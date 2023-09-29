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В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента "Сердар-хаджи"
20:50 30.09.2023

В Марыйском велаяте строят новую мечеть. Ее назовут в честь "Сердара-хаджи"

В городе Шатлык Марыйского велаята в авральном режиме строят новую мечеть и готовятся к визиту президента Сердара Бердымухамедова, который 22 сентября отметил свое 42-летие, а 24 сентября на заседании Халк Маслахаты получил звание Героя Туркменистана. Завершение строительства ожидается в конце ноября, а открытие, скорее всего, состоится ко Дню нейтралитета 12 декабря. Строители говорят, что мечеть назовут в честь Сердара-хаджи.



В Шатлыке вот уже примерно неделю принимают повышенные меры безопасности. Небольшой городок переполнен полицейскими и работниками спецслужб, приехавшими откуда-то извне, - местные жители с ними не знакомы.

Мечеть, которую начали возводить в 2022 году, сейчас лихорадочно достраивают. Напомним, на строительство собирали деньги с госслужащих. По последним сообщениям, предпринимателей также вынудили внести свой вклад, например, марыйскую обувную фирму "Ровшен аякгап". Однако, как свидетельствуют источники turkmen.news, в какой-то момент строительство застопорилось.

"Возможно, деньги украли, - говорит источник. - А теперь мечеть стараются достроить в режиме аврала, потому что на открытие приедет президент".

Строители говорят, что культовое сооружение назовут в честь президента: мечеть Сердара-хаджи. Такой статус в исламе получает каждый, кто совершил паломничество в Мекку. Более того: некоторые горожане ожидают, что и весь Шатлык переименуют в честь третьего президента. Если учесть, что на заседании Халк Маслахаты 24 сентября вокруг Сердара Бердымухамедова явно начал зарождаться культ личности, то не исключено, что этот прогноз местных жителей оправдается.

Что же касается мечети, то она станет второй по размеру в Марыйском велаяте - после, собственно, главной велаятской мечети в Мары.

В апреле стало известно, что в преддверии открытия культового учреждения развернулась борьба между кандидатами на место главного имама Шатлыка. Ранее пост имама главной городской мечети занимал Говшут-ага, которого уважали жители Шатлыка. Он запрещал муллам брать деньги и подарки за исполнение поминальных обрядов, обязывал их ходить на похороны ко всем без исключения, включая бедные семьи. Но его конкурентом стал Гурбан, который не гнушался требовать от малоимущих деньги за исполнение обрядов. Кто в итоге победил, станет ясно после открытия мечети.

Источник - turkmen.news
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