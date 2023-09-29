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Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути, - СП
01:56 01.10.2023

Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути
Идеология "второй Украины" набирает силу на южных границах России

Дмитрий Родионов
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Айнур Курманов

В новом семитомном издании истории Казахстана, которое планируют выпустить в 2024 году, перепишут историю советского периода. Об этом сообщила руководитель центра по разработке нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней" Алтын Уалтаева.

По ее словам, Казахстан вынужден переосмыслить включение страны в состав СССР. Уалтаева напомнила, что в советскую эпоху о "колонизации" Казахстана было принято говорить как о добровольном акте. "В этот период перед властями ставилась задача сгладить возможные конфликты, а ассимиляция разных народов характеризовалась как добровольная", - отметила она, сказав, что теперь Казахстан вынужден переосмыслить эту политику, учитывая "негативные последствия" того периода.

Уалтаева заявила, что при вхождении Казахстана в СССР был устранен сложившийся в стране государственный строй, отобраны земли и ликвидированы институты биев (судебных и политических деятелей казахского народа) и батыров (полководцев, а также легендарных, героических личности).

В новом издании появится и новая интерпретация голода в Казахстане 30-х годов прошлого века. В частности, будет сказано, что он начался не в 1932-1933 годах, как считалось ранее, а в 1917 году. Уалтаева, при этом, утверждает, что голод сопровождался "ущемлением прав казахского народа". "Политика тоталитарного режима поспособствовала окончательной деградации системы казахского общества", - подчеркнула она.

Как это понимать? Переписывание истории в антироссийском ключе? Подготовка строительства новой Антироссии? Пример Украины ничему не учит?

- Собственно, в этом нет ничего неожиданного или удивительного, так как данная публикация семитомного издания готовилась давно и сейчас просто об этом озвучили по указанию Акорды (администрации президента), - говорит лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

- По моему мнению, момент самый подходящий, призванный закрепить результаты саммита глав государств Центральной Азии С5+1, прошедшего под председательством Джо Байдена, и призванного продемонстрировать свою покорность и лояльность перед США.

Ведь одной из задач этого антироссийского шабаша было ускорить процесс передачи месторождений редкоземельных металлов в руки американских и европейских корпораций ВПК. А у нас в РК, как правило, подобные шаги по массовой приватизации и заключению кабальных соглашений о разделе продукции и контрактов по недропользованию с западными олигополиями правящая элита прикрывает всплесками оголтелой декоммунизации. Тем более, что она как раз проводится по заокеанским методичкам и в данной момент мы видим очередное воспроизводство уже накатанной информационно-политической технологии.

Плюс - это явная недружественная акция именно по отношению к Москве, наряду, например, с запретом шествий "Бессмертного полка", так как тут уже полностью и окончательно пересматривается роль СССР, а соответственно и России, как правопреемницы.

"СП": Сообщается, что все это началось после публикации статьи Токаева "Независимость превыше всего". То есть это его инициатива? Зачем ему это?

- Да, этот курс опоры на "нациков" и соответствующий электорат провозглашался тогда сознательно, хотя на тот момент он не превышал 5−6%. Надо понимать, что при строительстве моноэтнического государства у местной этнократии просто нет под рукой других идеологических инструментов кроме антикоммунизма и русофобии для скрепления своей конструкции, а националисты всех мастей просто необходимая правительственная агентура, выполняющая роль передаточных ремней от властей к обществу.

Появление подобной статьи давала всем сигнал, что Касым-Жомарт Токаев именно та самая фигура, которая и впредь будет осуществлять данную политику внутри страны.

Выразилось это в создании по его указу еще в ноябре 2020 года государственной комиссии по окончательной реабилитации жертв политических репрессий 1918−1953 года, в рамках которой уже оправданы тысячи тех, кто ранее не подпадал под реабилитацию. А именно басмачи, участники кулацких восстаний, террористы, шпионы, а также коллаборационисты из числа деятелей и боевиков Туркестанского легиона Вермахта и мусульманских частей СС.

Причем под реабилитацию попали и многочисленные бандиты, осужденные по чисто уголовным статьям. Наряду с темой "голодомора" подобная реабилитация должна доказать "преступную сущность" советской власти и Советского Союза.

Касым-Жомарт Токаев же истинный разработчик отечественной концепции "многовекторной политики", прикрывавшей реальную прозападную ориентацию, хотя ее некогда приписывали Назарбаеву как "лидеру нации". Поэтому он движется в рамках того курса, который сам и разработал. А декоммунизация и героизация противников советской власти - это необходимая и важная часть в деле собственной "европейской интеграции", то есть встраивания казахстанского правящего класса в западный мир, основанный на правилах.

"СП": При Назарбаеве все же такого не было. Или было? Можно ли говорить о том, что сейчас события форсируются?

- Токаев - прямой правопреемник Назарбаева в прямом и переносном смысле. Он возглавил политическую систему, сформированную экс-Елбасы, которая практически не изменилась и продолжает лишь прежнюю политику как по укреплению неоколониальной вывозной экономики и в сфере социальных отношений, где усиливается господство придворной олигархии, так и в деле продвижения прежних идеологических нарративов. Ведь сейчас при сносах оставшихся памятников Ленину и деятелям советской эпохи, при переименовании десятков тысяч улиц и населенных пунктов используется как раз действующий указ президента Нурсултана Назарбаева от 2018 года о смене идеологически устаревших названий и демонтажу монументов тоталитарного периода.

До этого был в 1993-м принят закон РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", в 1995-м последовал указ о ликвидации тоталитарной символики, а в 1997-м - указ о введении "Дня памяти жертв политических репрессий" 31 мая. Процесс признания "голодомора", как и оправдания деятелей Туркестанского легиона Вермахта и мусульманских частей СС также начался при "Старом Казахстане" и памятник главному коллаборационисту, местному Бандере - Мустафе Шокаю был торжественно установлен еще в 2017-м году в Кызыл-Орде.

Сейчас действительно события форсируются в связи с окончательным этапом переориентации верхов на Запад, с уменьшением доли русского населения, а также с тем, что Астана считает нынешний период благоприятным, так как оценивает Москву в качестве ослабленного игрока.

"СП": К чему это приведет? Советские поколения вряд ли на эту чушь поведутся, а молодежь? Возможен ли раскол общества?

- Расчет строится на дальнейшую социокультурную деградацию населения и молодежи, которым пропагандой вбивается мысль о том, что корни их сегодняшнего социально-экономического бедственного положения лежат в далеком прошлом, когда у народа проклятые русские коммунисты в 30-х отобрали табуны скота, обрекли на голод и вымирание, навязали чуждую городскую цивилизацию, кириллицу и русский язык.

Возвращение же к своим традиционным национальным истокам требует решительного отказа от "колониального сознания" через предание анафеме своей собственной истории и демонизацию СССР. Соответственно, коллективным виновником "геноцида" и сегодняшней ситуации в сознании новых поколений представляются и объявляются русский народ и современная Россия. И это работает!

Раскол же в обществе уже произошел и углубляется по национальному, языковому и социокультурному признаку, что также является частью задачи по отрыву Казахстана от общего некогда информационно-политического и исторического пространства. Плюс - это очень важно для спасения нынешней этнократии, основанной на вопиющем социальном неравенстве и угнетении самих казахов в интересах сверхприбылей местных и зарубежных компаний.

"СП": Возможна ли вторая Украина в Казахстане? Все же украинская идея независимости изначально строилась на противопоставлении России. А казахская?

- Да, Казахстан тихой сапой становится воспроизведением Украины в Центральной Азии, так как все процессы аналогичны тем, что происходили ранее в "незалежной". Только национальная революция осуществляется сейчас не посредством майдана, а сверху - бюрократическими методами. И тут также националистической агентурой и прозападными НПО активно навязывается мысль, что истинная независимость и суверенитет могут быть достигнуты только в отрыве и в борьбе с Россией.

"СП": По-вашему, Москва ничего не предпримет в ответ? Не хочет портить отношение с союзником? Или пример Украины ничему не научил? И что вообще Россия тут может сделать?

- Трудно сказать, какая реакция может последовать из Москвы, которая сейчас занята на другом театре в рамках СВО. Сейчас, наверно, главенствует мысль о сохранении некого статуса-кво и "худого мира" во что бы то ни стало даже в ситуации открытых недружественных шагов со стороны Астаны как на мировой арене, так и в деле переосмысления общего исторического прошлого. Но игнорирование данных процессов может, конечно, далеко завести, что видно из недавних примеров на постсоветском пространстве.

И падение Арцаха с возвышением Азербайджана в Закавказье сейчас резко усилит "тюркскую интеграцию" под эгидой Вашингтона и Лондона уже в Центральной Азии, а антироссийские выпады руководства Армении могут дать привлекательный пример и властям Казахстана в деле ухудшения отношений с Россией.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696114560


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