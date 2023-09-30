"Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в Испании

01:21 02.10.2023

El País

Испания



"Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в районе города Морелла, провинция Кастельон

В Испании обнаружен новый вид динозавров Garumbatitan morellensis



Чтобы получить представление о его гигантских размерах – десять метров в высоту, – достаточно вспомнить одну из начальных сцен фильма "Парк Юрского периода" (1993 год). Изумленный доктор Алан Грант, выйдя из машины, останавливает свой взгляд на брахиозавре, который бежит по склонам острова, превращенного в парк развлечений с клонированными динозаврами. "Garumbatitan morellensis можно сравнить с этим же типом", – говорит палеонтолог Хосе Мигель Гасулла (José Miguel Gasulla).



Garumbatitan morellensis – новый вид зауроподовых динозавров, обитавших на Пиренейском полуострове 122 миллиона лет назад в нижнемеловую эпоху. Он был описан по останкам, найденным при раскопках в районе города Морелла (провинция Кастельон). Об этом открытии совсем недавно написали в Зоологическом журнале Лондонского Линнеевского общества. Это уже шестой новый вид динозавров, описанных в Валенсии, – пять из них также были обнаружены в городе Морелла. Эта находка увеличивает разнообразие динозавров нижнемелового периода, найденных в Европе на территории горного района Элс-Портс в провинции Кастельон.



Этот четвероногий и травоядный динозавр был способен поглощать до 30-40 килограммов растительности в день, обладал очень длинной шеей и хвостом. Garumbatitan morellensis был одним из самых крупных динозавров, считают палеонтологи Хосе Мигель Гасулла (José Miguel Gasulla) и Франсиско Ортега (Francisco Ortega) из Группы эволюционной биологии UNED, которая координирует многочисленные палеонтологические работы в Морелле и которая сотрудничала в рамках этого исследования с Педро Мочо (Pedro Mocho), ученым с факультета естественных наук Лиссабонского университета.



Название новый вид получил в честь своих размеров: Garumbatitan означает "гигант Гарумбы", поскольку динозавр был найден у основания Муэла-де-ла-Гарумба, одной из самых высоких точек Элс-Портс. Слово Morellensis относится к городу, в районе которого и была обнаружена находка. В работе также принимали участие исследователи из Каталонского палеонтологического института, ассоциация Grup Guix из города Вильярреаль, Музей естественных наук Валенсии, Университет Хайме I и Автономный университет Мадрида.



Размеры ископаемых останков, найденных в ходе различных раскопок в 2005-2008 годах, подтверждают их колоссальный размер. Позвонки шириной более метра, бедренная кость высотой почти два метра и ребра длиной два метра. Кроме того, были обнаружены две почти полностью сохранившиеся сочлененные ступни. "Для окаменелостей это большая редкость", – говорят исследователи.



Его морфология уникальна по сравнению с другими зауроподами. "Тенденция к гигантизму совершенно очевидна: достаточно посмотреть на то, как конечности крепятся к талии. Это животные с широким шагом, которые раскрывали таз и лопатки, чтобы ступать как можно шире. Бедренная кость наклонена внутрь, потому что они разворачивали талию при движении. Это влияет на строение задних ног, – отмечает Ортега. – На передних конечностях почти нет пальцев, а при движении опора шла на пястные кости, превращенные в длинную своего рода опору, как будто они ходили на цыпочках".



В исследовании анализируются взаимоотношения между Garumbatitanmorellensis и остальными зауроподовыми динозаврами, которые обитали на Пиренейском полуострове в нижнемеловую эпоху. Новый вид, найденный в Морелле, является одним из наиболее примитивных представителей группы зауропод под названием Somphospondyli. Эта группа была одной из самых разнообразных и многочисленных в меловом периоде и вымерла в конце мезозоя.



Кроме того, исследование показывает сложную эволюционную историю европейских зауропод, живших в меловой период, – особенно это касается Пиренейского полуострова. Здесь встречаются виды родственные группам, обитавшим в Азии и Северной Америке, а также некоторые группы, близкие к видам, жившим в Африке. "Это позволяет предположить, что животные могли перемещаться между этими континентами", – считают исследователи.



Описание этого нового вида также помогает понять экосистемы нижнемеловой эпохи – это как раз и является одной из задач исследований, проводимых в Морелле. "Мы находим кусочки головоломки, которые позволяют нам немного лучше понять, какова структура этой части экосистемы", – объясняют ученые. В этом районе русла рек иногда расположены очень близко к побережью и даже доходят до границы с гористой местностью. Garumbatitan morellensis двигался по этой полосе, уходя все дальше от устья, и пересек обширную лесную зону с высокими деревьями, которая могла "обеспечить пищей стадо особей подобного размера".



Будущая реставрация окаменелых останков, найденных на этом участке, позволит получить важную информацию, которая позволит понять раннюю эволюцию зауроподов, которые доминировали на протяжении миллионов лет мезозойской эры.



"Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы уже на пороге успеха", – говорят Гасулла и Ортега. Они имеют в виду окаменелые останки, найденные в недрах этого региона. Раскопки до сих пор ведутся, а находки ожидают классификации и обработки. Исследователи надеются, что это наследие "вскоре обретет большую известность, потому что здесь есть что показать".



"У нас есть выражение tota pedra fa paret (стена строится из камней). Именно этот „толстый" камень укрепляет нашу палеонтологическую стену", – шутливо говорит Гасулла. Новый вид "является шагом к завершению исследовательского проекта", который ведется в районе Элс-Портс, добавляет Ортега. Garumbatitan morellensis – это тот новый важный фрагмент, который был необходим для разрешения нашей сложной головоломки.



Автор статьи: Мария Питарч (María Pitarch)