Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде

02:20 01.10.2023 Kayhan

Иран



Итог противостояния на Украине "зарыт" на африканском континенте



Расчет Европы на ресурсы из США и Африки не оправдался, пишет Kayhan. Они должны были обеспечить энергетическую безопасность Старого Света, но вопреки ожиданиям этот план не сработал. При этом Россия ответила тем, что отсекла от Запада и других поставщиков, а антиевропейские движения на Черном континенте усугубили его положение, создав эффект домино.



Развитие событий в международных отношениях последних лет послужило причиной очевидных изменений в расстановке сил на шахматной доске современного миропорядка.



После того, как Украина оказалась в одном лагере с США и НАТО, это, безусловно, стало угрозой для России, и последняя была вынуждена вступить в конфронтацию. Путин в своих расчетах, перед тем как начать это противостояние, представлял себе дальнейшее развитие событий так, что в силу зависимости от российских энергоресурсов Европа не станет присоединяться к коалиции, которую стали создавать США и Украина.



Однако через несколько дней после начала СВО Евросоюз не просто присоединился к антироссийским санкциям, но и сам во многом послужил их инициатором. Причинами, из-за которых Старый Свет оказался в одном лагере с Соединенными Штатами, вероятно, послужили его расчеты на поставки американских энергоресурсов взамен российских, а также на альтернативные источники энергии и на использование импорта из африканских стран, представленного в основном ископаемым ураном.



Казалось, что Россия, как полагали многие эксперты-международники, потерпит в этой игре поражение, учитывая то, как европейские страны задействовали свой "план Б" в части снабжения энергоресурсами. Но вопреки ожиданиям Россия нашла, что противопоставить европейскому "плану B", - она отсекла от Европы тех, кто, помимо России, также были традиционными поставщиками энергоресурсов и топлива на европейский континент.



Путин, его стратеги и советники сосредоточили свои усилия на Африке, приняв во внимание усталость африканского населения от продолжающегося разграбления их стран, как в колониальные времена, от коррупции местных правителей и лидеров, являвшихся потребителями многочисленных подачек от их бывших колониальных хозяев, от которых, впрочем, ничего не доставалось простому народу.



И эта тактика стала давать первые результаты, когда последовала череда переворотов в африканских странах (своего рода эффект домино): от Нигера до Чада и других государств центральной и восточной Африки. Причем антиевропейская направленность этих переворотов была очевидной. И эти события поставили под угрозу экспорт африканского урана в европейские страны, прежде всего, во Францию. Сейчас многие предполагают, что африканские месторождения будут утеряны для Франции и других европейских стран, и тогда они будут вынуждены вернуться к российским энергоресурсам. Россия же, естественно, поставит жесткие условия для возобновления своего экспорта.



По этим причинам Франция сейчас чрезвычайно заинтересована в усилении давления на экономическое сообщество западноафриканских стран (известное под аббревиатурой ЭКОВАС), которые, в свою очередь, могут начать военные действия против стран, в которых произошли перевороты. А страны ЭКОВАС, в свою очередь, не имеют столь значительного экономического и военного потенциала и потому будут вынуждены полагаться на иностранное военное присутствие, а это как раз на руку России.



Понятно, что за военной помощью страны ЭКОВАС обратятся, скорее всего, к Европе, или той же Франции, что, несомненно, отвлечет внимание последней от российско-украинского противостояния. Вероятно, с приближением очередного зимнего сезона и распространением практики переворотов на другие африканские страны Франция и остальная Европа не будут столь сосредоточены на событиях на Украине. А значит, в дальнейшем именно Старый Свет будет основной проигравшей стороной в нынешнем клубке противоречий на международной арене, поскольку он сделал свою внешнюю политику заложником американских интересов.



С другой стороны, в Западной Азии США разрабатывали план ослабления и устранения из лагеря влиятельных международных игроков Исламской Республики Иран путем провоцирования там протестов и беспорядков, которые могли бы привести к очередной цветной революции в регионе. Во-первых, путем управления беспорядками и протестами оппозиции Соединенные Штаты рассчитывали оказать давление на революционное правительство Ирана. Во-вторых, они надеялись повлиять на международное сообщество, чтобы то согласилось на введение новых санкций против Ирана, который оказался бы в международной изоляции, и на его правительство посыпались бы обвинения в "бесчеловечном подавлении протестов".



Однако этот план провалился, как по причине дальновидности и мудрости Верховного руководителя Ирана Имама Али Хаменеи, так и из-за отсутствия значительной поддержки со стороны иранского народа. Революционное правительство и режим Исламской Республики сосредоточили максимум усилий на противодействии этим планам, и после завершения беспорядков оно смогло упорядочить и сбалансировать ситуацию в экономике на внутренней арене, а во внешней политике - создать более выгодную для себя ситуацию путем заключения ряда соглашений и подписания "прорывных договоров", как, например, с Саудовской Аравией.



Тем самым правительство Ирана дало понять миру, что Исламская Республика остается стабильной и сохраняет свое международное влияние. Поэтому Роберт Мэлли (Robert Malley, американский юрист, политолог и конфликтолог, ведущий переговорщик от США по ядерной сделке с Ираном 2015 г. - Прим. ИноСМИ), вступив в противоречие с самим собой, вынужден был заявить, что политика США в регионе Западной Азии потерпела неудачу и потому далее США, мол, "не ставят себе целью свержение режима Исламской Республики". Таким образом, стратегия Америки по устранению противостоящего им режима Исламской Революции в Иране и по ослаблению мощи России путем конфликта с Украиной, который она рассчитывала превратить в конфликт России со всем миром, терпит полный крах.



Как раз в связи с вышеотмеченными событиями на международной арене Верховный Лидер Ирана, встречаясь с представителями общин Систана, Белуджистана и Южного Хорасана 11 сентября сего года, сделал несколько важных замечаний. В частности, он заявил: "Сегодня мы являемся свидетелями эволюции современного мира. Кто-то говорит, что эта эволюция только началась, а кто-то - что она уже давно идет и набирает силу. Почему мы именуем эти трансформации, которые происходят в мире, эволюцией? Потому, что эти события совершаются не вдруг, а постепенно, поэтапно, переходя в новое качество. Они имеют свои важные черты: это, прежде всего, ослабление гегемонии - важнейшая черта такой эволюции, о которой мы говорим. Соединенные Штаты слабеют, а вслед за ними - и европейские страны, которые прежде были столь влиятельны в мире.



Другая важная черта этой эволюции - появление в мире новых сил, как региональных, так и мировых. И здесь мы тоже видим важнейшие признаки эволюции: переход от состояния региональной державы к державе мировой".



"Соединенные Штаты сейчас слабеют, как и весь Запад, - продолжил вождь Исламской Республики. - И это не лозунг, это реальное положение дел. И они тоже это понимают. Они сами говорят, что по всем показателям былое господство и гегемония США в мире снижаются. Что это за показатели? Прежде всего, это экономика. Когда-то важнейшим индикатором господства США в мире была мощная американская экономика. Но сегодня той былой силы уже нет. Еще один признак - это возможность вмешиваться в дела других стран. Вашингтон всегда поступал подобным образом: вмешательство во внутренние дела суверенных государств было важнейшим элементом его внешней политики. Однако сегодня таких возможностей все меньше: это касается и вмешательства в дела европейских стран и других государств. И они сами это признают - в прессе, на радио, по телевидению, в интернет-пространстве. А это был, обратите внимание, важнейший показатель гегемонии США в мире - их мощь, возможность менять правительства в разных странах по собственному усмотрению. Но сейчас они и в этом все чаще терпят неудачу…"



В своем выступлении Верховный лидер Ирана затронул и ситуацию с ослаблением Европы, которая тоже имеет все меньше возможностей влиять на ситуацию в своих бывших колониях, прежде всего, в африканских. Как уже говорилось, там происходит зарождение новых центров силы, приходят к власти силы, не желающие быть марионетками европейских стран, а кроме того, туда приходят и новые мировые силы - в частности, Китай и Россия.



Лидер Ирана заявил по этому поводу следующее: "Что касается Европы, то и с ее гегемонией в мире ситуация не лучше, чем у США. Сегодня вы много слышите о проблемах Африки: те страны, которые ранее полностью были под контролем европейских стран, прежде всего Франции, одна за другой, восстают против своих патронов. Народ свергает марионеточные правительства, которыми руководили французские кукловоды. Конечно, новым правительствам сейчас крайне сложно: их военные заняты удержанием ситуации под контролем, но их поддерживает народ. То есть Запад во главе с США уже не имеет былой мощи и величия. Он неизбежно и неумолимо дряхлеет".



Автор статьи: Бахадыр Ноуканде (Bahadir Nowkandeh) Источник - ИноСМИ

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