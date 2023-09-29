Возрождение могущества России и подъем Китая изменят глобальный порядок

13:44 30.09.2023

ИноСМИ

Россия



Джон Миршаймер: Россия и Китай изменят мировой порядок



Возрождение могущества России и подъем Китая изменят глобальный порядок, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, на смену однополярному миру, при котором США доминировали во всем, придет многополярная система международных отношений.







О чем мы думали, вмешиваясь в нынешний конфликт? Придавали ли наши экономисты реальное значение проблеме функционирования санкций? Доступа к внутренним документам у нас нет, но лично я считаю, что мы все же обошли эту проблему вниманием и исходили из одного лишь допущения, что они сработают.



Все же знают, что США пребывают в постоянном восторге от собственных санкций, которыми обложили уже больше половины мира, нисколько не сомневаясь в бесконечной эффективности этого оружия, которое можно использовать с целью принуждения других стран или победы над ними в случае войны. Но факт в том, что достаточно лишь взглянуть на историю американских санкций, чтобы понять, что в большинстве своем они не работают. Тем более против такой страны, как Россия, их результативность была под большим вопросом - что мы, собственно, в итоге и наблюдаем.



На мой взгляд, ему [международному порядку, основанному на правилах] суждено рухнуть по двум причинам.



Первая: подъем Китая и возрождение могущества России меняют миропорядок с однополярного, при котором США доминировали во всем, на многополярный, где подобного уже не будет ввиду наличия еще двух великих держав.



Вторая причина: США ведут себя настолько неграмотно, что отталкивают от себя другие страны. Желание сохранять порядок, основанный на правилах, и добиваться от остальных следования этим правилам, которые вы сами и придумали, требует подчинения им и от вас самих.



Следует действовать так, чтобы в определенной степени приспосабливаться жить бок о бок с другими, но у США главная политическая установка - это ультиматум: либо по-нашему, либо никак.



Вкупе с происходящими переменами и глобальным распределением власти тому либеральному международному порядку, который мы выстроили в эпоху доминирования, настал конец.