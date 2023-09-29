Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины

06:14 01.10.2023

Британские солдаты отправятся на Украину

Telegraph: Британия отправит солдат на Украину для обучения ВСУ

Данила Титоренко



Британия официально отправит солдат на Украину для обучения Вооруженных сил Украины в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса.



"Грант Шэппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину вместо того, чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО. Он также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине", - указано в сообщении.



В материале также отмечается, что Шэппс имеет в виду в первую очередь Западную Украину, где он также призвал британские оружейные компании размещать производства.



Издание отмечает, что данные шаги значительно повышают эскалацию участия Британии в конфликте.



Ранее французские и украинские военно-промышленные компании подписали 16 соглашений в Киеве.



Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.