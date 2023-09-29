Лекарствам - Шелковый путь

20:47 30.09.2023

Структура индийской компании борется за поставки препарата из Ирана в Россию



Российская структура индийской фармкомпании Jodas Expoim пытается через суд добиться поставок по эксклюзивному соглашению иранского препарата "АриоСэвен" на основе эптакога альфа, используемого при лечении гемофилии. Объем федеральных закупок лекарств на основе этого действующего вещества в прошлом году превысил 2 млрд руб. Ситуация для Jodas Expoim усугубляется тем, что права на препарат с 2020 года закреплены за российской "ПСК Фарма".



"Джодас Экспоим", "дочка" индийской Jodas Expoim, подала иск в Арбитражный суд Московской области, чтобы обязать иранскую AryoGen Pharmed поставить лекарственное средство, обнаружил "Ъ" в картотеке арбитражных дел. В "Джодас Экспоим" пояснили "Ъ", что речь идет об эптакоге альфа для терапии гемофилии. Иранская компания производит этот препарат под брендом "АриоСэвен".



"Джодас Экспоим" специализируется на производстве и поставке онкопрепаратов, антибиотиков, контрастных веществ. Ее выручка в 2022 году, по данным Kartoteka.ru, выросла на 16,3%, до 5,5 млрд руб., чистый убыток составил 89,2 млн руб. после прибыли в 22,2 млн руб. годом ранее.



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https://www.kommersant.ru/doc/6239887