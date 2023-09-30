Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров

13:13 01.10.2023

Проблемы соотношения национального секуляризма и политического ислама стали экзистенциальными с первых дней независимости Таджикистана. За годы независимости положение исламской платформы регулярно менялось. Подробнее о развитии отношений между исламскими силами и руководством Таджикистана читайте в статье кандидата политических наук Равшана Хадырова.



Этапы становления политического ислама в Таджикистане



Первый этап отношений между государством и исламистскими группами приходится на 1991–1997 годы. В этот период политический ислам оформляется в качестве силы, претендующей на власть. Набирающий силу исламизм объединил интересы кланов-авлодов Припамирья и Горного Бадахшана, выступивших объединенной силой в борьбе за власть.



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Это вылилось в непримиримое и жестокое вооруженное противостояние "демо-исламистов", образовавших неустойчивый симбиоз, и защитников светского государства. Большая часть общества не поддержала религиозные установки и с 1993 года выступала за центральное правительство.



На втором этапе отношений (1997–2000 годы. - Прим. Ia-centr.ru), после подписания соглашения об установлении мира, светская власть провела референдум по изменению конституции, легализовавший Партию исламского возрождения* и деятельность других организаций религиозного характера. К 2000 году силы политического ислама утратили свое былое массовое влияние, ряды исламистов покинул их лидер Акбар Тураджонзода, ставший сторонником президента Эмомали Рахмона.



На третьем этапе (2001–2006 годы. - Прим. Ia-centr.ru) власть перешла к реализации механизмов маргинализации партийных структур и лидеров политического ислама.



Временные компромиссы и диалог постепенно сместились к вытеснению радикально настроенных бывших полевых командиров-оппозиционеров из власти, объявлению многих из них вне закона или к ликвидации.



К этому времени сложились и благоприятные внешние условия для окончательной победы над радикальным исламизмом: в 2002 году началась операция в Афганистане, а спецслужбы Таджикистана пытались пресечь международные связи таджикистанских исламистов.



Четвертый этап (2006–2015 годы. - Прим. Ia-centr.ru) характеризовался окончательным вытеснением исламистских сил из политического пространства Таджикистана.



Исламский центр при правительстве, Комитет религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов последовательно проводили политику секуляризации общественной жизни. Таким образом, фактор ислама в политике Таджикистана постепенно был сведен к минимуму.



В течение этого же периода были подавлены вооруженные мятежи и ликвидированы несколько известных исламистов.



В то же время в Таджикистане появились различные нелегальные экстремистские религиозные группы, однако духовенство и население страны не приняли идеи политического ислама.



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Политический ислам в Таджикистане потерпел окончательное поражение?



С 2015 года большинство исламских сил в Таджикистане перешло на нелегальное положение. Руководство страны окончательно вытеснило структуры политического ислама из политического пространства страны, видя в них угрозу для стабильности режима.



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В настоящее время со стороны власти осуществляется жесткий государственный контроль над религиозной деятельностью. В 2018 году концептуальное осмысление произошедших изменений и негативных тенденций в религиозном пространстве нашло отражение в Концепции государственной политики Таджикистана в сфере религии.



В документе утверждается, что религиозная среда является наиболее уязвимой для распространения религиозного радикализма и экстремизма, а исламские партии и религиозно-идеологические движения в Таджикистане стали политическим инструментом "диверсионных кругов".



Народные массы современного Таджикистана мало верят в совместимость ислама и демократии - для большинства таджикистанцев политический ислам неизбежно реализуется в форме шариатского общества и приведет к ограничениям прав и свобод.



По этой причине социокультурные заслоны и государственные ограничения религиозной сферы воспринимаются населением с пониманием.



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* - организация, деятельность которой запрещена в РФ.