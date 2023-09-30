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Корсика рвется к независимости от Макронистана, - "Къ"
00:33 02.10.2023

Эмманюэль Макрон попросил сам определиться
Франция готова отпустить Корсику в автономию
Президент Эмманюэль Макрон побывал на Корсике с двухдневным визитом. Выступив в местной ассамблее, он пообещал корсиканцам специальное упоминание в конституции страны, гарантию прав местного языка и предложил начать движение к автономии, в которой Франция своему острову ранее всегда отказывала. Вопрос в том, как отнесутся к инициативе президента политические силы острова и материковой части страны, считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в крепости Аяччо на церемонии памяти Фреда Скамарони, участника Сопротивления, погибшего на Корсике в марте 1943 года
Президент Франции Эмманюэль Макрон в крепости Аяччо на церемонии памяти Фреда Скамарони, участника Сопротивления, погибшего на Корсике в марте 1943 года

"Давайте наберемся смелости и построим автономию Корсики в республике",- сказал Эмманюэль Макрон, выступая 28 сентября в ассамблее Корсики, большинство в которой с 2015 года принадлежит националистам. Но поспешил уточнить, что "это не будет автономия против государства либо автономия без государства".

Четвертый визит Эмманюэля Макрона на Корсику - и первый во время его второго президентского срока - оказался самым важным. Как для жителей острова в Средиземном море, расположенного вдвое ближе к Италии, чем к французским берегам, так и для всех французов целом.

Впервые с 1768 года, когда Генуя уступила Корсику Франции, глава французского государства предложил наделить остров правами автономии.

До этого о такой возможности говорили только сами корсиканские националисты, а Париж всячески подавлял их порывы. Напряженность сохранялась, в фильмах звучали фразы "я не француз, я корсиканец", на острове действовали явно и скрыто сторонники автономии и независимости, а Фронт национального освобождения Корсики (FLNC) был готов с оружием в руках бороться против "оккупантов".

В 2014 году FLNC отказался от вооруженной борьбы ради политической, и с 2015 года на острове на выборах побеждали местные националисты, политические партии материковой Франции не имели здесь успеха.

С 2018 года остров добился особого статуса "территориального коллектива Корсики" с более широкими чем у большинства французских регионов правами, но постоянно требовал большего.

В марте 2022 года на земле материковой Франции в тюрьме города Арля был убит корсиканский националист 61-летний Иван Колонна. Он отбывал пожизненное заключение за теракт против представителя центральной власти на острове, префекта Клода Эриньяка. Убийство Колонны, которого здесь считали скорее героем, чем преступником, совершил заключенный француз-исламист во многом из-за халатности работников тюрьмы.

Смерть земляка всколыхнула Корсику. В Корте, Аяччо, Бастии и Кальви начались волнения, которые переросли в жестокие столкновения с полицией. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен тогда попытался срочно погасить беспорядки, первым заговорив о том, что Корсика может получить широкую автономию. С тех пор переговоры о такой возможности шли во время многочисленных посещений острова главой МВД, готовивших нынешний визит президента.

Разумеется, визит не был обставлен как межправительственные переговоры или, тем паче, капитуляция перед националистами. На Корсику Эмманюэль Макрон приехал отмечать 80-летие ее освобождения в 1943 году от итальянских фашистов и германских нацистов. Остров стал первой свободной территорией Франции в Европе во многом благодаря активному сопротивлению корсиканцев.

Но актуальный смысл визита был очевиден всем. Еще в начале июля Париж получил принятый в ассамблее Корсики документ с предложениями-требованиями региона. На некоторые из них французские политики пойти готовы, конституционность других вызывает сомнение.

Первое требование - упоминание корсиканского народа с его культурными и национальными особенностями в конституции.

Это, скорее всего, будет сделано, что закрепит в жестко централизованном государстве особую роль региона. Местные политики требуют, однако, и конституционного признания корсиканского языка государственным. Поднять его статус президент согласен.

"Благодаря этому беспрецедентному конституционному признанию я надеюсь, что корсиканский язык можно будет… сделать сердцем жизни каждого корсиканца,- подтвердил глава государства в своей речи с парламентской трибуны в Аяччо.- Нам необходимо предоставить больше места корсиканскому языку как в образовании, так и в общественном пространстве".

Использование корсиканского языка на Корсике, естественно, не встречает возражений, и на практике, несомненно, будут сделаны шаги не только к культурному, но и административному его признанию. Но внести региональный язык в конституцию готовы далеко не все. Франция строится вокруг единого, структурированного и охраняемого французского языка. Если статус государственного получит корсиканский, встанет вопрос о бретонском, окситанском или, как знать, арабском.

Другой вопрос - требование особого статуса для "резидентов Корсики", коренных жителей или тех, кто приобретает этот статус, прожив безвыездно на острове 5 или даже 10 лет.

"Резиденты" имели бы привилегии во владении домами и земельными участками - как говорят местные политики, чтобы остановить спекуляцию корсиканской недвижимостью, поднявшую цены до недостижимых для самих островитян высот. Националисты выступают также за преимущество корсиканцев при приеме на работу. С этим едва ли согласятся законодатели, поскольку это поставит под угрозу по крайней мере равенство из символической триады "свобода, равенство, братство". Свои негласные привилегии существуют во многих городах и коммунах, но нигде они не записаны в качестве закона.

В целом националисты хотят добиться для Корсики такого же специального привилегированного положения, которое имеет "заморская территория" Новая Каледония.

К уже имеющимся правам они собираются постепенно присоединять новые, пока корсиканцы не получат право полного распоряжения территорией. За центральной властью они готовы сохранить только вопросы обороны, правосудия, внутренней безопасности и единой валюты.

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Президент Макрон уже дал понять, что не все пункты документа его устраивают, и предложил корсиканским политическим силам "шесть месяцев" на достижение согласия сначала между собой, а потом с центральным правительством для выработки "конституционного и органичного текста" по изменению статуса острова, который затем будет представлен в Париже.

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В любом случае такие важные изменения будут обсуждаться в парламенте Франции, где, в отличие от ассамблеи Корсики, ни у корсиканских националистов ни даже у президентского блока нет большинства. Новый статус острова заранее нравится далеко не всем. Скептики, среди которых, например, и президент сенатской группы "Республиканцев" Брюно Ретайо, уже намекают, что дотационный регион, забрав максимум привилегий, явно позволит Парижу оставить в своих руках медицину и социальную помощь, к которой так привыкли корсиканцы.

Авторы:
Алексей Тарханов

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696195980


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