщенной. Пожалуй, это главная характеристика. Мы продолжали наблюдать за тревожными событиями по линии ОДКБ, делились узбекскими секретами и даже рассказывали о натовском провале, который изо всех сил пытаются скрыть. Напомним эти и другие детали, не забыв о большой русской охоте.



Военные хроники - дело непростое. На одном участке фронта может быть успех, а на другом - полный провал. Вот и спорят эксперты друг с другом, оспаривая официальные хроники специальной военной операции (СВО). Но одно остается неизменным. Бесконечно можно наблюдать за тем, как наши парни уничтожают натовскую технику, а оппонент по ту сторону океана или, например, в Европе, делает вид, что ничего страшного не происходит. Ну ничего, значит ничего. К фактам.



Склад НАТО уничтожен. Это была хорошая охота русских...



Практику "адресных" ударов с воздуха мы начали далеко не вчера. 26 сентября русские ракеты играючи снесли 12 ангаров с тремя тысячами тонн западного оружия и амуниции в районе Киселевки Херсонской области.



В штаб киевского режима доложили о том, что были нарушены условия хранения и случился взрыв. Местные жители пишут в соцсетях, что замечали подозрительную активность вокруг хранилища за несколько дней до этого. ВКС России со спутника тоже обратили внимание на это. И вскоре после попадания в Сети появились фото местности, явно сделанные с БПЛА во время комбинированной атаки. Украинские экологи требуют проверить территорию. Зачем? Видимо, понимают, что на складе могли быть урановые снаряды.



Может сложиться впечатление, что еще недельку подобных ночей - и украинским боевикам банально будет нечем воевать. К сожалению, подобное ощущение - не более чем иллюзия. И Запад по-прежнему продолжает гнать на Украину смертоносные подарки.



27 сентября ночью наш читатель из Германии заснял движение большой колонны военной техники по автобану А6 в районе Зинцхайма. В составе эшелона можно заметить несколько единиц бронетехники, похожей на БМП Bradley. Колонна движется к железнодорожной станции,

- написал в телеграм-канале "Рыбарь" бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны Михаил Звинчук.



ОДКБ против России



От наших успехов на поле боя зависит и международная обстановка. Если Россия ослабнет, удар будет нанесен и по союзникам. Даже по таким, что начинают свой танец в рамках ОДКБ. Очень жаль, что они этого не понимают.



Так, например, премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает реализовывать план вывода страны из сферы влияния России и передачу ее под контроль Запада. На днях армянский политик заявил о неэффективности внешних структур безопасности, в которых состоит республика:



Недавние нападения Азербайджана на Армению приводят к очевидному выводу, что системы внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении,

- заявил он в специальном видеообращении.



У нас принято подавать Пашиняна как мерзкую креатуру Запада, глуповатого и трусливого предателя, решившего "слить" страну буржуйским хозяевам за банку варенья и корзину печенья. На самом же деле это очень хладнокровный, хитрый политикан, который последовательно делает то, ради чего его и привели к власти. И надо признать, самую опасную и сложную часть плана он уже выполнил: в управляемом режиме проиграл войну и при этом остался у руля страны.



Примечательно, что в среде экспертов существуют два диаметрально противоположных мнения относительно того, какое будущее ждет Пашиняна и Армению в целом.



Армения сделала свой выбор: Армения как государство, которым руководят люди, находящиеся сейчас у власти, приступила к похоронам национальной армянской государственности,

- высказал свое мнение в разговоре с Царьградом один из ведущих востоковедов России Евгений Сатановский.



В свою очередь эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев полагает, что дело движется к свержению Пашиняна и возвращению Еревана в орбиту влияния Москвы. Посмотрим, чем все закончится. И примем решение касаемо ОДКБ. Ведь те же казахстанские политологи пытаются убедить общественность, что вопрос выхода страны из организации решен, - остались детали. А затем их быстро начинают опровергать представители властей. Так что это - провокация или прощупывание почвы? Разбираемся в расширенной версии материала.



Узбекский секрет



И в завершение пара бытовых историй, которые пригодятся каждому. Выглядят секреты просто, но они становятся еще и отправной точкой для напоминания о том, что миграционной политикой России заняться все-таки стоит...



Итак. Секретами выбора сухофруктов и орехов на рынке поделилась блогер "Хозяйка уюту". Она сетует: часто улыбающиеся продавцы под видом деликатесов пытаются впарить покупателям в лучшем случае некачественный товар, в худшем - фальсификат. Так вот именно узбек на рынке раскрыл ей секрет покупки лучшего товара, невольно признавшись, что дурит народ:



Помню, как в детстве, прежде чем полакомиться курагой, мама замачивала ее в кипятке на 15-20 минут. Курага была жесткая, темная, с легким белым налетом. А та, которая продается сейчас, - яркая, блестящая и невероятно мягкая. Такую курагу можно есть без замачивания. Но это говорит о том, что ее сушку ускорили. А сами плоды обработали вспомогательными веществами,

- предупреждает блогер.



Самое безобидное, что может быть нанесено на сухофрукты, - глицерин. Для яркости и блеска, кроме него, могут использовать и технический вазелин. Такие "хитрости" распространены в Узбекистане, Абхазии и Турции, откуда сухофрукты потом идут на наши рынки. Поэтому выбирать стоит не по стране происхождения, а по виду - курага должна быть жесткой, неяркой и не блестящей.