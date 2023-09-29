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Вся правда о преемнике Пригожина: три смертных греха "Вагнера", которые простил Путин
14:00 30.09.2023

ИЛЬЯ ГОЛОВНЕВ

Бывший начальник штаба самого известного ЧВК, полковник в отставке Андрей Трошев займется формированием добровольческих подразделений для специальной военной операции на Украине. Это ему поручил президент России Владимир Путин. А Царьград о том, что это произойдет, сообщил своим читателям еще месяц назад. Что мы знаем о Трошеве, каким будет новое подразделение? Подробности читайте в материале Царьграда.

На официальной встрече в Кремле с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым был и Андрей Трошев. К нему обратился Владимир Путин:

Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.

Еще в конце августа близкие к "Вагнер" источники рассказали журналистам Царьграда, что после гибели Евгения Пригожина и главного командира "оркестра" Дмитрия Уткина группу возглавит командир с позывным "Седой" – Андрей Трошев.

После появилось сообщение, что бойцы ЧВК, которые заключат контракт с Минобороны, останутся в России под руководством Трошева. Журналист Анастасия Кашеварова, которая имеет налаженные контакты с руководством силовых ведомств, ранее рассказала, что ЧВК "Редут" заходит в Ливию и Сирию, где раньше работали "музыканты".

"Редут" стал работать по методичкам "Вагнера". Их и бывший вагнеровец, Герой России Трошев, как я понимаю, курирует, и набор ведут в "Редут" через Молькино, где раньше размещались "вагнера",
– обращает внимание Анастасия Кашеварова.

Кто такой "Седой"?

Андрей Трошев является одним из ключевых командиров ЧВК "Вагнер". Полковник в отставке, командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) в Санкт-Петербурге, работал в ОМОН. Ветеран двух войн.

В Афганистане Трошев командовал батареей самоходных артиллерийских установок. Был награжден двумя орденами Красной Звезды, а за участие в антитеррористической операции в Чечне – двумя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

В 2015 году, будучи полковником полиции в отставке, Трошев принял участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе ЧВК "Вагнер". Правда, тогда никак не афишировалось участие "музыкантов" в Сирии.

За участие в штурме сирийской Пальмиры весной 2016 года Трошев получил звание Героя России. Наряду с Дмитрием Уткиным он был в числе приглашенных на прием в Кремль в декабре 2016 года. В Сети ходит фотография протокольной съемки с Путиным. На пиджаке "Седого" видна звезда. При этом указа о его награждении в открытом доступе нет.

До мятежа Пригожина Трошев значился председателем правления "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", базировавшейся в Санкт-Петербурге. Этот пост он покинул.

Трошев включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

"Он – герой"

Командир разведывательно-штурмового батальона "Бастион" ДРШБр св. Георгия Союза добровольцев Донбасса с позывным "Мустанг" рассказал Царьграду, что лично знаком с Трошевым с 2014 года:

Он Герой России, и этим все сказано. В управлении ЧВК "Вагнер" со дня образования. Я ездил в его сопровождении в Луганск. Очень серьезный человек. Всегда порядок, подчиненные подготовлены на ступень выше других. В иерархии занимал место рядом с Уткиным, но у каждого своя задача была. Если он будет формировать добровольческие подразделения, то все будет четко. Он человек очень рациональный.

"Вагнер" – это три смертных греха

О новом ЧВК и его новом руководители Царьград поговорил с экспертами: руководителем центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-лейтенантом Александром Михайловым, военкором и политологом Алексеем Живовым, ветераном войны в Донбассе Александром Матюшиным.

– Почему Путин пошел на этот шаг?

Александр Михайлов: Толковой полководец на вес золота. Президент не разбрасывается людьми, которые имеют боевой опыт. Они способны не только заниматься ведением боевых действий, но и мобилизовать людей.

Александр Матюшин: Он сможет привлечь к себе бывших командиров ЧВК "Вагнер". Они будут готовить штурмовиков в лучшую пехоту в мире.

Алексей Живов: Нет никаких сомнений в высочайшем уровне военной компетентности Героя России Трошева, но "Вагнер" – это еще и идеология. Они никогда ее не выпячивали, но это идеология защиты русского народа. Об этом свидетельствует уставной документ, подписанный Уткиным и Пригожиным. Сохранится ли эта идеология?

Вагнер - это три смертных греха. Именно благодаря неукоснительному следованию правилу "трех смертных грехов" ЧВК Вагнер была структурой со стальной дисциплиной и высочайшей боеспособностью. Останется ли принцип трех смертных грехов в будущем? Вопрос! ((Первый "грех" по Пригожину - это дезертирство: никто не дает заднюю, никто не сдается в плен. Второй "грех" - это алкоголь и наркотики. Третий "грех" - это мародерка, включая сексуальные контакты.)

"Вагнером" могут управлять только максимально успешные, предельно жесткие "варлорды" с соответствующей репутацией. У кого есть такая репутация сейчас? Пока вопросов все еще больше, чем ответов.

– Сохранит ли Трошев принципы подготовки ЧВК "Вагнер" в новом подразделении: "берем выносливых, готовим за две недели, говорим им, что они идут умирать"?

Алексей Живов: Ключевые принципы "Вагнера" – это как раз хорошая подготовка, грамотное планирование и управление боем, а также высочайшая лояльность личного состава по отношению к командованию и политическому управлению ЧВК. Сохранится ли все это в будущем? Вопрос!

"Вагнер" всегда отличался инновационными тактиками ведения боя, постоянно изобретая оригинальные атакующие ходы. Кто в структуре "Вагнера" разрабатывал эти стратегии, остался ли он на своем месте?

Александр Матюшин: Различные подразделения несут непосредственно разные задачи. Не думаю, что будет отбор на чисто выносливых, из которых за две недели сделают русских суперсолдат. Методики подготовки, как это было, к примеру, у меня в 2014 году, когда я командовал подразделением "Варяг", различаются. Так, у меня была группа людей, которая всегда могла пойти за линию фронта с разведывательно-диверсионной целью. И при этом у меня была еще и часть людей, которые не годились для этой работы, но хотели принести пользу. Они занимались тыловым обеспечением и охранными функциями.

Будет три "Вагнера"?

Разные телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что "старый" "Вагнер" разделили на три части. У каждой свой командир, но "оркестр" сохранил принцип принятия решений на совете командиров: это "Седой", Прилепин и "Лотос".

"Седой" (Трошев) будет воевать на СВО, "Лотос" – в Африке и на Ближнем Востоке, Прилепин будет готовить новых добровольцев. Пока официальной информации об этом никакой нет.

Что с того?

То, что будут формироваться новые подразделения из "музыкантов", было вполне ожидаемым. Люди с таким огромным боевым опытом просто так на улице оставаться не могут. Они себя уже показали и на Украине, и в Сирии, и в Африке. Они уже стали легендами.

Военный обозреватель Царьграда Альгирдас Микульскис считает, что огромная масса "музыкантов" не может остаться не у дел. Иначе они начнут заниматься уже незаконной деятельностью:

Поэтому их нужно занять, пристроить в то место, где они смогут принести наибольшую пользу. Это место называется СВО. Вчера промелькнула информация, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК "Вагнер" уже направлены в район Бахмута. Это пока на уровне слухов. Но нет дыма без огня.

Возможно, очень скоро мы услышим, что бойцы "Вагнера" снова в строю. И уже не по разным подразделениям, а сведенные в одно воинское добровольческое формирование. Эти люди должны быть на месте, тем более такие. Эта масса бойцов с уникальным боевым опытом не может в одночасье оказаться ненужной собственной стране, которая ведет боевые действия. Все было предопределено.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696071600


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