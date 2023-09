Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США

14:42 30.09.2023 Смещение акцентов



Ирина Таран, Елизавета Комарова



Действующего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли сменил на этой должности его заместитель генерал Чарльз Браун. Как ранее отмечали американские СМИ, момент для подобных кадровых перестановок выбран не самый подходящий для киевского режима, поскольку сейчас наблюдается некоторое снижение поддержки Украины со стороны Запада. Эксперты не исключают, что отставка Милли, ставшего одним из основных кураторов выделения Киеву военной помощи, может быть обусловлена чередой неудач ВСУ на поле боя. При этом выбор кандидатуры Брауна на один из ключевых военных постов США продиктован планами Белого дома сосредоточиться на противостоянии с Китаем в АТР, считают аналитики.



В США сменился глава Объединенного комитета начальников штабов. Вместо занимавшего этот пост Марка Милли, которого медиа называют "одним из самых убежденных сторонников" оказания Киеву военной помощи, в должность вступил его преемник и заместитель - генерал Чарльз Браун.



В торжественной церемонии по этому поводу приняли участие американский лидер Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Мероприятие прошло в пятницу на военной базе в пригороде Вашингтона.



В преддверии кадровых перестановок в комитете в американской прессе появился ряд публикаций, посвященных отставке Милли. Так, как напомнило издание The Hill, Милли "был в авангарде всех важных для США решений", консультируя Белый дом относительно того, какое оружие отправить Киеву, как и когда обучать ВСУ и где разместить американские войска в странах НАТО, граничащих с Украиной.



"Управление эскалацией - это то, о чем я думал и думаю ежедневно", - приводит издание февральское заявление Милли.



Газета напомнила, что он должен был балансировать между, "казалось бы, бесконечными запросами со стороны Украины" и оборонными потребностями США.



"Ему также приходилось решать, отправлять ли на Украину по мере затягивания войны все более продвинутые вооружения, такие как истребители, ракеты и прочие боевые средства, что вызывало критику как со стороны представителей гуманитарных объединений, отстаивающих безопасность гражданского населения, так и со стороны крайне правых законодателей от Республиканской партии, которые не хотят, чтобы американское оружие и помощь поставлялись за рубеж", - отмечает The Hill.



Издание также констатирует, что вместе с (министром обороны США Ллойдом. - RT) Остином Милли "оказывал давление" на европейские страны, чтобы они отправили на Украину собственное оружие и технику. Однако теперь Милли уходит со своей должности "в сложный период войны", когда западные государства демонстрируют признаки истощения запасов вооружений, а некоторые из них, такие как Польша, заявляют, что больше не намерены отправлять оружие киевскому режиму.



"Другие, включая Францию, дают понять, что вскоре могут поступить таким же образом", - пишет The Hill.



Схожие тезисы присутствуют и в материале газеты Politico, автор которого указывает, что рокировка Милли и Брауна происходит в самое неподходящее для Украины время, поскольку на Западе заканчивается оружие, а также терпение в отношении киевского режима. Милли оставляет своему преемнику множество проблем: Запад, по всей видимости, все больше устает от борьбы, а в конгрессе ряд республиканцев выступают против предоставления Украине дополнительной помощи, констатирует издание. В публикации приводится также мнение полковника Корпуса морской пехоты США в отставке Марка Кансиана, который считает, что Милли находился в более "завидном положении" - в отличие от него, у Брауна нет такой политической поддержки и большого числа вооружений и боеприпасов. При этом такая смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в украинском конфликте, полагает Кансиан.



Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его заместитель Чарльз Браун AP © Evan Vucci,

"Если контрнаступление провалится или не сможет прорвать российскую оборонительную зону в значительной степени, полагаю, опасения относительно бесконечной войны усилятся", - подчеркнул он.



Как отмечает Politico, Брауну придется так же, как и Милли, балансировать между оказанием помощи Киеву и тем, чтобы не втянуть американских военных в полномасштабный конфликт. Кроме того, преемнику Милли предстоит пытаться соблюсти баланс между постоянными запросами киевского режима и оборонными потребностями Соединенных Штатов.



Новая фигура



Напомним, кандидатуру Чарльза Брауна выдвинул на пост главы Объединенного комитета начальников штабов США глава Белого дома Джо Байден еще в конце мая, назвав его "гордым и энергичным американским летчиком", а также руководителем, хорошо знающим, как действуют объединенные силы страны. Байден также заявил, что генерал пользуется уважением американских военных и союзников США по всему миру, которые считают Брауна "надежным партнером и первоклассным стратегом". В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин одобрил кандидатуру Брауна, отметив, что он "накопил большой опыт, развил в себе видение и боевое чутье, благодаря которым сможет помогать президенту и высшему руководству Минобороны США ориентироваться в сложнейших вызовах, имеющихся на сегодняшний день в области национальной безопасности".



Позднее, 21 сентября, пресс-служба Пентагона сообщила, что сенат проголосовал за утверждение кандидатуры генерала ВВС США Чарльза Брауна - младшего на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.



"Он будет великолепным руководителем наших объединенных сил, и я с нетерпением жду возможности приступить к работе с ним в его новом качестве", - приводит пресс-служба слова Остина, сказанные им после голосования по утверждению кандидатуры.



В Пентагоне напомнили, что для Брауна служба началась со специальности летчика. Он был как инструктором, так и командующим в школе ВВС по применению вооружений на авиабазе Неллис (штат Невада). Браун также был командиром 8-го истребительного крыла, базирующегося в Южной Корее.



"С августа 2020 года Браун занимал должность начальника штаба ВВС", - указали в Пентагоне.



Переосмысление стратегии



Аналитики допускают, что замена главы Объединенного комитета начальников штабов в Вашингтоне призвана продемонстрировать, что именно Милли допустил промахи в подготовке ряда операций ВСУ.



"Фактически США и Пентагон взяли на себя миссию управления действиями украинских сил. И в условиях, когда ВСУ не демонстрируют никаких успехов на поле боя, американскому руководству в лице Байдена и его окружения надо как-то оправдаться. По сути, украинская армия провалила план, разработанный Пентагоном и лично Милли, поэтому говорить о том, что генерал покидает пост "на коне", я бы не стал", - отметил военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT.



Схожего мнения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, отставкой Милли в Вашингтоне "пытаются перевести стрелки".



"Этим хотят показать, что виноват в пробуксовке контрнаступления Милли, а не Байден или его окружение. В Белом доме просто нашли козла отпущения. Ведь понятно, что Украина без США так долго не продержалась бы. Понятно, что действия Киева и Вашингтона синхронизированы", - заявил Блохин в беседе с RT.



При этом, по словам Юрия Кнутова, именно усилия Милли способствовали эскалации боевых действий после начала специальной военной операции.



"Он делал все возможное, чтобы киевский режим получал достаточное количество оружия, танков, бронетехники", - пояснил Кнутов.



На этом фоне Чарльз Браун выглядит менее ярко, констатировал аналитик, указав, что смена Милли на его заместителя, специализирующегося на Азиатско-Тихоокеанском регионе, вряд ли случайна.



"Это говорит о том, что США, хоть и продолжат оказывать Украине военную поддержку, скорее всего, снизят активность в этом направлении, сфокусировавшись на борьбе с Китаем через усиление и милитаризацию Тайваня. Именно поэтому Браун назначен на этот пост - по всей видимости, он будет заниматься этим вопросом и подготовкой армии США к возможному конфликту с КНР из-за Тайваня", - рассуждает Кнутов.



Блохин также считает, что замена Милли Брауном говорит о росте внимания Белого дома к теме противостояния с Китаем в Тихоокеанском регионе.



"Судя по таким кадровым перестановкам, можно ожидать перебалансировки внешнеполитической стратегии США. Акцент будет сделан на Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, продолжая эскалацию на Украине с тем, чтобы ослабить Россию, США на самом деле рискуют проиграть главное - борьбу с Китаем за мировое господство, который остается их главным противником. Однако это еще не значит, что Вашингтон резко откажется от поддержки Украины. Речь пока о наметившейся тенденции", - отметил Блохин.



Однако такая переориентировка может сказаться на объемах американских военных поставок киевскому режиму, полагает Юрий Кнутов.



"Это связано в том числе с тем, что Браун пока еще не получил того веса, который имеет Милли, умеющий уговаривать европейских партнеров поставлять оружие на Украину. А в нынешних условиях добиться этого будет еще сложнее, учитывая отсутствие настроя и истощившиеся запасы у государств Европы", - заключил Кнутов. Источник - RT

