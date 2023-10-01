Борьба за пост президента США: базовые сценарии, - Вл.Васильев

00:22 02.10.2023 1.10.2023



Вполне вероятно, что американскому "великому демократическому эксперименту" будет вынесен исторический вердикт



Об авторе: Владимир Сергеевич Васильев – главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.



Далеко не факт, что на выборах 2024 года повторится схватка Дональда Трампа и Джозефа Байдена.

По давно устоявшейся американской традиции все президентские выборы политически активная часть Америки неизменно склонна относить к категории "эпохальных" и "переломных". Однако сравнительно рано начавшийся выборный цикл 2023–2024 годов действительно без преувеличения можно отнести к разряду судьбоносных. Беспрецедентная неопределенность исхода предстоящих президентских выборов порождает большое число возможных сценариев. И первым в этом списке стоит сценарий матча-реванша между действующим президентом Джозефом Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.



Если бы президентские выборы состоялись в начале осени 2023 года, их бесспорными фаворитами явились бы именно эти политики. 46-го президента поддерживают 2/3 избирателей Демократической партии, а идущего за ним второго официального кандидата партии Роберта Кеннеди-младшего (1954 г.р.) всего 15%. Трампа поддерживает примерно 60% избирателей Республиканской партии, идущего за ним на втором месте губернатора Флориды Рона Десантиса (1978 г.р.) – 13%, бронзового призера симпатий республиканцев калифорнийского предпринимателя Вивека Рамасвами (1985 г.р.) – 8%, бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли (1972 г.р.) – всего 5% избирателей.



Согласно последним опросам Байден и Трамп набирают примерно одинаковое количество голосов – 45–46%. В рамках статистической погрешности в 1% попеременно лидирует то один, то другой. Однако матч-реванш 81-летнего Байдена и 78-летнего Трампа, по сути, явится схваткой двух антирейтингов. 32% желающих видеть их участвующими в выборах противостоят 36% избирателей, придерживающихся противоположного мнения. Антирейтинг Байдена и Трампа формируют не только их взгляды, действия и возраст (первому в следующем году будет 81 год, второму – 78). Среди широких слоев американских избирателей распространена точка зрения, что соревнование между ними чревато конституционным кризисом в конце 2024 – начале 2025 года. Его вызовет непризнание результатов выборов, на которое может пойти любой из двух кандидатов. Признание своего поражения Байденом будет означать, что президентские выборы 2020 года были действительно сфальсифицированы, а Трампом – что ему потребовалось четыре года, чтобы смириться с очевидным для каждого демократа фактом, что его соперник победил в 2020 году в честной борьбе. Помимо всего прочего, признание Байденом своего проигрыша на президентских выборах 2024 года будет равносильно признанию того факта, что в течение всего срока пребывания у власти в период 2021–2025 годов Америкой руководил нелегитимный президент. Это открывает широкие возможности для Трампа и республиканцев по ускоренному демонтажу всего наследия демократов как во внутренней, так и внешней политике США.



В этой связи можно напомнить, что именно непризнание южными штатами итогов президентских выборов 1860 года и их победителя – президента-северянина Авраама Линкольна и явилось главным фактором начала Гражданской войны в США в 1861 году.



Новое вино и ветхие мехи: "цветные" республиканцы против "шоколадных" демократов



Постепенное выбывание двух политических тяжеловесов из президентской гонки – в случае Трампа из-за уголовных дел, а в случае Байдена по причине его физической и интеллектуальной немощи, а также вероятного процесса импичмента – само по себе явится социальным землетрясением запредельной магнитуды. Будет нанесен сокрушительный удар по "сакральности" института президентской власти в США как таковой.



Ведущую роль тогда могут сыграть кандидаты-демократы, которые пока находятся в тени политической гонки. По всей видимости, на политическую авансцену тут же выдвинется нынешний вице-президент США Камала Харрис (1964 г.р.). Она вряд ли станет итоговым кандидатом по причине ее низкого рейтинга даже среди избирателей-демократов: помимо всего прочего, она считается самым непопулярным вице-президентом США за последние 30 лет. Тем не менее Харрис вполне способна задать два фундаментально важных критерия для выбора кандидата от Демократической партии – гендерный и расово-этнический. Демократы вполне способны выдвинуть (так же как и в 2016 году) женщину. Чаще всего называют губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер (1971 г.р.), сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (1949 г.р.), а также две "экзотические" фигуры – члена Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес (1989 г.р.) и Мишель Обаму (1964 г.р.).



Республиканцы будут вынуждены ответить симметрично. В этом случае резко повышаются шансы Рона Десантиса, американца итальянского происхождения, а также Ники Хейли и Вивека Рамасвами с их индийскими корнями, равно как и афроамериканца – сенатора от Южной Каролины Тима Скотта (1965 г.р.). Борьба в партии резко сместится с идейно-идеологического поля (трамписты против старой рейганистской гвардии) на расово-этническую площадку, где, впрочем, республиканцы "трампистского призыва" (Десантис и Рамасвами) будут иметь преимущество перед рейганистами в лице Хейли (и в меньшей степени – Скотта).



Реализация этого сценария, по сути, означает, что все решится выбором закулисных политических элит, а не массами рядовых избирателей. Растущая хаотизация и неопределенность исхода президентских выборов породят значительную неопределенность в настроениях и умах большой части избирателей как демократов, так и республиканцев, чем вполне могут воспользоваться потенциальные кандидаты третьих политсил.



Возможный успех аутсайдеров



Начавшийся в США выборный цикл 2023–2024 годов проходит на фоне растущей разочарованности американских избирателей в двух ведущих политических партиях. В настоящее время 28% американских избирателей негативно относятся как к демократам, так и к республиканцам. Это самый высокий показатель за 30 лет; в середине 1990-х годов аналогичных взглядов придерживалось всего 6% американских избирателей. Демократическую партию в неблагоприятном свете воспринимают 60% избирателей, Республиканскую – 61% американцев, имеющих право голоса. 68% опрошенных американцев положительно оценивают перспективы большей роли третьих политических партий в современной политической системе США, хотя при этом 24% полагают, что третьи партии в еще большей степени затруднят решение наиболее острых политических и социально-экономических проблем Америки.



Эти данные являются важным отправным пунктом для набирающего обороты движения "Без ярлыков" (No Labels). Оно уже получило право у властей 10 американских штатов вносить фамилии своих кандидатов в избирательные бюллетени. При этом социологические обследования, выполненные по заказу руководства движения, показывают, что по меньшей мере 63% потенциальных избирателей открыты для поддержки кандидата третьей партии в восьми возможных ключевых для определения исхода президентских выборов штатах (Аризона, Джорджия, Флорида, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин), особенно в том случае, если претендентами на Белый дом от Демократической и Республиканской партий будут Байден и Трамп. Сейчас возможным кандидатом на пост президента от движения "Без ярлыков" называется сенатор-демократ Джо Манчин.



Набирает популярность в Америке и профессор философии Гарвардского университета, афроамериканец Корнел Уэст (1953 г.р.), позиционирующий себя в качестве христианского социалиста, который будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от Партии зеленых. В июне с.г., согласно опросу общественного мнения, в связке из трех кандидатов – Трампа, Байдена и Уэста последний набрал 4% голосов против 43% у Трампа и 42% у Байдена.



В истории США в 1968 году кандидат Независимой партии бывший губернатор Алабамы Джордж Уоллес, привлекший на свою сторону часть электората Демократической партии и победивший в пяти южных штатах, в немалой степени способствовал победе республиканца Ричарда Никсона над его соперником-демократом вице-президентом Хьюбертом Хэмфри. А в 1992 году кандидат Независимой партии бизнесмен Росс Перо, расколовший электоральную базу республиканцев и получивший поддержку примерно 19% избирателей, обеспечил победу кандидата демократов Билла Клинтона над переизбиравшимся на второй срок президентом-республиканцем Джорджем Бушем-старшим. В условиях растущей политической поляризации сценарий 1992 года вполне может повториться, хотя на предстоящих выборах главной жертвой может стать Демократическая партия.



Экономические потрясения как таран против демократов



Фундаментальной особенностью взаимосвязи экономики и президентских выборов в США является хорошо прослеживаемый на протяжении последних 100 лет железный закон. Находящаяся у руля исполнительной ветви власти партия терпит поражение в том случае, если экономический кризис приходится на год президентских выборов. В августе 2023 года Федеральная резервная система (ФРС) оценивала вероятность наступления экономической рецессии в США в течение ближайшего года в 60%. Это является самым высоким показателем подобного рода за последние 40 лет. ФРС планирует довести базовую ставку рефинансирования с нынешнего уровня в 5,25–5,5% до 5,6% к концу года, пытаясь любой ценой снизить уровень инфляции в США с нынешних 3,7 до 2,0%. Однако складывается впечатление, что в настоящее время ФРС под руководством ее председателя Джерома Пауэлла, назначенного на эту должность в 2018 году Трампом, отражая настроения финансовых кругов США, намеренно топит администрацию Байдена. Эта политика подобна той, которую в конце 1970-х годов избрал тогдашний председатель ФРС Пол Волкер. Тот, резко подняв базовую ставку рефинансирования в канун президентских выборов США, вверг в 1980 году американскую экономику в рецессию, подведя тем самым жирную черту под кейнсианско ориентированной демократической администрацией Джимми Картера и расчистив дорогу в Белый дом выражавшему интересы бизнес-сообщества республиканцу Рональду Рейгану.



От "черного лебедя" к "серому носорогу"



Финансово-экономический кризис 2007–2009 годов, внезапно обрушивший как американскую, так и мировую экономику, прочно закрепил в общественном сознании американцев представление о возможности появления "черного лебедя" – согласно теории, разработанной математиком Нассимом Талебом. Эта теория основана на метафоре. Ее смысл состоит в том, что может наступить совершенно непредвиденное событие, которое не вытекает из хода устоявшихся политических и социально-экономических процессов. Такое событие происходит, фигурально выражаясь, один раз в 100 лет, однако оно кардинально меняет траекторию общественного развития.



Близкой к ней является метафора "серого носорога", основанная на представлении о том, что политически активная часть общества видит и чувствует наступление какого-то кардинального события вселенских масштабов, но ничего не может сделать, чтобы предотвратить развитие ситуации по самому худшему сценарию. В условиях углубления политического хаоса и вакуума власти в Америке растут настроения в пользу появления не просто сильного, но авторитарного деятеля, который железной рукой наведет порядок и утвердит власть закона. В феврале 2023 года американские социологи с тревогой отметили, что не менее 50% демократов и не менее 90% республиканцев считают желательным появление такого лидера, который одновременно может быть наделен качествами Пророка и Мессии. Не исключается также и возможность либо государственного переворота, либо введения бессрочного чрезвычайного положения, которые могут осуществить органы федерального правительства, отвечающие за национальную безопасность, возможно под предлогом избежать сползания США к гражданской войне.



Все вышеперечисленные сценарии однозначно говорят в пользу того, что традиционные модели американских электоральных циклов, более или менее успешно действовавшие на протяжении периода после Второй мировой войны, в настоящее время мало применимы к анализу и выявлению тенденций развития политических процессов в американском обществе, в том числе и выборных кампаний. Источник - НГ

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