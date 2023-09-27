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НКО IRI: кто направляет руку армянских властей? - Денис Юрганов
00:00 01.10.2023

НКО IRI: кто направляет руку армянских властей?
исследование аналитического центра "Рыбарь"
Денис Юрганов

Многие западные фонды работают в разных странах под предлогом оказания помощи в строительстве демократии, но на деле под этой формулировкой подразумевается вмешательство во внутренние дела государства с насаждением нужных тезисов и тенденций. Одной из них является Международный республиканский институт (International Republican Institute, IRI)*.

IRI был основан в Вашингтоне в 1983 году как некоммерческая организация. Сегодня председателем Совета директоров является сенатор от штата Аляска Дэн Салливан. Ранее это место занимал сенатор-республиканец Джон Маккейн, который был ярым русофобом и сторонником прямой войны с Россией. Организация работает в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США, Агентством США по международному развитию (USAID)** и некоторыми фондами, занимающимися финансированием проамериканских политических сил в мире. В том числе он работал с фондом "Открытое общество"** Джорджа Сороса. Представительства IRI открыты более чем в 30 странах мира. Филиал института есть и в Армении, и там организация тоже активно работает с властями республики, в том числе лоббируя необходимые реформы.

Основная деятельность IRI

IRI проводит обучающие программы для политических партий, органов представительной власти и других организаций, непосредственно участвующих в осуществлении политического процесса. При этом они всегда разрабатываются с учетом местной специфики и охватывают широкий круг вопросов: от основ гражданского общества и способов создания политических партий до проведения избирательных кампаний. Специально для этого институт совместно со своими партнерами проводит массу опросов и исследований. Результаты опросов используются для информирования заинтересованных сторон гражданского общества о тенденциях общественного мнения.

Противоправная деятельность IRI

В годы холодной войны через IRI производилось финансирование многочисленных государственных переворотов в Латинской Америке. По некоторым данным, IRI был вовлечен в подготовку попытки переворота 2002 года в Венесуэле, смещения президента Жана-Бертрана Аристида в Гаити в 2004 году и дестабилизации режима Хун Сена в Камбодже. Бывший посол США Брайан Дин Каррен обвинил IRI в подрыве его усилий по проведению мирных переговоров между Аристидом и оппозицией после оспариваемых парламентских выборов в 2000 году. По словам Каррена, тогдашний представитель IRI на Гаити Стэнли Лукас посоветовал лидерам оппозиции не идти на компромисс с Аристидом, который позже был отстранен от власти. В 2011 году IRI участвовал в подготовке активистов, выступавших за особенные реформы на Ближнем Востоке, включая Египет и Тунис. Тогда министерство юстиции Египта опубликовало отчет об иностранном финансировании НПО, работающих в стране. В документе утверждалось, что IRI получила от USAID около 7 млн долларов на агитацию во время выборов в стране. В августе 2020-го на членов IRI и других организаций США были наложены санкции со стороны правительства Китая за поддержку гонконгских протестов 2019–2020 гг.

Деятельность IRI в РФ

В России IRI работал с 1992 года. За это время были проведены серии программ тренингов для депутатов Государственной думы, депутатов на уровне местного самоуправления и региональном уровне, политических партий и неправительственных организаций. Особенный упор в институте делали на обмен опытом между правительствами и парламентами России и США, а также программы по развитию муниципального управления и вовлечению молодежи в политический процесс.

После принятия закона об иностранных агентах в 2012 году в IRI объявили о решении свернуть свои российские программы и вывели персонал из страны. Однако фонд не перестал работать в стране и спустя несколько лет объявил о запуске проекта Beacon Project. Он должен был противодействовать "растущей угрозе российской мягкой силы и пропаганды", предупреждая политиков, аналитические центры и медиа о "дестабилизирующих усилиях дезинформационной кампании РФ". На деле же никаких громких историй в рамках проекта не случилось. В институте заявляют, что якобы именно из-за Beacon Project деятельность IRI в России признали нежелательной. Однако для этого существовало более, чем достаточно доказательств угроз в отношении безопасности страны.

Что IRI делает в Армении?

В Армении IRI лоббирует все те же выгодные западным заказчикам реформы посредством семинаров, школ для госслужащих, опросов общественного мнения и консультаций по стратегическим коммуникациям. IRI участвует в работе правительства и парламента, проводя консультации о стратегических коммуникациях и институциональном управлении. Кроме того, институт помогает правительству удовлетворить потребности государственных служащих в наращивании потенциала посредством серии школ для руководителей, обменов персоналом, консультаций по вопросам улучшения связей с общественностью и гражданами.

Вместе с тем IRI предоставляет экспертные консультации канцелярии премьер-министра, модернизируя правительственные коммуникации между различными ведомствами как на центральном, так и на региональном уровнях. IRI участвует в работе с постоянными комитетами и структурными подразделениями парламента Армении над разработкой законодательства, отвечающего требованиям общественности и организаций гражданского общества.

Особенно в институте гордятся своей работой с данными из опросов общественного мнения. В IRI их не просто собирают и передают парламентариям и чиновникам, к ним прикладывают предложения по проведении соответствующей политики и программу реформ, исходя из полученной в ходе исследования информации. Например, последнее тематическое исследование IRI по избирательному законодательству напрямую повлияло на изменения в избирательном кодексе Армении. Теперь он предоставляет дополнительные гарантии, поддерживающие прозрачность и доступность. Данные IRI также послужили основой для изменений в законодательстве Армении о политических партиях, обеспечивая более сильные механизмы подотчетности за финансирование политических партий.

Кстати, старшим директором IRI в Евразии является Стивен Никс. В своей нынешней должности он курирует программы в Белоруссии, Грузии, Кыргызской Республике, Молдове, России и Украине. Никс присоединился к IRI после двух лет работы старшим специалистом по демократии в USAID. Он является специалистом по развитию политических партий, а также судебно-правовой реформе в бывшем Советском Союзе. Он проживал более трех лет в Киеве и в это время работал внешним юрисконсультом Комитета по правовой реформе Верховной Рады Украины. Он также оказывал помощь в разработке реформаторского законодательства в Украине, включая конституцию страны, законы о президентских и парламентских выборах, а также закон о Конституционном суде. Никс также был членом парламентского специального комитета по закону о выборах депутатов в Украине.

Подытоживая, работа IRI в Армении заключается в кураторстве и опорседованном управлении правительством. Огромное количество подобных консультантов, приближенных к руководству страны, делает ее власти абсолютно несамостоятельными.

*признана нежелательной на территории России

** деятельность организаций запрещена в России

27.09.23

Источник - rybar.ru
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