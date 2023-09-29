Медицина в Узбекистане: усвоенные уроки пандемии

01:58 01.10.2023 С конца августа 2023 года в Узбекистане действует запрет на продажу алкоголя и сигарет лицам до 21 года. Эти меры являются частью стратегии Ташкента по оздоровлению населения. Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала главную уязвимость системы здравоохранения Узбекистана - зависимость от внешних поставщиков и нехватку кадров. Как власти Узбекистана решают текущие проблемы здравоохранения и каким видят будущее медицины в стране - читайте в материале Ia-centr.ru.



Нехватка койко-мест и врачей: статистика



В 2017 году узбекистанская медицина была "крепким середнячком" на фоне систем здравоохранения в остальной Центральной Азии. На 10 тысяч жителей Узбекистана приходилось 26,1 врача различных специальностей и 41,6 больничной койки.



Страна отставала от соседнего Казахстана, где 10 тысяч человек могли рассчитывать на 54,8 койко-места в больницах и на помощь 39,7 специалиста-медика, не считая стоматологов. В то же время, по сравнению с Киргизией и Таджикистаном, где численность медиков на 10 тысяч населения приблизительно равнялась 22,5 и 16,6, узбекистанская медицина по статданным выглядела весьма достойно.



Такая ситуация тем не менее не устраивала президента Шавката Мирзиеева. К октябрю 2017 года глава Узбекистана (занимавший свой пост менее года. - Прим. Ia-centr.ru) провел три совещания по здравоохранению.



Мирзиеев выделил наиболее острые проблемы медицины в Узбекистане:



· дефицит кадров (Узбекистану не хватало 11 тысяч врачей);

· нехватка техники на местах;

· нехватка лекарств;

· низкая скорость работы скорой помощи;

· слабая подготовка медработников.



Данные вызовы типичны не только для Узбекистана, но и для всей Центральной Азии. В то же время ответ Ташкента на них отличался комплексностью и проактивностью: Узбекистан начал усиливать инфраструктуру, совершенствовать медицинское образование и повышать качество работы врачей, не дожидаясь кризисных стимулов пандемии COVID-19.



Реформа образования в Узбекистане: первые результаты



В октябре 2017 года в Узбекистане введена новая система оценки работы врачей, медсестер и медучреждений. Она должна была учитывать полноту выполнения служебных обязанностей, качество медицинских услуг и конечные результаты лечения. Медработники, набравшие итоговые 85 % и выше, получили право на прибавки к зарплатам. Тем, кто получил менее 55 %, стали грозить дисциплинарные взыскания. Система контроля на основе рейтингов постепенно охватывала весь медицинский сектор: в 2021 году она была распространена на сельские медучреждения, переименованные в пункты семейного врача и семейные поликлиники.



Также в Узбекистане началась реформа медицинского образования. Семилетнее обучение на направлениях лечебного дела и педиатрии было сокращено до 6 лет. Это стало возможным за счет урезания часов на гуманитарный и социально-экономический блоки.



Значительно увеличили расходы. Если в 2017 году расходы Ташкента на медицину составляли 7330 млрд сумов, то в 2019 году они уже превысили 14816 млрд сумов. После начала пандемии коронавируса затраты выросли еще сильнее: в 2021 году страна потратила на медицину 21047,8 млрд сумов, или 12,7 % годовых расходов госбюджета.



Значительная часть средств тратилась на инфраструктуру: в 2018 году только на строительство и реконструкцию медицинских учреждений планировали направить 753,6 млрд сумов. Еще 141 млрд должен был быть использован для оснащения современной техникой специального автотранспорта и для создания диспетчерских служб скорой помощи.



Поддержку получила и фармацевтическая отрасль: в 2017 году на ее развитие было выделено около $250 млн кредитных средств. Очень скоро сфера научилась самостоятельно привлекать инвестиции: в 2018 году $14,2 млн вложений в фармацевтический сектор Узбекистана относились к прямым иностранным инвестициям. В результате к 2023 году в стране было запущено более 100 инвестиционных проектов на сумму более $500 млн. В результате объем производства фармпродукции увеличился в 2,5 раза, экспорт вырос в 5 раз.



Рост финансирования, реформы образования и вложения в инфраструктуру принесли плоды. Медицина стала более привлекательной сферой для работы: если в 2017 году в Узбекистане насчитывалось 85,4 тысячи врачей и 348,2 тысячи среднего медицинского персонала, то к концу 2022 г. их трудилось уже более 98 тысяч и 378 тысяч соответственно.



Перемены почувствовали и пациенты: средняя продолжительность жизни выросла на год, с 73 до 74 лет, коэффициент материнской смертности упал на 34 % (!), а смертности детей до пяти лет - на 26 %.



Кроме того, за 5 лет в Узбекистане увеличилось число больниц: к концу 2022 года их стало 1322 - на 181 больше, чем в 2017 году. Этому способствовали как запущенные ранее процессы трансформации сектора, так и пандемия коронавируса.



Борьба с COVID-19 в Узбекистане



На коронавирусный кризис Узбекистан отреагировал оперативно: Ташкент одним из первых в СНГ начал строить госпитали для борьбы с COVID-19. В короткие сроки были возведены и сданы в эксплуатацию две спецбольницы на 4 тысячи коек в Зангиатинском районе и комплекс временного карантина на 20 тыс. коек в Юкори-Чирчикском районе.



Ситуация с аппаратурой и тестами оказалась сложнее - их пришлось спешно закупать за границей.



Россия поставила Узбекистану 500 аппаратов искусственной вентиляции легких и отправила 1385 наборов для проведения 138,5 тыс. тестов на коронавирус. Китай продал Ташкенту 200 тыс. тест-систем и 50 тыс. костюмов биологической защиты.



Еще 2,3 тыс. аппаратов ИВЛ Шавкат Мирзиеев поручил закупить на $30 млн, занятые у Всемирного банка и Азиатского банка развития.



Сотрудничество с Россией



Москва и Ташкент сделали первые шаги от экстренной помощи к долгосрочному партнерству.



В марте 2021 г. в стране запустили завод по производству крайне востребованных аппаратов искусственного вентилирования легких - совместное российско-словацко-узбекское предприятие. До 80 % его продукции - 500 аппаратов в год - запланировали экспортировать в другие страны Центральной Азии - Таджикистан, Киргизию, а также Афганистан. Другое совместное предприятие, площадка для которого была подготовлена к маю 2021 года, должно было производить вакцины "Спутник V".



Сотрудничество с Россией укрепил обмен опытом между узбекистанскими и российскими медиками. В августе 2020 г. в страну прибыли 40 врачей из ведущих медицинских центров России - НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, а также врачи из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.



В течение месяца они совместно с узбекскими медиками работали в клиниках Ташкента и шести регионов республики. Позднее к врачам присоединились 7 экспертов из Роспотребнадзора, которые сосредоточились на консультациях и научно-профилактических мероприятиях.



За обменом опытом последовало президентское постановление об открытии филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова в Ташкенте. Ожидается, что обучение в вузе будет вестись в соответствии с российскими федеральными образовательными стандартами.



Сотрудничество не ограничилось образованием: в 2023 году появились планы открыть в Узбекистане несколько центров трансплантологии, где местные врачи работали бы совместно с российскими специалистами. Кроме того, в июне 2023 года в Самарканде прошел узбекско-российский медицинский форум, по итогам которого были достигнуты договоренности об обучении узбекистанских врачей и проведении совместных с ними операций по трансплантации органов.



Наследие пандемии коронавируса



Рост числа врачей и увеличение количества современных больниц лишь первый шаг на пути к решению проблем медицинского сектора Узбекистана.



После пандемии COVID-19 Ташкенту предстоит выработать решение для двух масштабных, но при этом очень разных задач: победить легочные болезни, главным образом туберкулез, и снизить смертность и потерю трудоспособности от неинфекционных заболеваний.



До пандемии в Узбекистане постепенно падала заболеваемость туберкулезом. В 2021 году на 100 тыс. населения приходилось 35,2 заболевшего, что было на 9,3 % меньше, чем в 2019 году. Позитивных результатов помогли добиться распространение экспресс-диагностики и переход на ускоренный курс лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом.



Тем не менее на фоне пандемии коронавируса в последние годы число состоящих на диспансерном учете больных с заболеваниями легких в стране увеличилось на 18 %. При этом лечение они могут получить главным образом консервативное: 5 видов высокотехнологической хирургической помощи больным туберкулезом доступны в полной мере только в Ташкенте и Нукусе.



Другая серьезная проблема - неинфекционные заболевания, на которые приходится около 79 % смертности в Узбекистане. Главной причиной преждевременной смерти остаются болезни сердечно-сосудистой системы: примерно у трети взрослого населения страны наблюдается гипертензия, а одной пятой части угрожает инфаркт или инсульт. На лечение неинфекционных болезней, а также на выплаты по инвалидности у узбекистанской казны ежегодно уходит около 9,3 трлн сумов - 4,7 % ВВП от 2016 г.



Чтобы бороться с неинфекционными заболеваниями и эффективно их предотвращать, Ташкенту требуется поощрять здоровый образ жизни среди населения. Пока успехи невелики.



По статистике, свыше четверти мужчин в Узбекистане курят, половина взрослого населения имеет избыточный вес или страдает от ожирения.



Сейчас власти и медики пытаются переломить ситуацию на обоих фронтах. С одной стороны, с 2023 года в 13 регионах страны работают мобильные бригады "Здоровые легкие". Их специалисты проводят бесплатный медицинский осмотр для жителей отдаленных и труднодоступных территорий.



С другой стороны, в начале 2020 года Минздрав Узбекистана при поддержке ВОЗ начал разрабатывать меры по оздоровлению питания населения. Эти меры должны включить бесплатное обеспечение микроэлементами, витаминами и противогельминтными препаратами детей и женщин и обязательную маркировку готовых к употреблению продуктов с 2025 года.



Проблемы медицины Узбекистана в 2030 году



В перспективе для Ташкента может стать актуальной еще одна проблема - обеспечение качественной медициной большого количества пожилых людей. Сейчас население страны активно растет и способно увеличиться к 2050 г. на 41 %, достигнув 50 млн.



При нынешней динамике продолжительности жизни пятая часть населения республики - около 10,1 млн - будет пожилой. При этом миграционный баланс в 2030–2050-х может стабилизироваться на низком уровне в 40 тыс. человек. Это также увеличит нагрузку на систему здравоохранения.



В совокупности это потребует стабильного наращивания как общего числа врачей, так и узких специалистов, работающих с людьми старшего возраста.



Среди других вызовов стоит упомянуть нарастающий дефицит пресной воды, который к 2030 году может достигнуть 7 млрд м3, а к 2050 г. - удвоиться.



Нехватка воды может привести к удорожанию ведения сельского хозяйства, что отразится на ценах на продукты и их доступности для населения. В результате поддерживать здоровый образ жизни, поощрять правильное питание и предотвращать хронические неинфекционные болезни будет значительно сложнее и дороже.



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Данные обстоятельства требуют от Ташкента не просто интенсивного стимулирования медицины, но и долгосрочного стратегического планирования, а также надежных партнеров, которые поддерживали бы в кризисы и разделяли стремление к развитию в благополучные времена. Источник - ia-centr.ru

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