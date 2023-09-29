Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова

06:12 01.10.2023

Отчим Энтони Блинкена Самуэль Пизар прошел несколько лагерей смерти и до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР в Победе над нацизмом, а госсекретарь США позволил себе цинично утверждать, что "Советы похоронили эту историю". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Так представитель МИД прокомментировала вранье госсекретаря США Энтони Блинкена, приуроченное к очередной годовщине трагедии в Бабьем Яру.



Размещаем отповедь Захаровой Блинкену без купюр.



"Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к "зачисткам". За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Только за 29−30-е числа немецкие фашисты зверским образом буквально уничтожили 34 тысячи человек - об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав (об этом подробнее ниже) о памяти этой трагедии в СССР, а также "забыв" о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной армией в ноябре 1943 года.



Мы же помним всех - и десятки тысяч человек "неарийского происхождения", и партизан, и пленных - всех тех, кого нацисты приговорили к смерти и чьи останки нашли свое пристанище в урочище Бабий Яр. Всех тех, кто отдал свою жизнь. Каждого, кто стал жертвой немецкой идеи о превосходстве. Тех, кто не дожил до освобождения столицы Украинской ССР советскими бойцами.



Самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: "Советы похоронили (в значении - замалчивали) эту историю".

Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.



Возможно, в Госдепартаменте все же остались приличные люди, которые смогут донести до Блинкена следующую информацию.



Уже в марте 1945 года, еще до Победы, было принято Постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП (б)У № 378 "О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра", в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, впоследствии названной Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий яр" в Киеве.



Для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов (роман "Бабий Яр", 1966), режиссер Марк Донской (кинофильм "Непокоренные", 1945), композитор Дмитрий Шостакович (симфония "Реквием для Бабьего Яра", 1962).



Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашел слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте? Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?



Ничего не хотим, кроме одного - чтобы все, кто врет на такие темы, жили так же долго, как нацист Гунько, чтобы встретить свой позор в рассудке и в кругу семьи.

P. S. Отчим Блинкена - Самуэль Пизар - прошел несколько лагерей смерти, в т. ч. Аушвиц и Дахау, сумел выжить и до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР и вкладе советского солдата в Победу над нацизмом. Вот его почти пророческая цитата из интервью РИА Новости в 2010 году: "Мы, пережившие Холокост, прошедшие через Освенцим, исчезаем один за другим. Очень скоро нас, прямых свидетелей этой катастрофы, не станет. И история будет говорить безличным голосом романистов, исследователей, историков - в лучшем случае. Помните поэму Евтушенко „Над Бабьим Яром памятников нет"? Шостакович написал 13-ю симфонию под названием „Бабий Яр". В худшем - голосом демагогов, фальсификаторов, тех, кто говорит, что Холокоста никогда не существовало."



Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка…"