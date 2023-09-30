На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо

19:24 01.10.2023

Партию экс-премьера Словакии Фицо официально объявили победителем на выборах



Tекст: Валентина Григоренко



Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на парламентских выборах, состоявшихся в республике в субботу, заявил глава госкомиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.

Как указал Ороз, наибольшее число голосов получила партия Smer – 22,94%, передает РИА "Новости".



Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствовали о том, что на выборах лидирует партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Отмечается, что Фицо выступает против военной поддержки Украины.



Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо пообещал, что он и его соратники приложат все возможные усилия для начала мирных переговоров по Украине.