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Торговаться тут без току. "Интер РАО" готово остановить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин
00:36 02.10.2023

28.09.2023,

"Интер РАО" не исключает остановки поставок электроэнергии в Китай с октября из-за введения экспортной пошлины в 7%. Переток могут остановить, если КНР не согласится увеличить цену покупки на величину пошлины. Цена, по подсчетам "Ъ", увеличится до $47 за 1 МВт•ч. Китай - крупнейшее из оставшихся направление экспорта электроэнергии с объемом около 4 млн МВт•ч. Введение пошлин на поставки в КНР, по мнению аналитиков, "крайне опасно", поскольку сделает продажи "Интер РАО" убыточными, а также приведет к росту цен на энергию для внутренних потребителей Дальнего Востока.

"Интер РАО" (MOEX: IRAO) намерено с 1 октября повысить цену продажи электроэнергии в страны, не входящие в ЕАЭС, из-за введения экспортных пошлин. Энергокомпания уже уведомила Китай, Монголию и Азербайджан о росте цены на 7%, рассказала журналистам представитель "Интер РАО" Александра Панина. По ее словам, в случае отказа от новой стоимости холдинг может прекратить экспорт в эти страны: "Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы". В перспективе повышение цены может коснуться также Грузии и Турции, но в октябре поставки туда не запланированы.

Правительство вечером 21 сентября опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины установлены в 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставки обнуляются. При этом пошлиной не облагаются, например, нефть и газ, а также ряд других товаров. Для отрасли электроэнергетики введение пошлин стало неожиданностью, говорят источники "Ъ".

После закрытия экспорта энергии в ЕС Китай стал самым крупным покупателем "Интер РАО".

10,5 миллиона

МВт•ч составлял прогноз поставок за рубеж "Интер РАО" на 2023 год до введения пошлин

В 2022 году компания поставила туда рекордный объем электроэнергии - примерно 4,7 млн МВт•ч. В этом году объем поставок снижался из-за ограничений на фоне энергодефицита на Дальнем Востоке. За восемь месяцев текущего года Россия продала Китаю 2,7 млн МВт•ч за $117,9 млн, следует из китайской таможенной статистики. Наименьший объем поставки, как и ожидал "Ъ", был в августе и составил лишь 266,3 тыс. МВт•ч за $11,43 млн (см. "Ъ" от 31 августа). При сохранении поставок на уровне августа объем экспорта по году может составить 3,7 млн МВт•ч. Средняя цена поставки в Китай - $43,8 за 1 МВт•ч, а при увеличении на 7% показатель достигнет $46,8.

Вместе с тем сейчас рентабельность продаж "Интер РАО" в Китай искусственно ограничивается российским регулятором до 5%. Остальная часть маржи идет на снижение цены внутренних потребителей Дальнего Востока. Госпожа Панина отметила, что из-за прекращения поставок из РФ в КНР цена для потребителей Дальнего Востока вырастет "ощутимо". "При рентабельности в 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину",- сказала госпожа Панина.

Введение экспортной пошлины на электроэнергию - "крайне опасный шаг", считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

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Такая мера нанесет прямой ущерб "Интер РАО", чья выручка от экспорта в Китай составляет 8–10 млрд руб. ежегодно, продолжает он. Кроме того, низкая маржинальность экспортных поставок - результат изъятий выручки экспортера, направляемой на сдерживание цен на электроэнергию для Дальнего Востока. Таким образом, пострадают либо дальневосточные потребители, либо бюджет, вынужденный увеличивать затраты на сдерживание роста цен, либо это приведет к формированию выпадающих доходов отечественных поставщиков электроэнергии.

Показатели "Интер РАО" и ТГК-1 упали из-за остановки экспорта в ЕС
Денис Красновский из АКРА полагает, что сама ситуация с введением пошлины выше маржи контракта выглядит несколько странно. "Здесь требуется уточнение, к примеру, введение привязки экспортной пошлины к марже по контракту,- говорит он.- В противном случае это будет выглядеть не иначе как механизм запрета на экспорт электроэнергии".

Александра Панина при этом добавила, что рентабельность поставок "Интер РАО" в Монголию еще ниже, чем в КНР. Экспорт в Монголию за 2021–2022 годы "Интер РАО" не раскрывало, в 2019 году объем продаж составлял 372 млн кВт•ч, а прогноз на 2024 год - 700 млн. Экспорт в Грузию по итогам 2021 года - 1,7 млрд кВт•ч. Поставки в Азербайджан в 2019 году составляли 91 млн кВт•ч, планы на 2024 год - 300 млн.

Полина Смертина
№181 от 29.09.2023, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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