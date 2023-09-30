NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

00:24 01.10.2023

30 СЕНТЯБРЯ 2023,



Tекст: Вера Басилая



Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.

Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.



Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому "некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов".



Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.



Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.