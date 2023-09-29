 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.09.2023
15:22  В Карагандинской области разбился учебный самолет ВВС РК: пилот и курсант погибли
14:44  Мир-Рим-рай. Вышел роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:42  Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США
14:37  В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:33  Предательство Европы: как англичане развязали руки Гитлеру (уроки истории), - А.Замостьянов
14:32  ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии
14:00  Вся правда о преемнике Пригожина: три смертных греха "Вагнера", которые простил Путин

13:54  Как "Байден" из фамилии превратился в бренд
13:51  Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой, - СП
13:46  Что думают об отказе от мяса в Казахстане и мире
13:44  Возрождение могущества России и подъем Китая изменят глобальный порядок
12:56  Какой была уходящая неделя?
12:50  В Пакистане произошло два взрыва рядом с мечетями, погибли более 50 человек
08:27  Переселение народов. Наталья Еремина о том, кто и как управляет мировыми миграционными потоками
08:25  Процесс 11-ти. Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями
07:30  ЦРУ создает системы генеративного интеллекта, опасные для... самих США, - В.Прохватилов
07:12  Каждый со своим Афганистаном. Ситуацию в контролируемой талибами стране обсуждают от Нью-Йорка до Казани. - Къ
02:56  Казахский стыд. Токаев упал между двух стульев, - Андрей Перла
02:24  Times of India: Новый мировой порядок с Индией, Китаем и Россией
01:57  Информационно-психологическая борьба обретает новые средства, - Александр Бартош
01:26  Haber7: Турция одним выстрелом убила двух зайцев
00:50  Семипалатинск или Петропавловск – где полыхнет казахстанский Донбасс? - Дмитрий Родионов
00:27  В Швейцарии выдвинули новое обвинение против Гульнары Каримовой. Генпрокуратура потребовала конфисковать $480 млн
00:23  Кердык панда-дипломатии. Китай заберет из США всех панд - посланников дружбы
Пятница, 29.09.2023
21:19  С октября гражданам Кыргызстана изменят правила пребывания в Казахстане
21:16  КырГКНБ задержал очередного главаря "Северэлектро" Нурдина Осмонова
21:12  В Оше за драку задержана местная матерая баб-активистка Джапар-кызы
20:55  Путин собрался с гос-визитом в Киргизию. Реально делать нечего?
20:18  Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана. Феерит идеями...
18:25  Лавров доказал невозможность скорого мира: логика украинского конфликта неумолима
14:34  Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России, - Утро.Ру
14:31  Токаев в Берлине призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине. Херр миротворец
13:26  Главу миграционной службы по области Абай Гулю Доненбаеву задержали за взятку в $1000
13:25  Запад попал в цугцванг с Украиной, победа России неизбежна
13:23  Пекин заранее знал о "болонской катастрофе", потому не спешил рушить свое образование
13:22  "Вагнер" на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество
13:19  В какие политические игры играют Минфин и Минэкономики России? - Андрей Бунич
13:17  Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
13:14  Затяжные дожди могут оставить Казахстан без хлеба
13:13  Байден выдал Зеленскому ультиматум вместо денег
13:10  Запад забыл, когда ему говорили жесткое "нет", - А.Полонский
05:40  Протесты на юге Сирии получили американскую поддержку, - Игорь Субботин
01:50  Конец Европы, которую мы знаем.., - Игорь Скрипка
01:17  Кто вербует белуджских сепаратистов, - Лариса Шашок
01:03  Евросоюз в Центральной Азии интересует уран, - Виктория Панфилова
00:40  Казахстан в Германии отдал честь Западу, - СП
00:36  "На той единственной гражданской…" Главный вопрос современного мира, - Дм. Тараторин
00:35  Путин собирается с визитом в Пекин. Чего решать/просить?
00:34  Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - С.Туник
00:31  Путч, который превратился в фарс. 100 лет назад нацисты впервые попытались захватить власть в Германии (уроки истории)
00:29  КНР отвечает на экономическое давление Запада "новой индустриализацией", - В.Пироженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Какой была уходящая неделя?
12:56 30.09.2023

УЗБЕКСКИЙ СЕКРЕТ, НАТОВСКИЙ ПРОВАЛ И ПОДНОЖКА ОТ ОДКБ. ВСЕ ЭТО НА ФОНЕ РУССКОЙ ОХОТЫ

Какой была уходящая неделя? Насыщенной. Пожалуй, это главная характеристика. Мы продолжали наблюдать за тревожными событиями по линии ОДКБ, делились узбекскими секретами и даже рассказывали о натовском провале, который изо всех сил пытаются скрыть. Напомним эти и другие детали, не забыв о большой русской охоте.

Военные хроники - дело непростое. На одном участке фронта может быть успех, а на другом - полный провал. Вот и спорят эксперты друг с другом, оспаривая официальные хроники специальной военной операции (СВО). Но одно остается неизменным. Бесконечно можно наблюдать за тем, как наши парни уничтожают натовскую технику, а оппонент по ту сторону океана или, например, в Европе, делает вид, что ничего страшного не происходит. Ну ничего, значит ничего. К фактам.

Склад НАТО уничтожен. Это была хорошая охота русских...

Практику "адресных" ударов с воздуха мы начали далеко не вчера. 26 сентября русские ракеты играючи снесли 12 ангаров с тремя тысячами тонн западного оружия и амуниции в районе Киселевки Херсонской области.

В штаб киевского режима доложили о том, что были нарушены условия хранения и случился взрыв. Местные жители пишут в соцсетях, что замечали подозрительную активность вокруг хранилища за несколько дней до этого. ВКС России со спутника тоже обратили внимание на это. И вскоре после попадания в Сети появились фото местности, явно сделанные с БПЛА во время комбинированной атаки. Украинские экологи требуют проверить территорию. Зачем? Видимо, понимают, что на складе могли быть урановые снаряды.

Может сложиться впечатление, что еще недельку подобных ночей - и украинским боевикам банально будет нечем воевать. К сожалению, подобное ощущение - не более чем иллюзия. И Запад по-прежнему продолжает гнать на Украину смертоносные подарки.

27 сентября ночью наш читатель из Германии заснял движение большой колонны военной техники по автобану А6 в районе Зинцхайма. В составе эшелона можно заметить несколько единиц бронетехники, похожей на БМП Bradley. Колонна движется к железнодорожной станции,
- написал в телеграм-канале "Рыбарь" бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны Михаил Звинчук.

ОДКБ против России

От наших успехов на поле боя зависит и международная обстановка. Если Россия ослабнет, удар будет нанесен и по союзникам. Даже по таким, что начинают свой танец в рамках ОДКБ. Очень жаль, что они этого не понимают.

Так, например, премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает реализовывать план вывода страны из сферы влияния России и передачу ее под контроль Запада. На днях армянский политик заявил о неэффективности внешних структур безопасности, в которых состоит республика:

Недавние нападения Азербайджана на Армению приводят к очевидному выводу, что системы внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении,
- заявил он в специальном видеообращении.

У нас принято подавать Пашиняна как мерзкую креатуру Запада, глуповатого и трусливого предателя, решившего "слить" страну буржуйским хозяевам за банку варенья и корзину печенья. На самом же деле это очень хладнокровный, хитрый политикан, который последовательно делает то, ради чего его и привели к власти. И надо признать, самую опасную и сложную часть плана он уже выполнил: в управляемом режиме проиграл войну и при этом остался у руля страны.

Примечательно, что в среде экспертов существуют два диаметрально противоположных мнения относительно того, какое будущее ждет Пашиняна и Армению в целом.

Армения сделала свой выбор: Армения как государство, которым руководят люди, находящиеся сейчас у власти, приступила к похоронам национальной армянской государственности,
- высказал свое мнение в разговоре с Царьградом один из ведущих востоковедов России Евгений Сатановский.

В свою очередь эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев полагает, что дело движется к свержению Пашиняна и возвращению Еревана в орбиту влияния Москвы. Посмотрим, чем все закончится. И примем решение касаемо ОДКБ. Ведь те же казахстанские политологи пытаются убедить общественность, что вопрос выхода страны из организации решен, - остались детали. А затем их быстро начинают опровергать представители властей. Так что это - провокация или прощупывание почвы? Разбираемся в расширенной версии материала.

Узбекский секрет

И в завершение пара бытовых историй, которые пригодятся каждому. Выглядят секреты просто, но они становятся еще и отправной точкой для напоминания о том, что миграционной политикой России заняться все-таки стоит...

Итак. Секретами выбора сухофруктов и орехов на рынке поделилась блогер "Хозяйка уюту". Она сетует: часто улыбающиеся продавцы под видом деликатесов пытаются впарить покупателям в лучшем случае некачественный товар, в худшем - фальсификат. Так вот именно узбек на рынке раскрыл ей секрет покупки лучшего товара, невольно признавшись, что дурит народ:

Помню, как в детстве, прежде чем полакомиться курагой, мама замачивала ее в кипятке на 15-20 минут. Курага была жесткая, темная, с легким белым налетом. А та, которая продается сейчас, - яркая, блестящая и невероятно мягкая. Такую курагу можно есть без замачивания. Но это говорит о том, что ее сушку ускорили. А сами плоды обработали вспомогательными веществами,
- предупреждает блогер.

Самое безобидное, что может быть нанесено на сухофрукты, - глицерин. Для яркости и блеска, кроме него, могут использовать и технический вазелин. Такие "хитрости" распространены в Узбекистане, Абхазии и Турции, откуда сухофрукты потом идут на наши рынки. Поэтому выбирать стоит не по стране происхождения, а по виду - курага должна быть жесткой, неяркой и не блестящей.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696067760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  