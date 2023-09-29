В КазАрмии подвели итоги учения "Батыл Тойтарыс"

02:04 01.10.2023

В Минобороны подвели итоги учения "Батыл Тойтарыс"



Под председательством министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось расширенное заседание коллегии оборонного ведомства, сообщает Zakon.kz.



В работе заседания приняли участие руководящий состав Министерства обороны и Генерального штаба, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск, войсками региональных командований и командиры воинских частей.



В ходе коллегии подведены итоги организации оперативной подготовки за 2023 учебный год и стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс", которое прошло по единому замыслу Генерального штаба Вооруженных сил одновременно в нескольких регионах страны.



Открывая работу коллегии, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что во время учения впервые в истории Вооруженных сил были отработаны вопросы развертывания и функционирования Ставки Верховного главного командования, Правительства военного времени и Советов обороны областей по обеспечению функционирования экономики и жизнедеятельности населения, поддерживания режима военного положения, а также в условиях военного времени.



"Анализ последних вооруженных конфликтов в мире показывает, что происходят существенные изменения в подходах к ведению военных действий. На их ход оказывает влияние применение высокоточных средств дальнего огневого поражения, беспилотной авиации, барражирующих боеприпасов, сил специальных операций и частных военных компаний, а также информационное противоборство", – отметил в своем выступлении первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов.



На повестке заседания был сделан анализ результатов боевой работы органов управления, определены проблемные вопросы, выявленные в ходе учений, пути их решения. Кроме того, выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию вопросов подготовки органов управления и войск.



Министр обороны акцентировал внимание на личной подготовке офицеров всех звеньев и на боевой выучке подразделений.



"Необходимо повысить интенсивность проведения мероприятий оперативной подготовки, а также уровня сложности решаемых задач штабами, учитывая гибридность современных военных конфликтов", – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.



По итогам коллегии глава оборонного ведомства дал соответствующие указания по совершенствованию подготовки войск от стратегического до тактического уровня.



Елена Беляева