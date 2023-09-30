 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.10.2023
19:26  В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина
19:24  На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
18:06  В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
13:20  Казахстан-США-ООН. Как извлечь пользу из бесполезных связей, - Н.Кузьмин
13:18  Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП
13:17  Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
13:13  Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров

13:09  Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"
07:03  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии. Алма-Ату пошатывает
06:51  В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства
06:14  Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины
06:12  Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова
06:09  В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев
06:05  Рождение Севера, - Владислав Сурков
02:20  Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде
02:14  Китайцы хотят проложить водопровод до Ферганы
02:07  Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства
02:05  Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар
02:04  В КазАрмии подвели итоги учения "Батыл Тойтарыс"
02:03  Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма
02:00  Для вывода из списка террористов "Талибану"* надо выполнить три условия
01:58  Медицина в Узбекистане: усвоенные уроки пандемии
01:56  Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути, - СП
01:40  Армия Швеции брошена на борьбу с бандами мигрантов
00:52  "Братья по санкциям": перспективы, возможности и вызовы в отношениях России и Ирана
00:24  NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
00:00  НКО IRI: кто направляет руку армянских властей? - Денис Юрганов
Суббота, 30.09.2023
20:50  В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента "Сердар-хаджи"
20:47  Лекарствам - Шелковый путь
15:39  В Кыргызстане снова готовят революцию? - П.Беккер
15:31  Лавровый венок. РосМИД продолжает лизать "партнера" и "союзника" Токаева
15:22  В Карагандинской области разбился учебный самолет ВВС РК: пилот и курсант погибли
14:44  Мир-Рим-рай. Вышел роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:42  Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США
14:37  В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:33  Предательство Европы: как англичане развязали руки Гитлеру (уроки истории), - А.Замостьянов
14:32  ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии
14:00  Вся правда о преемнике Пригожина: три смертных греха "Вагнера", которые простил Путин
13:54  Как "Байден" из фамилии превратился в бренд
13:51  Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой, - СП
13:46  Что думают об отказе от мяса в Казахстане и мире
13:44  Возрождение могущества России и подъем Китая изменят глобальный порядок
12:56  Узбекский секрет, НАТОвский провал и подножка от ОДКБ (итоги недели)
12:50  В Пакистане произошло два взрыва рядом с мечетями, погибли более 50 человек
08:27  Переселение народов. Наталья Еремина о том, кто и как управляет мировыми миграционными потоками
08:25  Процесс 11-ти. Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями
07:30  ЦРУ создает системы генеративного интеллекта, опасные для... самих США, - В.Прохватилов
07:12  Каждый со своим Афганистаном. Ситуацию в контролируемой талибами стране обсуждают от Нью-Йорка до Казани. - Къ
02:56  Казахский стыд. Токаев упал между двух стульев, - Андрей Перла
02:24  Times of India: Новый мировой порядок с Индией, Китаем и Россией
01:57  Информационно-психологическая борьба обретает новые средства, - Александр Бартош
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
19:24 01.10.2023

Партию экс-премьера Словакии Фицо официально объявили победителем на выборах

Tекст: Валентина Григоренко

Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на парламентских выборах, состоявшихся в республике в субботу, заявил глава госкомиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.
Как указал Ороз, наибольшее число голосов получила партия Smer – 22,94%, передает РИА "Новости".

Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствовали о том, что на выборах лидирует партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Отмечается, что Фицо выступает против военной поддержки Украины.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо пообещал, что он и его соратники приложат все возможные усилия для начала мирных переговоров по Украине.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696177440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  