ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии

14:32 30.09.2023 ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО



СМИ и выступления официальных лиц создали этой организации репутацию серьезного оборонительного блока, которым она на самом деле никогда не являлась. Почему Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была принципиально недееспособной и что следует делать России с двуличными союзниками, читайте в материале Царьграда.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает реализовывать план вывода страны из сферы влияния России и передачу ее под контроль Запада. На днях армянский политик заявил о неэффективности внешних структур безопасности, в которых состоит республика.



Недавние нападения Азербайджана на Армению приводят к очевидному выводу, что системы внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении,

– заявил он в специальном видеообращении.



У нас принято подавать Пашиняна как мерзкую креатуру Запада, глуповатого и трусливого предателя, решившего "слить" страну буржуйским хозяевам за банку варенья и корзину печенья. На самом же деле это очень хладнокровный, хитрый политикан, который последовательно делает то, ради чего его и привели к власти. И надо признать, самую опасную и сложную часть плана он уже выполнил: в управляемом режиме проиграл войну и при этом остался у руля страны.



Примечательно, что в среде экспертов существуют два диаметрально противоположных мнения относительно того, какое будущее ждет Пашиняна и Армению в целом.



Армения сделала свой выбор: Армения как государство, которым руководят люди, находящиеся сейчас у власти, приступила к похоронам национальной армянской государственности,

– высказал свое мнение в разговоре с Царьградом один из ведущих востоковедов России Евгений Сатановский.



В свою очередь эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев полагает, что дело движется к свержению Пашиняна и возвращению Еревана в орбиту влияния Москвы.



Несите меня



Нельзя сказать, что стратегия Пашиняна отличалась какой-то исключительной изобретательностью и дьявольской хитростью. Все, что он делал, – это последовательно ослаблял страну, параллельно требуя от России защитить армян от азербайджанского нападения.



Естественно, русские не могут быть бóльшими армянскими националистами, нежели сами армяне. А мы напомним: Ереван за 30 лет так и не признал самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, поэтому воевать за Арцах никто не собирался. На фоне усиливающегося военного давления со стороны Азербайджана такая политика давала Пашиняну предлоги для критики ОДКБ и России. В мае армянский премьер сделал весьма недвусмысленное заявление, полностью отражавшее суть его стратегии:



Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня, – пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается, верно? Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ.



В другом выступлении он раскрыл эту тему более предметно, заявив, что нежелание союзников воевать вместо армян разрушает авторитет ОДКБ и будет иметь последствия для самой организации:



Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ – основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность. Но в мае и ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года во время предпринятых Азербайджаном агрессий против Армении ненадлежащая реакция ОДКБ вызвала определенное разочарование, в первую очередь среди народа Армении, поскольку была уверенность, что ОДКБ – это надежный механизм обеспечения безопасности.



Примечательно, что жаловался Пашинян на ОДКБ в интервью, данном американскому телеканалу CNN. То есть политик на самом деле не мечется между сильными мира сего, как утверждают некоторые политологи. Он реализует план по отжиму страны и переводу ее в сферу влияния своих заказчиков. То, что армянское население при этом пострадает, а территория страны уменьшится, – и авторов плана, и его исполнителей вполне устраивает. Неизбежные издержки за трансфер.



Не все то золото, что блестит



Впрочем, в любом конфликте всегда действуют минимум две стороны. Атакующая сторона может планировать и хотеть чего угодно, но сделать "в полях" она сможет только то, что ей позволит обороняющийся противник. То, что Пашиняну и стоящим за ним соросовским структурам удалось увести страну из сферы влияния России, является серьезным стимулом повнимательнее посмотреть на инструмент, которым в этом вопросе пыталась оперировать Москва, а именно на пресловутую Организацию Договора о коллективной безопасности.



Звучит это название солидно, но, как и многие другие вещи, ОДКБ не является тем, чем выглядит: оборонительным блоком, собранным вокруг России и готовым воевать против общего врага.



В реальности это рыхлая структура, собранная на обломках СССР, когда Россия пыталась создать свое подобие НАТО и сделать все с максимальной оглядкой на практики "цивилизованного мира". То, что ОДКБ не является полноценным оборонительным блоком, видно по множеству мелких и не очень особенностей его организации. Взять, к примеру, статью №7, которая, разумеется, является аналогом 5-й статьи устава НАТО и лежит в основе принципа коллективной безопасности.



Статья написана предельно многословно и расплывчато – настолько, что из нее в принципе невозможно сделать конкретных выводов о том, кто, кого и в каких обстоятельствах должен защищать. Все отдано на откуп политической целесообразности текущего момента и ситуативным договоренностям, которые будут достигнуты между лидерами стран.



При этом организация объединяет государства, имеющие между собой полноценные территориальные споры, которые время от времени превращаются в вооруженные конфликты. Например, в 2021 году военные Киргизии и Таджикистана устроили пограничную войну, в ходе которой применялись пулеметы, минометы, было убито более полусотни человек и несколько сотен получили ранения. Обе страны при этом являются членами ОДКБ. Соответственно, блок в принципе не мог встать ни на чью сторону.



Сейчас уже мало кто помнит, но в 2009-2010 годах Белоруссия блокировала создание коллективных сил оперативного реагирования, которые должны были стать инструментом ОДКБ в решении острых ситуаций. При этом Минск оказал Киргизии наиболее действенную помощь в подавлении беспорядков, грозивших сменой правящего режима.



О том, насколько сырым и дисфункциональным образованием является ОДКБ, говорит и тот факт, что только в ноябре 2022-го в организации был создан координационный совет по биологической безопасности. Иными словами, структура, призванная якобы обеспечивать безопасность, в упор игнорировала одну из наиболее серьезных угроз нашему существованию – работу американских биологических лабораторий на территориях бывших советских республик.



И только через восемь месяцев после начала СВО, которая в немалой степени была спровоцирована американскими военно-биологическими программами на Украине, ОДКБ озаботилась созданием профильной структуры, которая в штатном режиме могла бы решать эти вопросы.



ОДКБ: что ты такое?



Если ОДКБ не является оборонительным блоком, то что же это за монстр такой, зачем он вообще нужен?



На самом деле отношения России и остальных членов организации строятся на двух принципиально разных уровнях:



– на уровне государств, где нищие среднеазиатские автократии, загнавшие свое население в состояние перманентной социально-экономической катастрофы, не могут выжить без потоков русских денег и русской военной помощи. На этом уровне Армения, Киргизия, Таджикистан и в меньшей степени Казахстан являются клиентами России, живущими ее милостью и ее деньгами;



– на уровне элит, которые так же, как и наш олигархоз, целиком и полностью вестернизированы. Элит, которые покупают виллы на Лазурном Берегу, учат потомство в закрытых колледжах Лондона, дарят на свадьбу квартиры в солнечном Майами. Для этих людей Россия – мерзкое северное чудище, за дружбу с которым в приличном обществе ругают, а при случае могут и яхту отобрать.



Именно из этого расклада и растут все чудеса "союзнических" отношений, начиная с того, что ни один из членов ОДКБ не признал Крым частью России, и заканчивая тем, что лидеры этих стран систематически и демонстративно хамят в сторону России и русских. Москва им нужна как гарант сохранения кормушки, в которые они превратили свои страны. Запад же является средой их обитания.



Единственным исключением из этой схемы является Белоруссия.



Со стороны России ОДКБ была одним из многих инструментов по покупке лояльности этнократий, вылупившихся на обломках Советского Союза. Москве было не так важно эффективное взаимодействие с этими союзниками, как то, чтобы в них не зашли западные структуры.



Грубо говоря, Россия заполняла пустоту и была готова закрывать глаза на плевки и оскорбления в свой адрес, лишь бы диктаторы-содержанки не шли на реальное сотрудничество с США и Великобританией. На реальную помощь от них никто никогда не рассчитывал.



Этой же цели служили и продолжают служить СНГ, Евразийское экономическое сообщество и множество других более мелких структур и структурок. В любой организации с участием бывших союзных республик Россия автоматически занимает позицию спонсора, который всем "должен денег". Более того, Москва согласилась принять на себя и роль помойного ведра, утилизирующего издержки красивой жизни среднеазиатских элит тем, что принимает в наши города миллионы необразованных, агрессивных, инфицированных ВИЧ и туберкулезом, зараженных идеями радикального ислама мужчин.



Если бы Россия закрыла границу перед потоками этих "ценных специалистов", они бы за год-другой снесли к чертям все среднеазиатские режимы, лишив местные элиты местечек в "золотом миллиарде", а Запад – поставок ценных ресурсов.



Вся суть в одном фото



Все, что описано выше, прекрасно видно на одной-единственной фотографии, сделанной 19 сентября текущего года. Прямо в ходе работы Генеральной Ассамблеи ООН американцы провели саммит "Центральная Азия – США". В ходе этого мероприятия Джо Байден встретился с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Идея эта, к слову, не нова: такие встречи проводятся с 2015 года.



С одной стороны, они позволяют среднеазиатским автократам "доложиться" барину, а с другой – не дают России повода давить на союзников. Они же не в гости к американскому президенту поехали, а в штаб-квартиру ООН для участия в работе главной международной организации планеты. Какие могут быть возражения?



А возражения могут быть следующими: любые встречи партнеров России с американским президентом несут угрозу нашей национальной безопасности. Как-никак мы держава, которую пытается сломать мировой гегемон со всеми своими сателлитами и прихвостнями. Понимать надо!



Геополитическая зима и прикладные выводы



Понятно, что такая геополитическая комбинация худо-бедно могла функционировать только до тех пор, пока Россия способна была заливать своих клиентов деньгами, по мере необходимости вытирая им попки, миря и спасая от переворотов. Но спецоперация на Украине положила конец этой возможности. Как бы успешно русская экономика ни обходила санкции, нашим доходам нанесен огромный урон. Война на тысячекилометровом фронте и мобилизация сотен тысяч мужчин в армию тоже дорого обходятся стране. Поэтому сил на поддержание тепличных условий для режимов-содержанок у нас чем дальше, тем меньше.



В свою очередь Запад с началом кампании против Украины получил предлог для закручивания гаек и теперь может ставить вопрос настолько жестко, насколько он не ставился никогда. Соответственно, нашим "союзникам" придется определиться, что выбирать: сохранение наворованного непосильным трудом или же проблемы на исторической родине. И тут не надо питать никаких иллюзий, чья рубашка им ближе к шкуре.



Все вместе это означает, что мы наблюдаем начало обрушения всей системы постсоветских отношений. Всех этих хлипких курятников, сколоченных по принципу "Лишь бы чего не вышло" и "А что скажет международное сообщество?".



Лучшее, что может сделать Россия, – не тратить ресурсы на поддержание изживших себя структур, а позволить им рухнуть, остаться в прошлом. Дать возможность глупой и жадной клиентеле разбежаться под богатых и, как им кажется, крутых папиков. И уже затем, закрыв украинский вопрос, вернуться к проблеме обустройства жизненного пространства на южных рубежах.



Но решать задачу не на основе странных коллективных договоров, а путем заключения жестких двусторонних соглашений, в основу которых будут положены не хитрые планы балансирования чужих интересов, а четкое понимание собственной экономической выгоды и потребностей в безопасности. Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696073520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы

- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве

- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан

- Про активы

- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"

- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка

- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая

- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"

