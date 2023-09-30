В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина

19:26 01.10.2023

В Казахстане повторно отменили концерты Галкина

Концерты Максима Галкина в Казахстане в очередной раз отменили из-за ремонта



Валентина Григоренко



Концерты артиста Максима Галкина* (признан в России иноагентом), которые должны были состояться 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате, в очередной раз отменили из-за ремонтных работ в залах.

Соответствующие уведомления сделали в организации "Казахконцерт" и администрации Дворца Республики. В сообщении говорится, что в период с 4 по 10 октября коммунаьное предприятие "Астана су арнасы" "Астанинский водоканал" будет проводить техработы на сетях водопровода, в том числе на территории прилегающей к РГКП "ГКО Казахконцерт" им. Розы Баглановой, передает ТАСС.



Отмечается, что "организаторам концерта Максима Галкина*, запланированного на 8 октября, было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке".



Администрация Дворца Республики в Алма-Ате также предупредила о двухнедельных техработах, которые начались 1 октября, поэтому "концертная деятельность Дворца экстренно приостановлена".



Отметим, что в конце августа концерт Галкина уже отменяли в Астане в связи с проведением в местном концертном зале Дня учителя. Артист тогда пожаловался, что в Казахстане "на государственном уровне" препятствуют проведению его концертов.



Галкина включили в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина – Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".



Позже Галкин подал в суд иск, оспаривающий решение российского Минюста включить его в реестр физлиц-иностранных агентов.