Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой, - СП

13:51 30.09.2023

За спиной Байдена: серый кардинал Америки завел страну в тупик

Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой



Дмитрий Родионов

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Владимир Можегов

Всеволод Шимов



Президент Джо Байден не принимает самостоятельных решений, уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят", - заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу. Полковник призвал тех, кто дает указания Байдену осознать: чем больше затягивается российско-украинский конфликт, тем опаснее он становится.



Очевидно, что здоровье Байдена только ухудшается. Президент США все чаще допускает абсурдные оговорки, здоровается с "человеком-невидимкой", забывает имена окружающих и даже собственную должность, теряет ориентацию в пространстве, падает на ровном месте.



Действительно неадекватен или это спектакль? Если дедушка совсем плох, то кто в реальности управляет? Есть ли в США "серый кардинал"? Или речь о группе людей? Насколько надежно он или они держат бразды правления?



- В США президент в принципе - ограниченная фигура, управляет там в значительной мере "коллективный разум" из публичных и непубличных групп влияния, приближенных к администрации, - поясняет советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. - Поэтому и возможны ситуации, когда во главе государства оказывается такой "зиц-председатель Фунт". Хотя нынешняя ситуация по-своему, конечно, беспрецедентна.



"СП": В США есть "серый кардинал"? Или это уже конспирология?



- Не думаю, что можно говорить о "сером кардинале" как о конкретном человеке или даже группе лиц. Скорее "коллективный разум" из разных групп влияния, лобби и т. п.



"СП": Байден стал компромиссной фигурой для демпартии и стоящих за ней промышленных кругов? Его руками удобно управлять, а случись что - просто списать все на неадекватность старика?



- Очевидно, да. Ситуация недееспособного президента на данном этапе правящую партию вполне устраивает.



"СП": Если Байден - "козел отпущения", насколько опасна эта ситуация для мира? Ведь можно сделать что угодно и им прикрыться… А как насчет "защиты от дурака"?



- Во главе США все же не идиоты и не самоубийцы, поэтому не думаю, что они затеют что-то за гранью. Тем более всему миру достаточно очевидно, что решения принимает не Байден.



"СП": Штаты вообще переговороспособны? И с кем там можно и нужно вести диалог?



- Президент в США - фигура если и не марионеточная, то очень ограниченная балансом сил в элитах. Поэтому видимая беспомощность того же Байдена на договороспособность США принципиально не влияет. Пока правящие круги устраивает текущий расклад, диалога не получится. Возможно, если у власти окажется "коллективный Трамп", т.е. другая элитная группировка с иными интересами, ситуация изменится. Хотя, опять же, взаимное ослабление ЕС и России через конфликт на Украине устраивает США в принципе, при любом раскладе в верхах.



"СП": Макгрегор призвал тех, кто дает указания Байдену, осознать, что чем больше затягивается российско-украинский конфликт, тем он опаснее. И что? Кто там в итоге принимает конечное решение по таким вопросам?



- США заинтересованы в поддержании конфликта относительно низкой интенсивности, т.е. в том виде, в котором он идет сейчас. Никаких глобальных угроз он, в общем-то, на данном этапе не создает. Штатам выгоден долгосрочный стратегический тупик на Украине, который изматывает Европу и Россию, но не перерастает в глобальную конфронтацию, угрожающую прямым военным столкновением с применением ядерного оружия.



- Последним действительно полноправным президентом в США, насколько мне позволено об этом судить, был Ричард Никсон, - считает американист Владимир Можегов. - В дальнейшем таких людей, способных принимать независимые решения, старались на "олимп" уже не допускать. Разве что с Трампом вышел прокол. Что касается Байдена, он - очевидный продукт компромисса различных либеральных групп. Плохое же в целом состояние "самоходного деда" символизирует крайнюю болезненность и нежизнеспособность этого компромисса.



"СП": Америкой может управлять "серый кардинал" или "коллективный Распутин"? Или это уже конспирология?



- Как я уже сказал, за Байденом стоят различные либеральные клубы, или, точнее, мафиозные кланы, которым очень трудно между собой договориться. Такие как неоконы, за которыми давно закрепилась кличка "кабал" (шайка), клинтоновская, обамовская группировки. За ними стоят традиционные или менее традиционные лобби, при этом всех крышуют деньги международных банкиров, условно говоря, ФРС. Это давно уже не теория заговора, это жизнь.



"СП": У демократов других кандидатур просто не нашлось? Или Байдена специально поставили, чтобы ни за что не нести ответственности?



- Не нашлось. И хуже того - не находится. Впрочем, это все довольно традиционно для западных режимов. Что есть по сути демократия, как мы ее знаем? Это власть олигархии, которая, чтобы не светиться, выставляет тряпичных кукол, исполняющих нужные роли.



"СП": Демократы хотели бы продлить это положение вещей? Предположим, Байдена в итоге вновь выдвинут - выдержит? И кем его заменить, если что?



- Судя по сигналам из Белого дома, "консилиум", пасущий Байдена, уже принял решение топить и менять своего деревянного солдата. Но поскольку, "изделие Байден" -- продукт очень сложного компромисса, то и замену ему подыскать чрезвычайно трудно. Так что сейчас перед нами разворачивается битва блестящих успехов современной медицины, способной сколь угодно долго поддерживать жизнь даже в трупе, и инстинкта самосохранения мафиозных либеральных групп, представляющих политическую реальность США.



"СП": Насколько ситуация опасна для мира? Так ведь можно руками неадеквата и ядерную войну развязать? Или он сам "бросит валенком в пульт"? Или все под контролем, опасаться нечего?



- Такой власти у Байдена просто нет. Я бы скорее сравнил сегодняшнюю ситуацию с военным периодом. Это вообще особенность демократической власти. Если в традиционно авторитарных режимах в критические моменты истории выходят вперед сильные лидеры, то в "демократиях" происходит наоборот: на первый план выдвигается абсолютно беспомощная фигура, а рычаги управления перехватывает непосредственно олигархия. Во время Первой мировой на сцене печально восседал кабинетный ученый, безвольный и беспомощный Вильсон, а страной фактически управлял триумвират банкиров в лице Баруха, Майера и Пола Варбурга. Во время Второй мировой - по паркету Белого дома в инвалидной коляске возили Рузвельта, у которого из всех жизненно важных органов работал только рот, которым он вел "терапевтические беседы с гражданами". Страной же непосредственно управляли те же самые Барухи. Примерно то же самое видим мы и сегодня.



Вот только опасность для сегодняшних кланов, исходящая от Трампа, а также общее состояние страны на грани гражданской войны таковы, что грозят вообще обвалить американскую систему власти, или, что более вероятно, все кончится установлением прямой либеральной диктатуры.