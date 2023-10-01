Америка играет с огнем на Тайване: зачем она это делает? - СП

00:37 02.10.2023 Елена Ларина Владимир Овчинский



1.10.23



Запустив 28 сентября 2023 года свой первый прототип подводной лодки собственной постройки, Тайвань не только продемонстрировал свои растущие оборонно-промышленное возможности, но и направил по указанию США предупреждение Китаю о том, что попытки блокады или вторжения на самоуправляющийся остров могут стоить дорого.



Отвечая на вопрос на брифинге 27 сентября 2023 года в Пекине о росте количества китайских учений и опасениях Тайваня по поводу возросшего риска, официальный представитель китайского управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь сказал, что Народно-освободительная армия провела "серию" учений.



"Цель состоит в том, чтобы решительно бороться с высокомерием сепаратистских сил независимости Тайваня и их действиями по стремлению к независимости", - сказал Чжу.



Президент Тайваня Цай Инь-вэнь позирует для фото с главой корпорации CSBC Ченг Вэнь-луном, держа в руках масштабную модель Хай Кун, первой подводной лодки, построенной внутри страны, во время церемонии спуска на воду судна в Гаосюне, Тайвань.

Подводные лодки могут выполнять множество ответственных задач. В зависимости от ситуации они могут отслеживать передвижения китайских военно-морских сил или искать и нацеливаться на ценные объекты, такие как авианосные группы, десантные корабли или эскорты, оснащенные современными системами ПВО, последняя из которых облегчит тайваньским и американским операциям воздушные атаки.



Тайваньские подводные лодки потенциально могут также работать в тандеме с американскими и японскими силами, пытаясь охранять важные узкие проходы между Китаем и западной частью Тихого океана, сохраняя морские пути открытыми для критически важного импорта, такого как энергоносители, продукты питания и боеприпасы.



Бутылка разбивается о корпус Хай Кун, первой тайваньской подводной лодки, построенной внутри страны, 28 сентября 2023 года, когда президент Цай Иньвэнь присутствует на церемонии спуска судна на воду в Гаосюне, Тайвань.

Зачем США спонсирует сепаратистские тенденции на Тайване



Что пишут об этом сами американские аналитики?



В докладе Исследовательской службы Конгресса США "Тайвань: оборона и военные проблемы" (19.09.2023) сказано:



" Чтобы отговорить Китайскую Народную Республику (КНР) от применения силы в попытках получить контроль над самоуправляющимся Тайванем (который официально называет себя Китайской Республикой или Китайской республикой), Соединенные Штаты поддержали усилия Тайваня по военному сдерживанию.



В то же время США укрепляют свои возможности по сдерживанию военной агрессии КНР в Азии. Одной из проблем для Соединенных Штатов было то, как углубить военные связи с Тайванем, не провоцируя конфликт, который политика США стремится предотвратить.



Преимущества



Тайвань располагает технологически развитой армией, перед которой стоит задача сдержать - а при необходимости и победить - военную агрессию КНР против острова.



Тайвань обладает некоторыми стратегическими преимуществами, включая географию и климат. Тайваньский пролив имеет ширину 70 морских миль (миль) в самом узком месте и 220 морских миль в самом широком месте. Экстремальные погодные условия делают плавание по проливу опасным в определенное время года. Более того, гористая местность Тайваня и густонаселенные прибрежные районы в значительной степени непригодны для высадки десанта и операций вторжения.



Оборонный бюджет Тайваня увеличивается номинально и в виде доли от валового внутреннего продукта. Оборонный бюджет Тайваня на 2023 год, составляющий около 24,6 миллиардов долларов США, представляет собой увеличение почти на 10% по сравнению с 2022 годом. Чтобы повысить готовность, лидеры Тайваня продлевают обязательную военную службу и стремятся создать надежный потенциал гражданской обороны. Оборонные отношения Тайваня с Соединенными Штатами также дают политические и военные преимущества.



Проблемы



Тайвань сталкивается со все более асимметричным балансом сил по всему проливу. Народно-освободительная армия (НОАК) прошла десятилетнюю программу модернизации, направленную, прежде всего, на развитие потенциала, необходимого для победы в конфликте из-за Тайваня. Некоторые наблюдатели полагают, что НОАК сейчас способна или скоро сможет провести ряд военных кампаний против Тайваня. НОАК готовится к таким операциям, как ракетные удары, захват небольших отдаленных островов Тайваня, блокады и - самая рискованная и сложная кампания для НОАК - высадка десанта и вторжение на главный остров Тайваня.



Тайвань также сталкивается с проблемами обороны внутри страны. Гражданско-военные отношения напряжены по историческим, политическим и бюрократическим причинам. Энергетика, продовольствие, вода, Интернет и другие критически важные инфраструктурные системы архипелага уязвимы для внешних сбоев. По мнению некоторых наблюдателей, готовность гражданской обороны Тайваня недостаточна, а военные силы Тайваня испытывают трудности с набором, удержанием и обучением личного состава. На уровне общества неясно, какие затраты (с точки зрения экономической безопасности, безопасности и жизней) народ Тайваня готов или сможет нести перед лицом возможной вооруженной агрессии КНР.



В феврале 2023 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Дж. Бернс заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин поручил НОАК "быть готовой к 2027 году провести успешное вторжение на Тайвань. Это не означает, что он решил провести вторжение в 2027 году или в любом другом году. Но это напоминание о серьезности его намерений и амбиций".



Ранее некоторые официальные лица США публично называли конкретные годы в середине 2020-х годов в качестве возможных целевых дат нападения НОАК на Тайвань, что вызвало тревогу и активизировало дебаты среди экспертов и политиков о том, как выделить ограниченное время и ресурсы для укрепления устойчивости Тайваня перед военной агрессией КНР.



Давление "серой зоны" КНР на Тайвань



Ниже порога полномасштабного нападения НОАК в настоящее время участвует в постоянных небоевых операциях низкого уровня, которые, по мнению аналитиков, подрывают военные преимущества и боеготовность Тайваня. К таким действиям НОАК в "серой зоне" относятся:



• крупные и все более сложные учения вблизи Тайваня;



• почти ежедневные воздушные операции НОАК в окрестностях Тайваня, включая частые вылеты через так называемую "срединную линию", неофициальную линию с севера на юг, делящую пролив пополам, которую самолеты НОАК редко пересекали до 2022 года;



• регулярное военно-морское патрулирование НОАК на тайваньской стороне срединной линии, некоторые из них находятся в 24 морских милях от главного острова Тайваня;



• полеты боевых беспилотных летательных аппаратов вблизи и вокруг Тайваня, а также сообщения о полетах беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Цзиньмэнь, отдаленного острова Тайваня, расположенного рядом с побережьем КНР.



Правительство КНР часто активизирует деятельность в "серой зоне" после громких переговоров между высокопоставленными политиками США (включая членов Конгресса) и Тайваня. Лидеры КНР заявляют, что эти столкновения являются свидетельством того, что Вашингтон использует Тайвань в качестве "пешки" для подрыва и сдерживания Китая, и часто отвечают крупномасштабными военными учениями, имитирующими операции против Тайваня, как "серьезное предупреждение против тайваньских сепаратистских сил, вступающих в сговор с внешними силами".



Нормализация операций НОАК все ближе к тайваньским островам в мирное время может подорвать способность Тайбэя понять, использует ли НОАК "обычные" операции или учения, чтобы скрыть подготовку к нападению. Если бы НОАК использовала такие операции в качестве прикрытия для неминуемой атаки, это могло бы значительно сократить время, необходимое Тайваню для ответа.



Деятельность КНР в "серой зоне" предоставляет НОАК возможности для обучения и сбора разведывательной информации. Они также создают нагрузку на вооруженные силы Тайваня, которые сталкиваются с растущими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, связанными с реагированием на частые действия НОАК. По некоторым оценкам, Пекин также стремится использовать принудительные, но ненасильственные военные операции, чтобы посеять сомнения и страх среди тайваньской элиты и населения по поводу военного потенциала Тайваня и создать политическое давление на Тайбэй, чтобы тот согласился на настойчивые требования Пекина об объединении.



Поддержка США обороны Тайваня и роль Конгресса



Соединенные Штаты поддерживают неофициальные оборонные связи с Тайванем с 1980 года, когда Соединенные Штаты прекратили многолетний договор о взаимной обороне между США и Китайской республикой. Соединенные Штаты согласились вывести весь американский военный персонал с Тайваня годом ранее после установления дипломатических отношений между США и КНР в январе 1979 года.



Оборонный диалог и планирование - существенно способствовали способности Тайваня сдерживать военную агрессию КНР в последующие десятилетия. Конгресс стремился укрепить оборонные связи США и Тайваня в 2022 году, когда принял Закон о повышении устойчивости Тайваня.



Стратегия и политика США



Закон об отношениях с Тайванем (TRA) 1979 года обеспечивает правовую основу для поддержки США обороны Тайваня. В TRA говорится, что политика США заключается в том, чтобы "предоставлять Тайваню такие оборонную технику и оборонные услуги в таком количестве, которое может быть необходимо для того, чтобы Тайвань мог поддерживать достаточный потенциал самообороны" и "поддерживать способность Соединенных Штатов осуществлять сопротивляться любому использованию силы или другим формам принуждения, которые могут поставить под угрозу безопасность или социальную или экономическую систему народа Тайваня".



TRA не требует, чтобы Соединенные Штаты защищали Тайвань, но, заявляя, что политика США заключается в сохранении способности сделать это, TRA создает "стратегическую двусмысленность" в отношении действий США в случае нападения КНР.



Некоторые наблюдатели, в том числе некоторые члены Конгресса, выступают за официальное обязательство защищать Тайвань. Сторонники такого перехода к "стратегической ясности" утверждают, что такая ясность необходима для сдерживания все более способной и напористой КНР. Сторонники сохранения стратегической двусмысленности утверждают, что давняя политика продолжает поощрять сдержанность как со стороны Пекина, так и со стороны Тайбэя, одновременно стимулируя Тайбэй вкладывать больше средств в собственную оборону.



Официальные лица Тайваня и США согласны с тем, что стратегия Тайваня по сдерживанию нападения КНР должна учитывать растущий военный потенциал Китая и использование принуждения. Однако иногда они расходятся во мнениях относительно того, как реализовать такую стратегию.



Правительство США призывает Тайвань следовать так называемой "асимметричной" стратегии, целью которой является сделать аннексию Тайваня непомерно дорогостоящей для КНР. Этот подход предполагает, что Тайвань инвестирует в первую очередь в возможности, которые позволят ему нанести ущерб вторжению десанта с помощью комбинации противокорабельных ракет, военно-морских мин и других столь же небольших, распределяемых и относительно недорогих систем вооружения.



Некоторые утверждают, что такой подход делает Тайвань уязвимым для принуждения в "серой зоне", если не считать вторжения. Неопределенность относительно того, сможет ли, как и как долго Вашингтон будет помогать Тайваню в случае нападения, влияет на эти дебаты.



Передача оружия



На протяжении десятилетий продажа американского оружия Тайваню была наиболее заметным вкладом США в оборонный потенциал Тайваня. В совокупности в 2020–2022 финансовом году Тайвань был крупнейшим покупателем военной продукции США (FMS); это был четвертый по величине покупатель FMS за 1950–2022 финансовые годы вместе взятые.



Некоторые наблюдатели утверждают, что вооруженные силы Тайваня по-прежнему недостаточно оснащены для отражения возможного вооруженного нападения КНР. Кроме того, поскольку война на Украине выявила уязвимости в оборонно-промышленных процессах США и их партнеров, некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу препятствий на пути своевременной доставки военной продукции США на Тайвань.



Чтобы решить эту проблему TRA 2022 года:



• Впервые разрешает иностранное военное финансирование (FMF) для продажи американского оружия Тайваню: до 2 миллиардов долларов в год в виде прямых кредитов и кредитных гарантий и до 2 миллиардов долларов в год в виде грантов до 2027 финансового года. Закон о консолидированных ассигнованиях 2023 года не выделял средства на грантовую помощь Тайваню. В 2023 финансовом году Тайвань предоставил кредиты FMF на сумму до 2 миллиардов долларов, от которых Тайвань отказался.



• Вносит поправки в Закон об иностранной помощи 1961 года с целью предоставления Тайваню президентских полномочий по сокращению расходов, разрешая использование запасов Министерства обороны на сумму до 1 миллиарда долларов США в год в виде оборонных товаров, услуг и образование и обучение для Тайваня. В июле 2023 года администрация Байдена уведомила Конгресс о своем намерении воспользоваться этими полномочиями и передать Тайваню оборонную продукцию на сумму 345 миллионов долларов.



• Требует от исполнительной власти разработать список "предварительно проверенных" предметов обороны для "ускоренной доставки" FMS на Тайвань.



В августе и сентябре 2023 года Госдепартамент уведомил Конгресс о своем намерении выделить в общей сложности 135 миллионов долларов на программы FMF для Тайваня (80 миллионов долларов из Закона о продолжающихся ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях для Украины от 2023 года и 55 миллионов долларов США из средств FMF на 2022 финансовый год, выделенных для Египта, но не отправленных из-за ситуации с правами человека в Египте).



• Версии военного финансирования Палаты представителей и Сената на 2024 финансовый год будут включать несколько положений, направленных на облегчение поставок оружия Тайваню.



Америка финансирует Тайвань на фоне своего финансово - политического кризиса



После двух лет дебатов и Палата представителей, и Сенат впервые одобрили закон, который будет финансировать гранты на иностранное военное финансирование (FMF), особенно для Тайваня. Это финансирование предоставит правительству США еще один важный инструмент для быстрого предоставления асимметричных возможностей, необходимых Тайваню, чтобы усложнить и повысить риск военных расчетов Пекина.



Судьба закона об ассигнованиях остается неопределенной на фоне продолжающихся бюджетных баталий на Капитолийском холме, кульминацией которых может стать очередное закрытие правительства 1 октября 2023 года. По мере продолжения переговоров законодателям следует опираться на недавний прогресс, предоставив Тайваню дополнительные ресурсы для сохранения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.



Конгресс США должен предоставить Тайваню 500 миллионов долларов в виде FMF в 2024 финансовом году, который начинается 1 октября 2023 года.



Администрация Байдена также запросила 1 миллиард долларов в виде "глобального FMF" в своем запросе на дополнительное финансирование, указав – хотя и с некоторой опаской – что эти средства могут быть использованы для поддержки Тайваня. Законодателям следует четко выделить 300 миллионов долларов из этого финансирования для Тайваня.



Президентское разрешение на сокращение численности войск - еще один инструмент, ценность которого была наглядно продемонстрирована на поле боя на Украине и который также может помочь Тайваню. В 2022 году Конгресс уполномочил Байдена передать Тайваню оборудование из арсенала вооруженных сил США на сумму до 1 миллиарда долларов, но не выделил ассигнований на замену этого оборудования.



В июле 2023 года Байден воспользовался этими полномочиями, чтобы направить Тайваню первый транш помощи по сокращению расходов на 2023 финансовый год в размере 345 миллионов долларов. Сенаторы включили 1,1 миллиарда долларов в проект закона о финансировании обороны на 2024 финансовый год для замены военных запасов США, отправленных на Тайвань.



Но военные службы США, которые отвечают за комплектование, обучение и оснащение американских военнослужащих, вряд ли будут использовать оставшиеся 655 миллионов долларов США в качестве резерва на 2023 финансовый год, если они считают, что существует риск того, что оборудование, переданное на Тайвань, не будет заменено.



Вторя предыдущим показаниям министра обороны Ллойда Остина, представители администрации Байдена в сентябре 2023 года заявили в Палате представителей, что полномочия по обеспечению безопасности Тайваня, включая сокращение численности войск, "должны быть обеспечены полными ассигнованиями".



Конгресс должен включить 1,5 миллиарда долларов в законопроект о дополнительных ассигнованиях для покрытия сокращения расходов Тайваня в 2023 финансовом году и еще 1,5 миллиарда долларов в законопроект об ассигнованиях на 2024 финансовый год, чтобы гарантировать, что все ассигнования Тайваню будут восполнены. Фонды пополнения должны превышать полномочия на использование средств, поскольку стоимость нового оборудования часто превышает оценочную стоимость оборудования, которое оно предназначено для замены.



Конгресс также даст указание государственному департаменту и министерству обороны уделить первоочередное внимание инструментам и ресурсам помощи в сфере безопасности для как можно более быстрого создания тайваньских запасов боеприпасов. В случае потенциального конфликта географическое положение Тайваня и близость к Китаю, вероятно, будут препятствовать поставкам оружия, которые Украина получила после начала конфликта.



Для надежного сдерживания Конгресс и администрация планируют, чтобы Тайвань имел необходимые для борьбы боеприпасы до, а не после того, как разразится конфликт. Сосредоточение помощи Тайваню на оружии и боеприпасах также усилит сигнал Пентагона о рыночном спросе на расширение производства боеприпасов для американской оборонно-промышленной базы.



Семь лет последовательного увеличения оборонного бюджета Тайваня на 2024 год станут крупнейшими за всю историю. А его последний "Доклад о национальной обороне" содержит обнадеживающий акцент на глубокоэшелонированной защите, живучести командного управления, а также оружии и БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта.



Поскольку, по расчетам Пентагона, срок готовности Си Цзиньпина к вторжению на Тайвань быстро приближается, в интересах национальной безопасности США ускорить приобретение Тайванем возможностей, необходимых ему для сдерживания такого вторжения.



Это означает не просто продажу оружия Тайваню, как это было в прошлом, но целенаправленное использование полного набора инструментов сотрудничества в области безопасности, включая FMF и полномочия по сокращению, для предоставления наиболее важных возможностей для надежного сдерживания.



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"Миротворцы" из Вашингтона делают все возможное, чтобы нашпиговать Тайвань оружием даже на фоне своего финансово – политического кризиса.



Причем несомненна двухпартийная поддержка "демократического" Тайбэя.



Удивительная способность ставить все "с ног на голову" - обвинять Россию и Китая в имперской политике и самим действовать вызывающе имперскими методами. Источник - zavtra.ru

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