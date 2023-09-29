Узбекистан хочет проложить водопровод до Ферганы

02:14 01.10.2023

Хоким Ферганской области Узбекистана предварительно договорился с китайской компанией Sinomach о строительстве водопровода из Андижанского водохранилища в столицу региона Фергану. Проект должен решить проблему дефицита питьевой воды в области: в 2022 г. обеспеченность ею составляла 72,4 %. Это меньше, чем в 2017 г., когда к воде имели доступ около 74 % домов и квартир.



Сейчас основной источник воды в регионе - это подземные месторождения. Тем не менее в Ферганской долине скважины распространены неравномерно, а в отдельных источниках качество воды снижается из-за интенсивного освоения земель. Другая проблема - истощение водоносных горизонтов: в сентябре 2023 г. Ташкент ввел мораторий на бурение скважин в 23 районах Узбекистана, чтобы замедлить падение уровня подземных вод.



Бишкек не возражает против узбекистанского проекта, поскольку каждое действие, связанное с управлением Кемпир-Абадским (Андижанским) водохранилищем, согласовывается между сторонами. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что управление водоемом после договоренностей 2022 г. имеет равноправный характер.



Также Жапаров раскритиковал радио "Азаттык"* за спекуляции о принадлежности водохранилища и попытки посеять раздор между Киргизией и Узбекистаном. Позднее СМИ сообщило, что удалило соответствующие материалы из соцсетей "для редакционного анализа", и внесло правки в новости.



*филиал иноагента Радио "Свобода", признано иноагентом