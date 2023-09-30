Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП

13:18 01.10.2023 Абхазия хочет обратно в Союз - пока чисто экономически

Нужно ли России расширять Союзное государство, и как это повлияет на отношения с Грузией?



Дмитрий Родионов

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Алексей Албу

Игорь Шатров



Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, заявил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.



"Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши - в Белоруссии", - сказал он.



Вообще-то, Минск до сих не признал независимость Абхазии, как ее можно принять в состав Союзного государства? А если бы и признал, что нам это даст? Отношения с Грузией только окончательно испортим. Они и так хуже некуда, но Грузия хотя бы санкции не вводит. Зачем провоцировать?



И как понимать слова Шамба? Это намек или предложение?



- Это констатация нынешнего порядка вещей и означает буквально следующее: Абхазия не откажется, если ее пригласят в ряды участников Союзного государства, - уверен руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- Но на данный момент на повестке стоят другие задачи и, в первую очередь, расширение торгово-экономических отношений с Белоруссией. Если с Россией эти отношения находятся на высоком уровне, то с Белоруссией только выстраиваются.



"СП": Примем, если что? Про восстановление отношений с Грузией можно будет забыть…



- Вступление Абхазии в состав Союзного государства России и Белоруссии не может ничего изменить в отношениях России с Грузией. Напомню, что дипломатических отношений между нашими странами по причине признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии нет с момента того самого признания. При этом экономические отношения развиваются. Участники Союзного государства Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, ни одно из государств не ставит целью поглощение другого. Союзное государство - это надгосударственное образование, в чем-то напоминающее международную организацию, занятую гармонизацией законодательства стран-участников, расширением связей между странами по всем направлениям. То есть гипотетическое вступление Абхазии в состав СГ ничего не изменило бы в отношениях между Россией и Абхазией, а значит, не могло бы вызвать претензий со стороны Грузии - больших, чем ныне имеющиеся.



"СП": А Лукашенко согласится? Он же так и не признал…



- Да, вступление Абхазии в состав Союзного государства может повлиять на отношения Грузии и Белоруссии. Ведь именно по этой причине - ради сохранения дипломатических отношений с Грузией - Лукашенко и не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако это не помешало ему в сентябре 2022 года посетить Абхазию с официальным визитом. То есть де-факто Белоруссия, конечно, признала суверенитет Абхазии. Но по причине отсутствия завершающих юридических процедур - взаимного открытия посольств, других подтверждающих действий - Белоруссии удается избежать разрыва отношений с Грузией.



"СП": Что это изменит для Абхазии?



- Союзное государство в чем-то напоминает ЕС - многие законы гармонизированы, белорусские правовые нормы соответствуют российским и наоборот. Это позволяет более комфортно для граждан и субъектов предпринимательства использовать общий рынок товаров, услуг, труда и капитала. Абхазии нужна не только защита, ей нужны и инвестиции. И чем больше инвесторов из разных стран появится, тем лучше.



"СП": Союзное государство вообще живо или существует только на бумаге? В свое время много разговоров ходило о его расширении, но что-то особо не видно результатов даже в интеграции РФ и РБ. Зачем там еще кто-то?



- Идеальным вариантом было бы распространение обкатанных в Союзном государстве практик на все страны ЕАЭС. Это никоим образом не повлияло бы на их суверенитет. В идеале же все постсоветское пространство за исключением Прибалтики могло бы существовать в рамках большого Союзного государства и конкурировать с Евросоюзом. Но нынешний уровень экономического развития в этих странах, многие их гуманитарные нормы и правила, политические традиции делают это пока невозможным. Нельзя допускать ошибок ЕС и создавать союз "двух скоростей", где равные права устанавливаются для стран разного уровня развития. Это чревато развалом такого союза.



Что касается того, что результатов интеграции России и Белоруссии не наблюдается, это уже не так. После начала специальной военной операции ситуация изменилась кардинально. Россия и Белоруссия сейчас выступают на международной арене в тесной экономической, гуманитарной и политической связке, все связи активизированы, отношения между людьми стали еще крепче.



Меняется мировая система координат. И если сейчас сдерживающие вступление Абхазии в СГ или ЕАЭС факторы преобладают (это может негативно повлиять на отношения с третьими странами), то скоро влияние если и сохранится, то с прямо противоположным знаком.



- Прежде всего хочется поздравить жителей Абхазии с тридцатилетием победы в Отечественной войне 1992−1993 годов, над грузинскими националистами, - говорит главный редактор информационного агентства "Кавказский рубеж" Алексей Албу.



- Что же касается заявления Сергея Шамба, то его скорее стоит расценивать как сигнал. Сигнал руководству Белоруссии, прежде всего, о том, что именно политическая группа, которая сегодня находится у власти, готова к диалогу и интеграции.



К сожалению, в Абхазии очень сильны националистические настроения, и любое неверно сказанное слово будет интерпретироваться местной оппозицией как "сдача суверенитета". Именно поэтому, на мой взгляд, Сергей Миронович сделал оговорку, что неплохо бы не форсировать этот процесс, а начать с интенсификации экономического сотрудничества с Белоруссией.



"СП": Абхазии это что даст? Что вообще изменится для нее?



- Ваш вопрос стоит немного конкретизировать: даст кому? Если говорить о гражданах Абхазии, несомненно, это приведет к возможности более свободно пересекать границы с Россией, совершенствованию судебной системы и декриминализации республики, притоку туристов, увеличению инвестиций и, как следствие, росту их благополучия и социальных стандартов. Если же говорить об абхазских элитах, то это приведет к более серьезному контролю за использованием предоставленной финансовой помощи и инвестиций. Это приведет к возможности выдачи тех, кто осуществлял финансовые махинации в отношении граждан России и Белоруссии с территории Абхазии, незаконно обогащался. Это приведет к мощным антикоррупционным кампаниям и к усилению государственной власти. Такие перспективы для некоторых чиновников, как действующих, так и бывших, но желающих вернуться в теплые кресла, уже является страшным сном. Отсюда такое единодушие в "защите суверенитета".



"СП": Нужно ли это России? После такого Грузия, как минимум, санкции введет, закроет параллельный импорт. Мы ее окончательно потеряем.



- Позиция России направлена на то, чтобы абхазский народ имел возможность жить в своем государстве и был защищен от националистически настроенных соседей. И Россия делает все для того, чтобы Грузия и другие государства признали право абхазского народа на самоопределение. Естественно, форсирование вхождения Абхазии в состав Союзного государства приведет к обострению отношений с Грузией. Однако, все же есть надежда, что грузинский народ сам придет к выводу, что абхазы и осетины не являются их вассалами, а такие же люди, с такими же правами на собственное государство.



На сегодняшний день в Грузии большинство людей осознало, что войны в начале девяностых и в нулевых были ошибкой. Но все же в обществе сильны националистические и реваншистские настроения. Они сильны прежде всего потому, что их постоянно подпитывают через агентов влияния, через подконтрольные СМИ и так называемые "гражданские институты". В Грузию, как и в другие бывшие советские республики, вливаются огромные средства, направленные на поддержку русофобских сил. Рано или поздно, источник финансирования иссякнет и те, кто получают деньги из империалистических структур, останутся один на один со своим народом. Вот тогда и настанет момент для выстраивания полноценного и равноправного диалога, между бывшими врагами, между абхазами и грузинами, между грузинами и осетинами.



"СП": А плюсы во вхождении Абхазии в СГ для нас есть?



- Мир входит в период кластеризации. Мы видим, как однополярная система рушится на глазах, как вырастают новые центры силы. Если Россия хочет оставаться одним из ведущих мировых игроков, ей стоит объединить вокруг себя тех, кто близок ментально, культурно, географически, исторически, экономически. Если России удастся объединить вокруг себя бывшие советские республики, безусловно, это будет огромным прорывом в развитии как русского, так и других народов. Таким, каким мы видели его в первые 20 лет существования Советского государства, с массовым строительством заводов, электростанций, шахт, мостов, железных дорог, линий электропередач… Только в союзе с нашими братьями мы сумеем реализовать принцип политической и экономической синергии. В одиночку, нас ждет сложное будущее.



"СП": А для Белоруссии? Или Батька не захочет портить отношения с Грузией. Абхазию он не признал даже…



- Для Белоруссии актуальны те же причины, что и для России. Объединение в рамках Союзного государства в будущем принесет много пользы каждому участнику. Сегодня мы все являемся заложниками тех обстоятельств, которые сложились в результате уничтожения Советского Союза. Но кто знает, что будет завтра? Вполне возможно, что тех причин, по которым Минск не признал Сухум, уже не будет. Мы с нетерпением ждем этого момента.



"СП": Кого еще можем принять в СГ в перспективе?



- Это зависит от того, на каких принципах будет выстраиваться это объединение. Например, Советский Союз был государством с официальной идеологией, и в теории к нему могли присоединиться все, кто провозглашал построение коммунизма своей целью. Сегодня у России нет официальной идеологии. Я не берусь судить, хорошо это или плохо, просто констатирую факт. Однако, последние годы показали, что Москва проводит четкую антинеоколониальную политику и является союзником многих государств, пытающихся покончить с экономической зависимостью от бывших метрополий. Чем не повод для более интенсивного объединения? Источник - СвободнаяПресса

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