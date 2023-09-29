 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.10.2023
02:20  Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде
02:14  Узбекистан хочет проложить водопровод до Ферганы
02:07  Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства
02:05  Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар
02:04  В КазАрмии подвели итоги учения "Батыл Тойтарыс"
02:03  Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма
02:00  Для вывода из списка террористов "Талибану"* надо выполнить три условия

01:58  Медицина в Узбекистане: усвоенные уроки пандемии
01:56  Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути, - СП
01:40  Армия Швеции брошена на борьбу с бандами мигрантов
00:52  "Братья по санкциям": перспективы, возможности и вызовы в отношениях России и Ирана
00:24  NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
00:00  НКО IRI: кто направляет руку армянских властей? - Денис Юрганов
Суббота, 30.09.2023
20:50  В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента "Сердар-хаджи"
20:47  Лекарствам - Шелковый путь
15:39  В Кыргызстане снова готовят революцию? - П.Беккер
15:31  Лавровый венок. РосМИД продолжает лизать "партнера" и "союзника" Токаева
15:22  В Карагандинской области разбился учебный самолет ВВС РК: пилот и курсант погибли
14:44  Мир-Рим-рай. Вышел роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:42  Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США
14:37  В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:33  Предательство Европы: как англичане развязали руки Гитлеру (уроки истории), - А.Замостьянов
14:32  ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии
14:00  Вся правда о преемнике Пригожина: три смертных греха "Вагнера", которые простил Путин
13:54  Как "Байден" из фамилии превратился в бренд
13:51  Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой, - СП
13:46  Что думают об отказе от мяса в Казахстане и мире
13:44  Возрождение могущества России и подъем Китая изменят глобальный порядок
12:56  Узбекский секрет, НАТОвский провал и подножка от ОДКБ (итоги недели)
12:50  В Пакистане произошло два взрыва рядом с мечетями, погибли более 50 человек
08:27  Переселение народов. Наталья Еремина о том, кто и как управляет мировыми миграционными потоками
08:25  Процесс 11-ти. Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями
07:30  ЦРУ создает системы генеративного интеллекта, опасные для... самих США, - В.Прохватилов
07:12  Каждый со своим Афганистаном. Ситуацию в контролируемой талибами стране обсуждают от Нью-Йорка до Казани. - Къ
02:56  Казахский стыд. Токаев упал между двух стульев, - Андрей Перла
02:24  Times of India: Новый мировой порядок с Индией, Китаем и Россией
01:57  Информационно-психологическая борьба обретает новые средства, - Александр Бартош
01:26  Haber7: Турция одним выстрелом убила двух зайцев
00:50  Семипалатинск или Петропавловск – где полыхнет казахстанский Донбасс? - Дмитрий Родионов
00:27  В Швейцарии выдвинули новое обвинение против Гульнары Каримовой. Генпрокуратура потребовала конфисковать $480 млн
00:23  Кердык панда-дипломатии. Китай заберет из США всех панд - посланников дружбы
Пятница, 29.09.2023
21:19  С октября гражданам Кыргызстана изменят правила пребывания в Казахстане
21:16  КырГКНБ задержал очередного главаря "Северэлектро" Нурдина Осмонова
21:12  В Оше за драку задержана местная матерая баб-активистка Джапар-кызы
20:55  Путин собрался с гос-визитом в Киргизию. Реально делать нечего?
20:18  Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана. Феерит идеями...
18:25  Лавров доказал невозможность скорого мира: логика украинского конфликта неумолима
14:34  Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России, - Утро.Ру
14:31  Токаев в Берлине призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине. Херр миротворец
13:26  Главу миграционной службы по области Абай Гулю Доненбаеву задержали за взятку в $1000
13:25  Запад попал в цугцванг с Украиной, победа России неизбежна
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан хочет проложить водопровод до Ферганы
02:14 01.10.2023

Хоким Ферганской области Узбекистана предварительно договорился с китайской компанией Sinomach о строительстве водопровода из Андижанского водохранилища в столицу региона Фергану. Проект должен решить проблему дефицита питьевой воды в области: в 2022 г. обеспеченность ею составляла 72,4 %. Это меньше, чем в 2017 г., когда к воде имели доступ около 74 % домов и квартир.

Сейчас основной источник воды в регионе - это подземные месторождения. Тем не менее в Ферганской долине скважины распространены неравномерно, а в отдельных источниках качество воды снижается из-за интенсивного освоения земель. Другая проблема - истощение водоносных горизонтов: в сентябре 2023 г. Ташкент ввел мораторий на бурение скважин в 23 районах Узбекистана, чтобы замедлить падение уровня подземных вод.

Бишкек не возражает против узбекистанского проекта, поскольку каждое действие, связанное с управлением Кемпир-Абадским (Андижанским) водохранилищем, согласовывается между сторонами. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что управление водоемом после договоренностей 2022 г. имеет равноправный характер.

Также Жапаров раскритиковал радио "Азаттык"* за спекуляции о принадлежности водохранилища и попытки посеять раздор между Киргизией и Узбекистаном. Позднее СМИ сообщило, что удалило соответствующие материалы из соцсетей "для редакционного анализа", и внесло правки в новости.

*филиал иноагента Радио "Свобода", признано иноагентом

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696115640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  