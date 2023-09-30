Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году

13:17 01.10.2023

Этот статус позволит показать миру культурное наследие одного из древнейших городов Центральной Азии.



ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Новый статус Самарканда утвердили в ходе 12-й конференции министров культуры исламского мира, которая проходит в Катаре, сообщает пресс-служба Министерства культуры.



Делегацию Узбекистана возглавляет министр культуры Озодбек Назарбеков.



Одним из главных событий мероприятия стало утверждение Самарканда культурной столицей исламского мира в 2025 году.



"Этот статус дает нам возможность еще раз показать миру наше культурное наследие", - отметили в ведомстве.



Культурной столицей исламского мира в 2024 году станет город Шуша в Карабахской области Азербайджана.



Также участники конференции "На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире" обсудили ряд других вопросов, в том числе связанных с борьбой с незаконным оборотом культурных ценностей.