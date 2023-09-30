Зачем правительство Таджикистана передало Министерству обороны местные аэропорты?

00:31 02.10.2023

На балансе ведомства будутнаходиться 18 аэропортов местных авиалиний, 4 из которых расположены в Хатлонской области, а 5 - в ГБАО.



Кроме этого, под управление Минобороны переходят аэропорт Исфары в районе границы с Киргизией и аэропорты приграничных с Афганистаном Фархорского района и района Мир Саид Алии Хамадони.



До сентября 2023 года воздушные гавани вблизи афганской границы находились на балансе Центрального комитета Общественной организации содействия обороне Таджикистана.



Все аэропорты, переданные Министерству обороны, отвечают только за внутренние рейсы. За международные авиаперевозки отвечают воздушные гавани в Душанбе, Худжанде, Бохтаре и Кулябе.



Минобороны Таджикистана поручено восстановить местные аэропорты и привести их в боевую готовность.



Напомним, что после реструктуризации "Таджик Эйр" в 2008 году 29 малых аэропортов по всей стране были переданы на содержание местным властям и перестали функционировать из-за нехватки средств.



Эксперт по безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев отметил, что, судя по характеру постановления, переданные Минобороны аэропорты не используются по назначению, то есть для гражданских нужд.



В результате местные власти не видят необходимости их поддерживать. Сейчас эта инфраструктура нуждается в ремонте.

Тем не менее опыт военных операций последнего времени показывает, что аэропорты - один из ключевых элементов обеспечения военной безопасности. Как минимум с них можно запускать беспилотники и вертолеты, что особенно важно в горном рельефе Таджикистана и приграничного Афганистана.



Вопрос об убыточности аэропортов не ставится. Власти не рассматривают их как коммерческие объекты. Об этом свидетельствует характер ресурсов, на которые их планируется содержать, - "средства, предусмотренные для прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва".

Какие именно это средства, сказать сложно, поскольку армия Таджикистана продолжает реформироваться, расширяя базу для мобилизации.