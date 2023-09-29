Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар

02:05 01.10.2023 Le Monde

Франция



Ловушки "дипломатической битвы", начатой Владимиром Зеленским против России



Очередное испытание "большой двадцатки"



Украина очень зависима от Запада, и это снижает доверие к ней у стран Глобального Юга, считает автор статьи в Le Monde. Все вояжи Зеленского так и не убедили их встать на сторону Киева. Вместо его победы "растущие рынки" требуют прекращения дорогостоящего конфликта, спровоцированного Западом.



Киев и его западные союзники отмечают, что, несмотря на их усилия, похоже, ничто не убедит основные развивающиеся страны выступить против России. Так считает журналист Филипп Рикар.



Начало осени оказалось непростым для Владимира Зеленского как на военном, так и на дипломатическом фронте. Хотя контрнаступление, начатое в июне против российской армии, все испытывает какие-то трудности и сложности, украинский президент гуляет по всему миру – чтобы продвигать интересы страны то тут, то там, вопреки всему. Но несколько неудач последних недель показывают, что на поле дипломатической битвы, куда переместился Зеленский, так и не одолев российские силы на фронте, полно ловушек и засад.



Такое наступление не помогает, а мешает Зеленскому



Чем дольше длится вооруженное противостояние, тем труднее Владимиру Зеленскому разделять два фронта, которые требуют его собранности днем и ночью. Контрнаступление должно позволить вернуть как можно больше занятых Россией территорий и поставить Киев, по мнению его союзников, в "сильную позицию" перед возможными переговорами с Москвой. Переговорами, которые на данный момент невозможны. Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, непохоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского. "Украинцы, похоже, потеряли свою способность к дипломатическим прорывам именно потому, что их контрнаступление на поле боя идет медленнее, чем ожидалось", - отмечает один западный дипломат.



В мире, расколотом как никогда прежде, саммит G20, состоявшийся 9 и 10 сентября, а также Генеральная Ассамблея ООН, проходившая с 19 по 26 сентября, показали, насколько сложно сплотить развивающиеся страны вокруг Украины. Находясь в Нью-Йорке, украинский президент, безусловно, впервые лично постарался привлечь "страны Юга" к саммиту мира в рамках ООН, ту же попытку он предпринял во время внеочередной сессии Совета Безопасности.



Несмотря на противодействие со стороны представителя России, который был против его выступления, председательствующий на заседании Совета безопасности ООН албанский премьер-министр Эди Рама попробовал поиронизировать над русским:



"Давайте вы прекратите воевать, и тогда Зеленский не будет выступать". Однако главе украинского государства пришлось отказаться от конкретного обсуждения его "мирного плана", с которым он носится почти год. ("План Зеленского из 10 пунктов" признан нереалистичным во множестве заявлений МИД РФ, в своих выступлениях Зеленский даже не перечисляет эти бессмысленные пункты про "экоцид" и "безопасность", которую сам же и разрушил – прим. ИноСМИ.) Похоже, Зеленскому не удалось провести более продуктивную встречу, чем встречи в предыдущие месяцы в Джидде, Копенгагене и т.д. (Перечисляются встречи, когда Зеленский не получил той поддержки стран третьего мира, на которую он рассчитывал – прим. ИноСМИ).



За рамками обсуждений



В действительности Киев и его западные союзники отмечают, что, несмотря на их усилия, похоже, ничто не убедило основные развивающиеся страны сказать четкое "нет" России, поддерживаемой Китаем, а также четкое "да" Украине, очень зависимой от помощи США и европейцев. Напротив, в Нью-Дели западным странам пришлось принять декларацию "Большой двадцатки", которая оказалась более мягка к России, чем декларация, с большим трудом согласованная год назад на саммите "двадцатки" Бали.



Хотя у Владимира Зеленского вошло в привычку совершать турне по планете, на саммите "двадцатки" он был в стороне от дискуссий, проще говоря – его попросили постоять за дверью. Зато его команда осудила резолюции саммита. Выходит страны-члены БРИКС кое-чему учатся в дипломатическом плане в ходе российской СВО: например, продвигать на дебатах свою точку зрения. По их мнению, военные действия на Украине, которые жители "глобального Юга" считают плохо сказывающимся на них европейским конфликтом, должна закончиться как можно быстрее.



Хотя переговорные ухищрения и даже двойная игра крупнейших развивающихся стран не новы, Владимиру Зеленскому необходимо научиться более реалистично (а может, даже с опаской) относиться к своим западным союзникам. Они продолжают обещать: мол, будем оказывать Зеленскому военную поддержку "столько, сколько потребуется". Однако некоторых из них, похоже, он уже утомил. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в середине августа, что пришло время перейти к "дипломатии, переговорам, обмену мнениями" с Владимиром Путиным.



В Вашингтоне глава украинского государства еще может рассчитывать на Джо Байдена, но его наверняка уже тревожат выступления республиканцев. За год до очередных президентских выборов, в условиях сохраняющейся возможности возвращения Дональда Трампа в Белый дом, республиканцы все чаще высказываются против дальнейшей помощи Украине. "У нас нет никаких иллюзий относительно враждебного отношения Трампа к нам. Но США не смогут вот так просто бросить Украину, вложив туда столько денег", - заявил один украинский министр, недавно посетивший Париж. Ну что же, это старый способ самоуспокоения.



Противостояние с Польшей



По сути дела, настроения в американской столице по отношению к Украине изменилась со времени визита Зеленского в декабре 2022 года, когда он совершил первую поездку за пределы своей страны после начала конфликта с Россией. Республиканская оппозиция взяла под свой контроль Палату представителей. Незадолго до приезда Зеленского лидер республиканцев Кевин Маккарти, находясь под давлением правого крыла своей партии с требованием сократить поддержку Киева, заявил, что намерен потребовать у Зеленского отчет за каждый доллар, который на него потратили США.



Противостояние между Украиной и Польшей – история другого ряда, чем охлаждение к Киеву со стороны США. Хотя и оно может способствовать расколу в лагере союзников Зеленского. Варшава, главный европейский союзник Киева, решила прервать поставки оружия соседней стране из-за все более ожесточенного экономического спора: польские фермеры недовольны экспортом украинского зерна на их рынки. В разгар предвыборной кампании, стремясь защитить своих фермеров, евроскептическое польское правительство продлило действующее с весны эмбарго на поставки зерна из Украины. Это решение противоречило отмене существовавших много лет защитных мер ЕС в отношении украинской продукции – отмене на основе решения Европейской комиссии. Киев немедленно подал на Польшу жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).



Вопрос не столько военный, сколько дипломатический. Польша уже отдала Украине значительную часть своих запасов оружия, и теперь Польша вооружает свою "оголившуюся" армию новым оружием. С другой стороны, Польша является одним из самых ярых сторонников скорейшего вступления Киева в Евросоюз. Критики расширения ЕС теперь используют зерновой спор, чтобы показать всю сложность интеграции такой страны, как Украина.



Так что зерновой спор стал еще одной плохой новостью для Владимира Зеленского в тот самый момент, когда страны-члены ЕС готовятся принять решение о начале переговоров по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз до конца года.



Автор статьи: Филипп Рикар (Philippe Ricard) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696115100





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