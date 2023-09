Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства

02:07 01.10.2023 Bloomberg

США



Мы живем в эпоху политического бесстыдства



Бесстыдство современных британских политиков переходит все границы, отмечает Bloomberg. Лиз Трасс после 49 дней позорного премьерства пишет книгу о том, как спасти Запад, а Борис Джонсон, столь же бесславно ушедший в отставку, теперь критикует коллег за "неумелое управление". Потеря совести в современном истеблишменте Великобритании обрела масштабы эпидемии.



Политик и лингвист Энох Пауэлл (Enoch Powell) говорил: "Любая политическая карьера завершается провалом". В наши дни это высказывание следует перефразировать: любая политическая карьера завершается провалом с последующей тотальной потерей стыда. Великобритания в настоящее время битком забита бывшими политиками-неудачниками, только и знающими что давать советы относительно того, как исправлять ситуацию в стране, чего почему-то не добились сами, пока были у власти.



Лиз Трасс, которая почти разрушила британскую экономику за 49 дней пребывания на посту премьер-министра, сейчас готовит к выходу мемуары под названием "Десять лет, чтобы спасти Запад". Недавно она, будучи политиком с самым коротким сроком службы в истории Великобритании, прикарманила около 90 тысяч фунтов стерлингов (112 230 долларов) на пятидневную поездку на Тайвань, во время которой выступила с речью о важности противостояния китайской агрессии.



От других политиков Трасс отличает исключительно степень ее бесстыдства. Возьмем, к примеру, обилие в Великобритании бывших премьер-министров. Тереза Мэй сыграла на руку сторонникам жесткого сценария Брексита, когда в 2016 году на посту премьер-министра сменила Дэвида Кэмерона, взяла на себя обязательство "Брексит есть Брексит" и уволила "граждан ниоткуда". Сейчас она занята продажей новой книги "Злоупотребление властью", в которой представляет себя борцом за социальную справедливость. Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку, потому что коллегам-политикам надоело лгать от его имени, а его правительство рассыпалось в пух и прах. Сейчас ему платят за колонку для Daily Mail, в которой он критикует плохое управление и призывает заблудших коллег уйти в отставку.



Некоторые игроки среди мелкой сошки также переходят все границы бесстыдства. Мэтта Хэнкока (Matt Hancock), например, высмеяли и выдавили с политической арены за нарушение ковидного карантина в объятиях помощницы. Затем он попытался реабилитировать себя, появившись в вульгарном телешоу I’m A Celebrity… Get Me Out of Here, которое специализируется на унижении гостей. Надин Доррис (Nadine Dorries), без пяти минут экс-депутат парламента, которую месяцами не видели в избирательном округе, занята либо обличениями истеблишмента, либо жалобами на то, что ей не присвоили звание пэра. Иэн Дункан Смит (Iain Duncan Smith) был вторым худшим лидером Консервативной партии после Трасс. Тот факт, что он так и не добрался до Даунинг-стрит, не помешал ему надеть мантию "старшего тори" и критиковать правительство всякий раз, когда оно "проявляет мягкость" (то есть идет на компромисс с реальностью).



Первопричиной эпидемии беспардонности стал конец идеологии "политика как призвание". Когда в 1919 году Макс Вебер (Max Weber) писал свой великий одноименный доклад, в политике доминировали два типа людей: представители традиционного правящего класса (будь то либералы или тори), которые шли в политику из чувства общественного долга, и жаждущие изменить мир социалисты. Ни тех, ни других деньги особо не заботили - первые имели личные средства, а вторые были идеалистами. (До 1911 года британским парламентариям не платили ни копейки.) Бо́льшая часть серьезных политических событий происходила в закрытом режиме, и газеты публиковали парламентские речи дословно.



Сегодня политика превратилась в странную помесь профессии и развлечения. Доходы большинства этих чиновников зависят от занимаемой должности, и по мере политического роста они становятся богаче. (Риши Сунак выделяется тем, что был богат изначально.) При этом им нужно всегда быть на виду у публики, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех.



Политиков будто специально набирают за бесстыдство. Они изо всех сил стараются добиться известности: политика - это в равной степени искусство саморекламы и искусство управления. Некоторые из наиболее успешных доходят до того, что превращаются в бренд - Борис Джонсон намеренно стал чем-то средним между Берти Вустером и Просто Уильямом, а Джейкоб Рис-Могг (Jacob Rees-Mogg) - пародией на этакого богатенького стилягу в двубортном костюме.



Все больше политиков используют телевидение и соцсети, причем речь не только о политических ток-шоу, но и о развлекательных программах (лидер Палаты представителей Пенни Мордонт (Penny Mordaunt) несколько лет назад эффектно плюхнулась животом на реалити-шоу с прыжками в воду) и интернет-платформах (пристрастие Трасс к Instagram* было известнее ее самой). "Быть там - вот что важно", - пишет Мэй в книге.



Большинство политиков заканчивают политическую карьеру со жгучим желанием заработать денег, но в итоге получают куда меньше своих партнеров, друзей и конкурентов, занимающих ведущие должности в других профессиях. Также перед ними маячат огромные состояния, накопленные наиболее успешными представителями их "породы", такими как Тони Блэр и Барак Обама, в связи с чем у них возникает вопрос: "Почему не я?"



То, что Энох Пауэлл назвал "провалом", дает им шанс запрыгнуть, что называется, на денежную карусель. Есть компании, которые платят политикам по 100 тысяч фунтов стерлингов за выступление, а то и больше. Бонусом идет возможность объяснить ошибки, свести счеты с бывшими коллегами, вспомнить о достижениях и вновь остро ощутить власть над аудиторией.



Но как заполучить эти приглашения выступить, когда на них такой большой "конкурс"? Политики уходят на пенсию очень рано: Дэвид Кэмерон (56 лет) и Джордж Осборн (52 года) покинули Палату общин, едва достигнув среднего возраста. Им подобные пишут книги лишь бы что-то покритиковать; создают новостные поводы, раскрывая секреты бывшей администрации; на дают народу забыть о себе, ведя регулярные колонки в прессе. Если бесстыдная самореклама - это путь в политику, то бесстыдное самооправдание - выход из нее.



Другим важным ингредиентом блюда под названием "бесстыдство" является ангажированность. Чем более ангажирована политика, тем больше у вас стимулов винить во всех грехах врагов, подыгрывая при этом худшим инстинктам сторонников.



В плане неумелого управления британской экономикой особенно внимания заслуживает именно Лиз Трасс, потому что ряд ее сторонников по сей день в катастрофичном 49-дневном пребывании на посту обвиняет кого угодно, кроме самих себя. The Daily Telegraph регулярно публикует статьи о том, что в экономических проблемах при Трасс виноват "истеблишмент", подразумевая госслужащих, противников Брексита и хлюпиков всех мастей, а не тех торговцев облигациями, которые привели ее к уходу на самом деле. Отдушиной для нее стали США: фонд "Наследие" приглашает выступать с речами, издательство Regnery Publishing выпускает книгу о спасении Запада, а миллиардеры так называемого "Солнечного пояса" мечтают вновь пережить молодость, просмотрев нарезку ее выступлений в стиле Маргарет Тэтчер.



Все это может легко заставить вас в отчаянии воздеть руки к небу. Но чего ожидать от мира, где шоу I’m a Celebrity собирает миллионную аудиторию, реалити "Остров любви" выпускает новый сезон с участием конкурсантов солидного возраста, а взрослые мужчины ходят на работу в шортах? Викторианская Англия славилась достойными политиками, потому что достойной была и сама эпоха. По той же логике нынешние отличаются бессовестностью.



Автор статьи: Адриан Вулдридж (Adrian Wooldridge)



* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. - Прим. ИноСМИ Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696115220





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы

- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве

- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан

- Про активы

- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"

- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка

- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая

- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"