Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"

13:09 01.10.2023

Newsweek

США



Приостановка работы правительства США сыграет на руку президенту Путину



Возможная приостановка работы правительства в США может иметь негативные последствия далеко за их пределами, сообщает Newsweek. По некоторым оценкам, шатдаун повлечет "неминуемую катастрофу для Киева". Впрочем есть и те, кого внутренние проблемы заботят больше, чем Украина.



Элли Кук



Надвигающаяся приостановка работы правительства США может сыграть на руку президенту Владимиру Путину в тот самый момент, когда войска Украины продолжают попытки отвоевать территории на востоке и юге страны, находящиеся под контролем российских сил.



Сейчас Конгресс США пытается согласовать законопроект о финансировании, чтобы предотвратить так называемый шатдаун, то есть приостановку работы правительства - уже четвертую за последние пять лет. Это необходимо сделать 30 сентября до наступления полуночи. Возможные последствия этого события будут ощущаться далеко за пределами границ Соединенных Штатов. Шатдаун может ослабить позиции Украины в ее изнурительном контрнаступлении против российских сил и обеспечить Кремль преимуществом, что Киев сейчас никак не может себе позволить.



Приостановка работы американского правительства повлияет "практически на все", от работы внутренних служб США до конфликта на Украине, и повлечет за собой "неминуемую катастрофу" для Киева, как сказал в пятницу Билл Браудер (Bill Browder), глава международного правозащитного движения Magnitsky Justice Campaign и известный критик Кремля.



"Путин ищет любую брешь в нашей броне, любую слабость. [Шатдаун] - это та слабость, которую мы сами на себя навлекаем и которая нам совершенно не нужна", - сказал он.



"На стратегическом уровне приостановка работы правительства сыграет на руку противникам Соединенных Штатов", - заявили представители Пентагона ранее на этой неделе.



Одним из спорных вопросов, мешающих сторонам прийти к соглашению, чтобы предотвратить шатдаун, стала военная помощь Украине. Ранее на этой неделе было объявлено о новом двухпартийном предложении о финансировании правительства до ноября - предложении, которое включало выделение дополнительных 6 миллионов долларов на поддержку Украины. Но этот пункт вызвал недовольство у некоторых влиятельных республиканцев в Палате представителей, выступающих против отправки дополнительной помощи Киеву.



К настоящему моменту Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму в 44 миллиарда долларов. Сейчас Киев оказался в критическом положении, поскольку ему необходимо продолжать контрнаступление в осенние и зимние месяцы и при этом он понимает, что президентские выборы, которые пройдут в Соединенных Штатах в следующем году, могут повлечь за собой перемену в позиции Вашингтона касательно дальнейшей помощи Киеву. Америка является главным донором военной помощи Украине.



Вопросы о том, как именно шатдаун в США может повлиять на военную поддержку, получаемую Украиной, остаются открытыми. По мнению экспертов, это может стать долгосрочной проблемой, но "прекращение финансирования Украины или любые существенные сокращения абсолютно точно окажут негативное влияние на способность [украинцев] добиваться успеха", как сказал в интервью MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (John Kirby) ранее на этой неделе.



Он добавил, что это отправляет Путину сигнал о том, что ему нужно лишь "выждать", пока потоки помощи Киеву иссякнут. При этом Кирби подчеркнул, что в Палате представителей и Сенате сохраняется "потрясающий уровень поддержки" Украины.



Хотя пока до конца не ясно, как именно возможная приостановка работы правительства повлияет на Украину, по словам Браудера, "если шатдаун приведет к каким-либо задержкам в поставках оружия или предоставлении военной помощи иного рода, это станет огромной победой для Путина".



"Значительные задержки в предоставлении помощи повлекут за собой гибель большего числа людей", - сказал в интервью Washington Post депутат украинского парламента Марьян Заблоцкий. По словам Браудера, если Соединенные Штаты прекратят поставлять Киеву военную помощь, "весьма вероятно, Украина проиграет войну".



Но есть и те, кого сложившаяся ситуации тревожит меньше. "Меня совершенно не волнует, что шатдаун в США может повлиять на Украину, - сказал Дэн Райс (Dan Rice), бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Newsweek в пятницу. - Я переживаю за простых американцев, которые могут пострадать, а также за сотрудников госслужб США, работа которых будет нарушена, а украинские силы продолжат отвоевывать свои территории и в октябре".



"Никакой шатдаун в Соединенных Штатах не поможет России", - добавил Райс, который в настоящее время является президентом Американского университета в Киеве.



Несколько влиятельных республиканцев в Палате представителей выразили недовольство в связи с тем, что Киев получает от Соединенных Штатов "чек на любую сумму", хотя в целом поддержка Украины в обеих палатах Конгресса остается сильной. "Однако против вмешательства в дела иностранных государств теперь все активнее выступают не только консервативные республиканцы, но и прогрессивные демократы", - сказал в интервью NBC News Александр Краев, эксперт по внешней политике Соединенных Штатов из украинского аналитического центра "Призма".



Официальный представитель Министерства обороны США Крис Шервуд (Chris Sherwood) 21 сентября заявил, что военная поддержка Украины продолжится даже в случае прекращения работы правительства США, о чем сообщило издание Politico.



В четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (Sabrina Singh) назвала шатдаун "наихудшим сценарием", потому что он однозначно скажется на обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, которые должны скоро подняться в украинское небо.



Во время брифинга Сингх сообщила, что множество гражданских сотрудников, принимающих участие в подготовке украинских пилотов, в том числе преподаватели английского языка, были отправлены в отпуск без содержания. По ее словам, в конечном счете может случиться так, что военным придется взять на себя функции гражданских коллег, "так что это определенно отразится на подготовке пилотов".



Но Райс подчеркнул, что это не повлияет на позиции Украины: "Насколько я знаю украинцев, они не перестанут учить английский для предстоящего прохождения обучения на F-16".