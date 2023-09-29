В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента "Сердар-хаджи"

20:50 30.09.2023

В Марыйском велаяте строят новую мечеть. Ее назовут в честь "Сердара-хаджи"



В городе Шатлык Марыйского велаята в авральном режиме строят новую мечеть и готовятся к визиту президента Сердара Бердымухамедова, который 22 сентября отметил свое 42-летие, а 24 сентября на заседании Халк Маслахаты получил звание Героя Туркменистана. Завершение строительства ожидается в конце ноября, а открытие, скорее всего, состоится ко Дню нейтралитета 12 декабря. Строители говорят, что мечеть назовут в честь Сердара-хаджи.



