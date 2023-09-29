 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.09.2023
15:22  В Карагандинской области разбился учебный самолет ВВС РК: пилот и курсант погибли
14:44  Мир-Рим-рай. Вышел роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:42  Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США
14:37  В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:33  Предательство Европы: как англичане развязали руки Гитлеру (уроки истории), - А.Замостьянов
14:32  ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии
14:00  Вся правда о преемнике Пригожина: три смертных греха "Вагнера", которые простил Путин

13:54  Как "Байден" из фамилии превратился в бренд
13:51  Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой, - СП
13:46  Что думают об отказе от мяса в Казахстане и мире
13:44  Возрождение могущества России и подъем Китая изменят глобальный порядок
12:56  Какой была уходящая неделя?
12:50  В Пакистане произошло два взрыва рядом с мечетями, погибли более 50 человек
08:27  Переселение народов. Наталья Еремина о том, кто и как управляет мировыми миграционными потоками
08:25  Процесс 11-ти. Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями
07:30  ЦРУ создает системы генеративного интеллекта, опасные для... самих США, - В.Прохватилов
07:12  Каждый со своим Афганистаном. Ситуацию в контролируемой талибами стране обсуждают от Нью-Йорка до Казани. - Къ
02:56  Казахский стыд. Токаев упал между двух стульев, - Андрей Перла
02:24  Times of India: Новый мировой порядок с Индией, Китаем и Россией
01:57  Информационно-психологическая борьба обретает новые средства, - Александр Бартош
01:26  Haber7: Турция одним выстрелом убила двух зайцев
00:50  Семипалатинск или Петропавловск – где полыхнет казахстанский Донбасс? - Дмитрий Родионов
00:27  В Швейцарии выдвинули новое обвинение против Гульнары Каримовой. Генпрокуратура потребовала конфисковать $480 млн
00:23  Кердык панда-дипломатии. Китай заберет из США всех панд - посланников дружбы
Пятница, 29.09.2023
21:19  С октября гражданам Кыргызстана изменят правила пребывания в Казахстане
21:16  КырГКНБ задержал очередного главаря "Северэлектро" Нурдина Осмонова
21:12  В Оше за драку задержана местная матерая баб-активистка Джапар-кызы
20:55  Путин собрался с гос-визитом в Киргизию. Реально делать нечего?
20:18  Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана. Феерит идеями...
18:25  Лавров доказал невозможность скорого мира: логика украинского конфликта неумолима
14:34  Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России, - Утро.Ру
14:31  Токаев в Берлине призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине. Херр миротворец
13:26  Главу миграционной службы по области Абай Гулю Доненбаеву задержали за взятку в $1000
13:25  Запад попал в цугцванг с Украиной, победа России неизбежна
13:23  Пекин заранее знал о "болонской катастрофе", потому не спешил рушить свое образование
13:22  "Вагнер" на Дону: Бойцы Пригожина создадут новое казачество
13:19  В какие политические игры играют Минфин и Минэкономики России? - Андрей Бунич
13:17  Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
13:14  Затяжные дожди могут оставить Казахстан без хлеба
13:13  Байден выдал Зеленскому ультиматум вместо денег
13:10  Запад забыл, когда ему говорили жесткое "нет", - А.Полонский
05:40  Протесты на юге Сирии получили американскую поддержку, - Игорь Субботин
01:50  Конец Европы, которую мы знаем.., - Игорь Скрипка
01:17  Кто вербует белуджских сепаратистов, - Лариса Шашок
01:03  Евросоюз в Центральной Азии интересует уран, - Виктория Панфилова
00:40  Казахстан в Германии отдал честь Западу, - СП
00:36  "На той единственной гражданской…" Главный вопрос современного мира, - Дм. Тараторин
00:35  Путин собирается с визитом в Пекин. Чего решать/просить?
00:34  Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - С.Туник
00:31  Путч, который превратился в фарс. 100 лет назад нацисты впервые попытались захватить власть в Германии (уроки истории)
00:29  КНР отвечает на экономическое давление Запада "новой индустриализацией", - В.Пироженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:37 30.09.2023

В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм

Айнур Курманов

Турция продолжит политику, направленную на вытеснения России из Закавказья.

Такой прогноз в интервью "ПолитНавигатору" дает известный грузинский политолог, директор "Центра Исламских исследований Кавказа" Шота Апхаидзе, прокомментировавший развитие событий в регионе после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.

В своих оценках он выразил личное мнение, в том числе и по отношению нынешних властей Грузии к осетинскому и абхазскому вопросам.

ПН: Как Вы оцениваете капитуляцию и сдачу Арцаха?

Ш.А: Сложилась непростая политическая конфигурация на Южном Кавказе, и в данном случае нельзя рассматривать последние события в Карабахе как сдачу или капитуляцию. Потому что здесь пересекаются геополитические интересы больших держав и, соответственно, Карабах стал лишь разменной монетой. Почему власти Степанакерта решили капитулировать и сложить оружие? Тут я их понимаю. Так как сложилась суровая реальность, и у них не было шансов по-другому каким-то образом поступить. Ведь многотысячная и хорошо вооруженная азербайджанская армия могла бы их стереть с лица земли.

Тем более сама Армения не признала Карабах и, как Пашинян заявил ранее, Ереван и не собирался вмешиваться во "внутриазербайджанский вопрос". Тут столкнулись международное право, по которому Карабах принадлежит Азербайджану, и историческая действительность, говорящая, что данная территория испокон веков была населена больше армянами. По сути, это Нагорная часть Армении.

ПН: Возможно ли продолжение конфликта уже на территории самой Армении? Речь идет об угрозе оккупации Сюника и Зангезура и появления "Западного Азербайджана".

Ш.А: Что же касается угрозы оккупации Сюника и Зангезура, то конечно, такую цель преследует Турция вместе с Азербайджаном, чтобы открыть Зангезурский коридор. И в принципе карабахский вопрос во многом так остро стоял, поскольку Азербайджан заручился поддержкой Турции с целью открыть коридор через территорию Армении. И разблокировка его – это сухопутная дорога, дальше ведущая в Среднюю Азию.

И центральноазиатские республики тоже очень заинтересованы в этом, потому что, как мы знаем, внешняя политика Эрдогана нацелена на строительство "Великого Турана". И в данном аспекте он рассматривает, спекулируя этими тюркскими вопросами, возможность развития инфраструктурных проектов, которые будут под эгидой Турции строиться.

И здесь будут большие не только турецкие экономические интересы, но и потребности среднеазиатских республик для транспортировки нефти. Как мы знаем, значительная часть нефти из Казахстана транспортируется через территорию Азербайджана и Грузии для западных стран. В период антироссийских санкций это становится очень востребованным.

ПН: Какова позиция официальных властей Грузии по поводу событий в Нагорном Карабахе и мнение разных политических сил? Есть ли вообще разговоры о солидарности с армянским народом или, наоборот, есть стремление сблизиться с Азербайджаном?

Ш.А: Что касается позиции грузинских властей, то мы понимаем, что, несмотря на христианскую солидарность, есть определенные противоречия. Ведь у нас есть такие же конфликтные территории в виде Абхазии и Южной Осетии, и мы физически не можем открыто поддерживать в данном случае Карабах и карабахских армян, так как признаем территориальную целостность Азербайджана.

Мы знаем, что Грузия давно сблизилась с Азербайджаном и Турцией в рамках формата трех. Это общая таможенная система, есть либеральная безвизовая политика и еще много всего. В данном случае это работает уже давно.

ПН: Не получится ли, что после изменившейся конфигурации роль Турции в регионе станет главенствующей? Как это скажется на Грузии?

Ш.А: Де-факто Турция сейчас станет одним из главных игроков в регионе. И роль Турции растет после разрешения карабахского вопроса, потому что это определенная реклама, определенное достижение, так как Анкара прямо занимала позицию Баку, и в итоге он оказался победителем. И после этого Турция заявляет о своих интересах уже открыто по всему региону.

ПН: Возможно ли помимо формата 3+3 появление третьих сторон в процессе мирного урегулирования, а именно США, ЕС, Франции и Великобритании. Насколько они сейчас могут закрепиться в регионе в ситуации, когда официальный Ереван стремится выйти из ОДКБ и выдворить российские военные базы из Армении?

Ш.А: Я думаю, что так быстро это не произойдет, хотя если западные партнеры будут работать (а они уже работают очень активно над этим), и Пашинян поведется полностью на их провокацию, то все это случится обязательно. И это может быть в определенной форме и после того, как Пашинян будет смотреть на альтернативы ОДКБ, в рамках которых его безопасность будет обеспечена.

ПН: Как на все это может отреагировать Иран с вашей точки зрения?

Ш.А: Иран – это очень серьезный игрок, и в данном случае реакция с его стороны будет жесткой. Тегеран, с одной стороны, поддерживает территориальную целостность Азербайджана и открыто не заступается за Карабах.

Но у него есть опасения, что если Турция сможет перехватить инициативу в регионе и отрезать Армению от Ирана, то это будет определенная катастрофа. И тут играет фактор угрозы установления господства Азербайджана, Израиля и Турции, при котором Иран оказывается в ситуации изоляции среди так называемого "тюркского мира".

ПН: Прокомментируйте выступление премьера Грузии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, недвусмысленно отметившего, обращаясь к "абхазским и осетинскими братьям и сестрам", что "противник нашего единства – наш общий враг".

Получается, что Россия является общим врагом для грузинского, абхазского и осетинского народов? Некоторые посчитали этот выпад как логичный шаг после капитуляции Арцаха, который дал толчок грузинскому руководству к активизации антироссийской деятельности. Насколько это верно?

Ш.А: Речь премьера Грузии – это прежде всего выступление адекватного человека. В частности, по украинскому вопросу он сказал, что миру нет альтернативы. А обращение к осетинам и абхазцам сделано было с целью зафиксировать позицию властей Грузии, что она не стремится к конфликту. И это проявление достаточно уравновешенной политики со стороны Грузии.

Что же по поводу "общего врага", то почему сразу делается вывод о Российской Федерации? Тут речь идет о тех людях, которые не хотят мира в регионе, то есть имеются определенные политические силы. Я думаю, что премьер не сделал бы такое безумное заявление, потому что оно несвойственно ему, он очень сдержанный человек. И в данном случае он рассматривал просто вражеские объединения и кланы, которые не хотят сближения и урегулирования ситуации.

ПН: Существует ли угроза появления в Закавказье в перспективе общего антироссийского плацдарма или даже единого фронта с участием правящих элит Армении, Азербайджана и Грузии под эгидой Запада?

Ш.А: Такой фронт уже давно существует. Антироссийские настроения есть и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане. И в последней стране совсем не пророссийское общество, потому что оно видит себя абсолютно в другом – тюркском мире.

То, что Ильхам Алиев сейчас не выступает против России открыто, ни о чем не говорит, так как он поддерживает полностью Украину в политическом плане и помогает ей чем может. Просто ему сейчас невыгодно воевать с Россией. Вот и все.

Относительно культурного и религиозного вопросов, то они уже не играют в наше время прежней большой роли, потому что и в России, и в Грузии, и в Армении не совсем глубоко верующие христиане, они не осознают еще, с чем имеют дело. И многие не понимают, что солидарность должна существовать в данном случае.

И такой плацдарм будет формироваться, и он уже в принципе сформирован, а дальше будет происходить раскачка ситуации, так как той же Турции выгодно вытеснить Россию окончательно с Кавказа. И тем более это выгодно Западу. Так что это вполне ожидаемое обострение ситуации в перспективе, но на данном этапе никто из закавказских республик прямое противостояние с Россией не начнет.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696073820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  