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|Ликвидирован основатель бандеровского батальона "Айдар" Ищенко
22:31 01.10.2023
В зоне спецоперации российские военные уничтожили основателя украинского националистического батальона "Айдар" * Владимира Ищенко.
На каком именно направлении был ликвидирован националист не сообщается. По неподтвержденным данным его застрелили 30 сентября, пишет Pravda.ru.
Известно, что Боевики "Айдара" долгое время зверствовали в Донбассе, безжалостно расправляясь с мирным населением.
Как ранее сообщала "Свободная Пресса", по словам военного эксперта Андрея Марочко, в районе села Клещеевка в ДНР боевик нацбатальона "Айдар" подорвался насмерть при установке собственного фугаса. Все произошло в нескольких сотнях метров от российских позиций.
* "Айдар" - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.