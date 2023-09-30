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В Кыргызстане снова готовят революцию? - П.Беккер
15:39 30.09.2023

30 сентября 2023

В Кыргызстане снова готовят революцию?

В начале сентября этого года в Кыргызстан прилетел военно-транспортный самолет "Boeing C-17", который доставил дипломатический груз в посольство США. По сообщениям местных проверенных источников, это были деньги.

Похожая история произошла в ноябре 2019 года, когда в страну точно также отправили самолет, на борту которого был ценный груз – 60 миллионов долларов. В скорости после в стране произошел переворот.

Помимо этого, летом в страну прибыл десант из 26 представителей "Корпуса мира". Как указано на сайте посольства США в Бишкеке, Штаты направили в Кыргызстан на два год волонтеров-стажеров, якобы, для педагогической практики. Всего же волонтеры "Корпуса мира" США были направлены в шесть регионов страны.

Не секрет, что представители организации, прикрываясь благими намерениями, собирают данные по социально-экономическим, политическим вопросам в республике. Сам по себе "Корпус мира" работает в тесном сотрудничестве с ЦРУ и другими разведслужбами США. Ежегодно из государственного бюджета на содержание программы тратится 380 миллионов долларов.

Известный американский писатель Джон Перкинс, автор нашумевшей книги "Исповедь экономического убийцы", в 1968-70 гг. работал волонтером "Корпуса мира". По признанию самого автора книги, он пошел работать в организацию, будучи завербованным Управлением национальной безопасности (ныне - АНБ США).

Помимо обучения языку, волонтерам предстоит заниматься сбором и анализом данных "на низовом уровне". Говоря простым языком – шпионить. И отправлять отчеты наверх.

Когда в страну одновременно приезжают такие люди и груз наличных денег, предполагается, что люди будут их кому-то вручать при личной встрече. И, по странному совпадению, в конце сентября в Бишкеке и Оше состоялся "вечер встречи" выпускников обменных программ США. На сайте посольства сказано, что таких выпускников сейчас насчитывается более 8 тысяч, к ним добавились еще 100 человек, которые недавно вернулись из Америки.

Подобные вечера – удобное прикрытие для передачи финансовых средств заранее отобранным и обученным прозападным активистам для решения какой-то крупной задачи.

Кроме того, что в страну приехали волонтеры и были направлены деньги, в НПОшной среде Кыргызстана стало происходить какое-то явное бурление. Начнем с того, что проамериканский сайт "Kloop.kg" пошел на открытый конфликт с высшими лицами страны и начал публиковать свои "расследования". После чего сайт был заблокирован и теперь работает только через vpn.

Спустя какое-то время проамериканские СМИ и НПО начали атаку на систему МВД. Это как раз произошло после вопиющего случая с девушкой, которой ревнивый экс-супруг отрезал уши и нос. Тогда воинствующая публика "твиттерских" стала требовать, чтобы глава МВД подал в отставку. И в кыргызское общество начал вбрасываться нарратив "моя милиция меня не бережет и заслуживает презрения". Вбрасывание этого нарратива весьма полезно провокаторам, если они хотят толкнуть людей на противостояние с силами правопорядка.

Но и этого показалось мало. Буквально на днях "Kloop.kg" начинает массированную атаку на главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. То есть в подкорку любого жителя Кыргызстана вкладывается, что в том, что происходит в стране, виновата "система" во главе с представителями силовых структур и президентом.

Этому предшествовала большая работа со СМИ и блогерами. В конце августа и сентябре американская организация "Internews КР" (головной офис в штате Калифорния) профинансировала проект под названием "Bloggerbol". В течение четырех дней разных молодых блогеров и инфлюенсеров учили "правильно" создавать контент на темы, связанные с гражданственностью, социальным активизмом. Этот проект охватывает блоггеров из всех семи областей, в основном сам контент будет создан на кыргызском языке.

Все же прекрасно понимают, что иногда у кыргызских блогеров аудитория больше, чем у некоторых государственных СМИ.

"Internews" получает деньги из бюджета США. Эти деньги идут на поддержку "независимых" СМИ. И нельзя забывать, что янки никогда и ничего не делают просто так. На Западе за все надо платить. Можно ли еще сомневаться в том, что Штаты действительно готовят неприятности для Кыргызстана.

Недавно Служба госбезопасности Грузии заявила, что в республике готовится насильственная смена власти при участии лиц, живущих за пределами республики, включая бывшего замглавы МВД Георгия Лорткипанидзе, который в 2022 году был назначен замначальника контрразведки... Украины.

Российский эксперт Никита Мендкович, разбирая эту проблему, высказал мысль, что после провала распиаренного контрнаступа ВСУ Запад активно ищет возможность создать фронты против России, чтобы помочь таким образом Киеву.

"Первый вариант - Грузия с выходом на Северный Кавказ и возможностями заброски групп террористов... Второй вариант - Центральная Азия с выходом к российской Южной Сибири и Уралу. Конечная цель - создание проамериканского режима в Казахстане. Но после провала мятежа в январе 2022 года и засветки участия в нем ЦРУ американцы могут проявлять повышенную осторожность и потренироваться на Кыргызстане. Тем более при лояльном режиме в Бишкеке его можно использовать как базу для подрывной работы с Алматы, столицей казахских НПО и центром мятежа-2022".

Очередной революции Кыргызстан просто не выдержит. Остается надеяться, что кыргызские спецслужбы примут все меры для недопущения даже попыток переворота.

Автор: Полина Беккер

Источник - Вечерний Бишкек
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