Как "Байден" из фамилии превратился в бренд

13:54 30.09.2023

Родные президента США десятилетиями строили свой бизнес на его имени



Многолетняя успешная карьера Джо Байдена, прошедшего путь от сенатора от штата Делавэр до президента Соединенных Штатов, активно использовалась его ближайшими родственниками для строительства своих бизнес-структур. Об этом сообщает The Wall Street Journal в расследовании, основанном на "интервью и публичных данных".



Чаще всего разговоры о привлечении имени президента США к своему бизнесу касаются его сына, Хантера. Именно его деятельность сейчас рассматривается и правоохранительными органами, и республиканскими членами Палаты представителей, которые посчитали ее даже поводом для того, чтобы попытаться отстранить Джо Байдена от власти. Тем не менее, утверждает The Wall Street Journal, капитализацией репутации и положения в обществе Джо Байдена занимались и два его младших брата - Джеймс и Фрэнсис.



По словам авторов расследования, они не нашли никаких свидетельств того, что сам президент Соединенных Штатов был хоть как-то материально заинтересован в деятельности компаний своих родственников или играл в такой деятельности хоть какую-то активную роль.



Как отмечают авторы расследования, одним из самых простых и невинных способов, которые активно применяли родственники Джо Байдена, заключался в регулярных звонках во время своих деловых переговоров.



Напомним, что до того, как стать вице-президентом, а потом и президентом, господин Байден 36 лет представлял Делавэр в Сенате США, что само по себе делало его одним из самых влиятельных политиков в Вашингтоне.



Телефонные звонки, как говорят собеседники газеты, почти всегда ограничивались разговорами на сугубо личные темы: Джо Байден всегда был человеком, для которого семья играет едва ли не важнейшую роль. По словам официальных представителей Белого дома, президент и сейчас часто звонит своим близким, просто чтобы убедиться в том, что с ними все в порядке. Однако для участников переговоров подобные звонки несли, по словам многих очевидцев, вполне определенный смысл. Они подчеркивали не только близость родственников Джо Байдена к власти, но и то, насколько легок их доступ к сенатору/вице-президенту/президенту.



Договоренности, которые заключались родственниками нынешнего президента США, однако, не всегда были успешными, и тогда партнеры Байденов самыми разными способами, вплоть до судебных исков, выражали свое разочарование тем, что имя Джо Байдена никак им не помогло.



В частности, Джеймс Байден оказался ответчиком по как минимум двум искам. В одном случае, который касался некоторой компании в области здравоохранения, ответчик якобы дал понять, что добрые отношения его брата с профсоюзами и государственными органами помогут развитию компании. Этого, однако, не произошло.



Второй случай касался компании, намеревавшейся получить государственный заказ на постройку 100 тыс. домов в Ираке в бытность Джо Байдена вице-президентом США. И здесь Джеймса Байдена ждала неудача и судебный иск.



Как республиканцы намерены расследовать деятельность Джо Байдена



Кроме звонков, разумеется, были и другие способы. Простое упоминание имени Джо Байдена помогало. По словам одного из собеседников The Wall Street Journal, финансиста Чарльза Провини, Джеймс и Хантер Байдены активно пользовались именем брата и отца для продвижения своего хедж-фонда Paradigm Global Adsvisers.



"Их история заключалась в том, что у них были связи с различными профсоюзами и они могли предположить, что им удастся заполучить профсоюзное финансирование для своего фонда",- вспоминает господин Провини.



По его словам, дядя и племянник не скрывали, что эта их возможность напрямую связана с политической деятельностью Джо Байдена. Позже господин Провини подал иск к хедж-фонду, заявляя, что тот должен ему $1 млн за свои услуги. Иск был отклонен по формальным обстоятельствам.



Господин Провини, кажется, наиболее откровенно и подробно рассказал о том, как чувствовали себя партнеры Байденов во время неожиданных звонков или упоминаний имени Джо Байдена. "Наверное, временами я был, можно сказать, потрясен близостью к звездам",- вспоминает он и говорит, что иногда сам участвовал в телефонных разговорах, когда Джо Байден звонил брату.



Виктор Бук