В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции

18:06 01.10.2023

Два террориста совершили теракт возле здания МВД, один из нападавших подорвал себя, двое полицейских получили ранения.

На фото: военнослужащие у здания Министерства внутренних дел в Анкаре, Турция, где произошел взрыв. Два террориста совершили теракт возле здания МВД, один из нападавших подорвал себя, двое полицейских получили ранения. (Фото: AP/TASS)



В Анкаре после взрыва, который прогремел в центре города, временно закрыли входы и выходы в здание парламента Турции, который планировал сегодня возобновить свою работу после летних каникул.



Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 1 октября в парламенте должен выступить президент страны Реджеп Эрдоган.



Но из-за сегодняшнего инцидента у здания МВД Турции в связи с принятием мер безопасности было принято решение временно заблокировать все входы и выходы в здании законодательного органа.



Ранее "Свободная Пресса" сообщала, что утром 1 октября в районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что инцидент случился рядом с министерством внутренних дел. По словам главы ведомства Али Ерликая, взрыв связан с попыткой теракта.



Согласно его информации, в 09:30 мск два террориста, которые передвигались на легковом автомобиле, перед въездными воротами Главного управления охраны МВД совершили взрыв.



Один из них подорвал себя, второй был нейтрализован. Также известно, что при перестрелке ранения получили двое сотрудников полиции.