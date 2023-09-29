В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев

06:09 01.10.2023 В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев

Перестановки в правительстве зачастую вызывают у казахстанцев ощущения наличия кадрового голода в высших эшелонах власти - по министерствам часто ротируются уже примелькавшиеся лица. При этом говорить о том, что кабмин совсем не обновляется тоже нельзя

29.09.2023 / интервью



Мария Алимбаева, el.kz, 28 сентября



Перестановки в правительстве зачастую вызывают у казахстанцев ощущения наличия кадрового голода в высших эшелонах власти - по министерствам часто ротируются уже примелькавшиеся лица. При этом говорить о том, что кабмин совсем не обновляется тоже нельзя. Глава государства в своем Послании народу Казахстана только подтвердил, что проблемы с наличием качественных топ-управленцев в стране имеются, заявив о необходимости создать резерв политических служащих. О составе госаппарата ИА El.kz поговорил с политологом Данияром Ашимбаевым.



Вопрос обновления состава государственных служащих корпуса "А", то есть политических служащих, к которым относятся министры и главы государственных ведомств, ставится в Казахстане давно. Однако в условиях "турбулентности" он особенно проявлен, так как первые руководители первого звена органов власти должны уметь принимать оперативные и правильные решения, а также брать на себя всю полноту ответственности за реализацию планов и задач по социально-экономическому развитию страны. Однако такие "рулевые" в Казахстане на вес золота. По мнению политолога, автора книги "Кто есть Кто в Казахстане" Данияра Ашимбаева, сильных политических кадров в РК можно по пальцам пересчитать.

Поручение главы государства по созданию кадрового резерва политических служащих, отметил он, это способ наладить систему отбора квалифицированных и талантливых госменеджеров.



"У нас дефицит не сколько госслужащих, сколько - качественных руководителей. Потому что у нас очень мало руководителей даже среди министров, которые готовы брать на себя ответственность, умеют принимать решения, контролировать их исполнение – сильных руководителей маловато. Вроде как образование, опыт работы есть, а с лидерскими качествами или ответственностью большая проблема. Вопрос ставится – иметь постоянный резерв кадров. У нас за годы независимости неоднократно такие волны были. То есть в начале 90-х набирали активную интеллигенцию во власть. В конце 90-х была мода на бизнесменов, банкиров. В середине нулевых годов был набор болашакеров. С приходом Касым-Жомарта Токаева был создан президентский молодежный кадровый резерв. Сейчас уже очередная волна его объявлена, очередной набор. Немало резервистов было выдвинуто. Я сам был наблюдателем в Национальной комиссии по отбору. В принципе достаточно интересно было. Многие сами не знали зачем пришли, у кого-то было желание принести пользу на госслужбе. Комиссия проводила отсев. В принципе немало резервистов получили продвижение, несколько дошли до министров и так далее", - сказал Данияр Ашимбаев.

Другой вопрос заключается в том, что специалист на бумаге может быть первоклассным, а на деле не показать себя со стороны умелого руководителя.



"Есть же примеры, когда у людей, которые не показывают качество работы, все пытаются найти скрытый потенциал, но не всегда это получается. Это обычная практика", - констатировал политолог.

При этом, по его мнению, говорить о том, что госаппарат вовсе не освежают новыми персоналиями, тоже не стоит.

"Если мы посмотрим средний возраст руководящих работников, управляющей элиты страны – министров, акимов, руководства Администрации президента, силовых структур – мы увидим, что за 30 лет Независимости средний возраст практически не изменился. Это говорит о том, что идет постоянный приток молодежи. Глаза привыкают к одним и тем же лицам, включая старые кадры. А на самом деле доля ветеранов сокращается, приток молодежи идет регулярный. Сейчас вопрос в том, чтобы сделать этот приток качественным, а с этим проблемы", - отмечает Данияр Ашимбаев.

Глава государства решил пойти на пересмотр системы планирования. Пока делать выводы о его контурах рано. Известно, что планы в стране будут строить на краткосрочную перспективу.

Теперь министры будут нести ответственность за отраслевые реформы персонально. В стране проведена административная реформа, в рамках которой несколько полномочий были переданы от правительства министерствам. То есть многие вопросы теперь курирует не правительство в целом, а конкретно - министры. Они должны определять политику.



"Правительство было реструктуризировано, созданы новые министерства. Два вице-премьера освободили от должностей министров (Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова), чтобы они сосредоточились на координации. Министрам передали массу полномочий. Сейчас эти нормы, то есть уже в нормативные акты включаются, полномочия в министерства переходят. То есть закон приняли, теперь необходимо эти вопросы внести в положение министерства. Как это сложится заранее говорить очень сложно, - сказал политолог.

Теперь правительству дается карт-бланш. Согласовывать решения с Администрацией президента не нужно. Не исключено, что ранее процедуры и бюрократия между этими двумя гоструктурами тормозили работу в целом госаппарата.



В повестке сегодня также стоит вопрос выборности акимов. Не за горами выборы акимов городов районного и областного значения. В обществе имеется запрос на такое участие в политической жизни государства – выбирать градоначальников в регионах население имеет желание. Однако, приведет ли система выборности акимов качественных людей в кресло акима, - уверенности нет. Главное в электоральной кампании обеспечить честную избирательную кампанию.

"Вопрос выборности акимов обсуждается уже более 30 лет с момента появления вообще этого института. Периодически проводились эксперименты - и косвенные выборы, и через маслихаты. По инициативе Касым-Жомарта Токаева с 2021 года начались прямые выборы сельских акимов. В прошлом году был уже прописан механизм в выборном законодательстве, возможности прямых выборов акимов районов и городов областного значения. Сейчас маслихаты список определили и проводится такая процедура. На самом деле плюсы и минусы можно будет увидеть только по ходу. Есть определенные риски, есть определенные ожидания, тем более по сельским акимам уже определенный опыт накоплен. Как механизм будет работать, мы можем увидеть только на практике. По уже имеющемуся опыту принципиально большой разницы нет - избранный аким или назначенный, то есть на качество работы это не всегда влияет. Бывает и назначенный аким хорошо работает, бывает и выбранный работает плохо. Вопрос состоит не в форме избрания, а в человеческих, деловых качествах. Выборность акимов - вопрос очень политизированный, население хотело бы больше влиять на власть", - сказал эксперт.



Он напомнил, что в настоящий момент акимы области и городов республиканского значения столицы все еще назначаются президентом. При этом в прошлом году была внесена процедура, по которой они назначаются на альтернативной основе. То есть президент представляет две кандидатуры. Из них депутаты маслихатов выбирают акимов.

"Это связано с тем, что областной аким является, по сути, представителем президента и правительства, и должен проводить курс не только, исходя из местных проблем, но и проводить единую политику на территории страны. Это вопрос безопасности и целостности страны", - объяснил политолог.



Касательно выборности акимов городов районного значения и городов, имеющих статус областных административных центров, то законодательной нормы введены. Есть определенные дискуссии по поводу стажа на госслужбе избираемых акимов, иных квалификационных требований.

"Эти вопросы дискутируются. Пока сельские акимы не долго проработали – два года. Еще идет наработка опыта, изучение. Есть определенные четыре десятка районов и городов, где будут выборы проводиться акимов. Мы сможем увидеть эффективность модели через год-два", - сказал спикер.



На местном уровне также отмечается проблема дефицита кадров, не многие хотят идти работать акимам в сельские округа и районы. В этой сфере достаточно большие ротации наблюдаются.

"Поскольку аким района является политическим госслужащим, на них распространяются требования, которые действуют для политических служащих - статус работы, наличие высшего образования и ряд вопросов предпроверки - отсутствие судимости, отсутствие судимости за коррупцию. Очень важный вопрос – подлинность дипломов об образовании, потому что во время выборов сельских акимов было немало случаев выявления поддельных дипломов, в том числе у директоров и учителей средних школ. Не стали тогда афишировать, но такая проблема была. Требования по проживанию в местности, в которой избирается кандидат, четко не сбалансировано. Если избранный аким ранее не проживал в том населенном пункте, где выбран руководителем, то обычно он переезжает. Как правило, стараются сельские акимы менять места проживания соответственно работе. Бывало, что акимы районов жили в областном центре, в район только приезжали для работы. Областные акимы как правило стараются эту практику пресекать. Чтобы жили месту работы", - пояснил эксперт.

Особенный интерес вызывает институт выборности акимов городов областного значения. Как так называемые сити-менеджеры будут справляться с работой покажет опыт, который еще предстоит наработать.



"Грань между городом областного и районного значения достаточно в стране смазана. У нас не так давно опубликовали материалы - есть ряд городов, численность которых очень сильно упала, а есть ряд сел, численность которых превышает многие города. То есть планируется в течение ближайших нескольких лет провести как бы ревизию статуса регионов – какие-то населенные пункты повысятся в статусе, какие-то понизятся. Акимы городов районного значения уже избирались, опыт уже есть. Сейчас будут проводиться и выборы городов областного значения - посмотрим, как пройдут", - сказал Данияр Ашимбаев.

Настроение населения будут в электоральной кампании будут зависеть от избирательной кампании и конкурентной борьбы, отмечает собеседник.



"Данные события местного масштаба являются достаточно интересными. Но в большинстве случаев действующие акимы побеждают, потому что они имеют опыт работы и связь с населением. Если же судить о результатах выборов сельских акимов, то обновление было достаточно большое. Очень важно, чтобы в текущих выборах не проявились такие риски, как факторы трайбализма, коррупции, подкупа избирателей. Некоторые вещи невозможно оговорить в законе, поэтому есть механизмы политического регулирования. Доминантной силой является в этом плане партия "Аманат", от которой побеждали на выборах акимов в сельских районах достаточно активно. Партия имеет достаточно мобилизационный потенциал для обеспечения побед своих членов. Институт - правящая партия старается на уровне выборов акимов районов процедуру отрегулировать, чтобы обеспечить конъюнктуру более адекватных претендентов", - заключил политолог.



Справка El.kz

Возраст политических лидеров и членов правительств имеет значение в контексте формирования и реализации политики, так как он может отражать не только демографические характеристики элиты, но и влиять на принимаемые решения и политические приоритеты. В Соединенных Штатах средний возраст министров находится на более высоком уровне по сравнению с другими странами (58 лет). Это может отражать стабильность и опытность политической системы США, где высокий возраст может быть признаком богатого опыта в государственном управлении. Однако, это также может вызвать вопросы о доступности и представительности молодых лидеров.

В Германии средний возраст министров ниже - 51 год, что может указывать на более молодой кабинет. Это может способствовать внедрению новых идей и подходов, а также обеспечить молодому поколению политиков больше возможностей влиять на политику.

В Японии средний возраст министров существенно выше - 63 года, что может отражать более консервативный и стабильный характер японской политики. Опыт и стабильность могут быть важными факторами, но это также может снизить гибкость в реформировании политики.

В Казахстане средний возраст министров также находится на низком уровне - 49 лет, что может быть показателем стремления к обновлению и смене поколений в политике.

Впрочем, аналогичный молодой состав правительства и у Сингапура. Причем эта страна уже давно возглавляет мировые рейтинги эффективности госуправления.

Рейтинги эффективности правительства разрабатываются различными международными организациями и аналитическими центрами для оценки качества управления и работы правительств в разных странах. Согласно Индексу Всемирного банка по управлению (World Bank's Governance Indicators) анализируется качество управления в различных аспектах, включая эффективность правительства, правовое государство, административную способность и другие. Этот индекс использует данные собранные от разных источников и оценивает страны по шкале от "очень слабого" до "очень сильного" управления.



Первое место в этом рейтинге здесь занимает Сингапур. Зарплата чиновников в Сингапуре может значительно различаться в зависимости от их должности, уровня ответственности и опыта. Сингапур известен своей эффективной и профессиональной государственной службой, и заработные платы чиновников в этой стране обычно находятся на конкурентоспособном уровне. Сегодня в Сингапуре чиновник получает зарплату 25 тыс. долл, а министр - до 100 тысяч долларов в месяц. Источник - el.kz

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