 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.10.2023
02:28  Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"
02:26  Инфлюенсеры Шелкового пути. Как согдийцы влияли на мир вокруг себя
02:17  Йеменская головоломка Эр-Рияда: возможен ли мир с хуситами без Ирана и ОАЭ
01:23  До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов
01:21  "Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в Испании
01:18  Вечный майдан: привлекательность ущербности, - Р.Ищенко
01:12  Победный провал. Как началась и к чему привела арабо-израильская война 1973 года

00:37  Америка играет с огнем на Тайване: зачем она это делает? - СП
00:36  Торговаться тут без току. "Интер РАО" готово остановить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин
00:33  Корсика рвется к независимости от Макронистана, - "Къ"
00:31  Зачем правительство Таджикистана передало Министерству обороны местные аэропорты?
00:22  Борьба за пост президента США: базовые сценарии, - Вл.Васильев
00:13  "Окна Овертона" кыргызской демократии, - Анвар Ажиев
Воскресенье, 01.10.2023
22:31  Ликвидирован основатель бандеровского батальона "Айдар" Ищенко
19:26  В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина
19:24  На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
18:06  В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
13:20  Казахстан-США-ООН. Как извлечь пользу из бесполезных связей, - Н.Кузьмин
13:18  Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП
13:17  Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
13:13  Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров
13:09  Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"
07:03  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии. Алма-Ату пошатывает
06:51  В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства
06:14  Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины
06:12  Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова
06:09  В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев
06:05  Рождение Севера, - Владислав Сурков
02:20  Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде
02:14  Китайцы хотят проложить водопровод до Ферганы
02:07  Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства
02:05  Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар
02:04  В КазАрмии подвели итоги учения "Батыл Тойтарыс"
02:03  Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма
02:00  Для вывода из списка террористов "Талибану"* надо выполнить три условия
01:58  Медицина в Узбекистане: усвоенные уроки пандемии
01:56  Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути, - СП
01:40  Армия Швеции брошена на борьбу с бандами мигрантов
00:52  "Братья по санкциям": перспективы, возможности и вызовы в отношениях России и Ирана
00:24  NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
00:00  НКО IRI: кто направляет руку армянских властей? - Денис Юрганов
Суббота, 30.09.2023
20:50  В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента "Сердар-хаджи"
20:47  Лекарствам - Шелковый путь
15:39  В Кыргызстане снова готовят революцию? - П.Беккер
15:31  Лавровый венок. РосМИД продолжает лизать "партнера" и "союзника" Токаева
15:22  В Карагандинской области разбился учебный самолет ВВС РК: пилот и курсант погибли
14:44  Мир-Рим-рай. Вышел роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:42  Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США
14:37  В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:33  Предательство Европы: как англичане развязали руки Гитлеру (уроки истории), - А.Замостьянов
14:32  ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов
01:23 02.10.2023

Пашинянцы замахнулись на Крым, Сочи и Краснодарский край
Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти

Сергей Аксенов

Экс-помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян высказал претензии на российские Крым, Сочи и Краснодарский край. Хотя статус спикера звучит как "старший помощник младшего дворника" его стремление поиграть в "завоевателя" понятно. Слава Ильхама Алиева не дает покоя?

"И если нет никаких границ, мы можем забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще по праву, он на 70% армянский. Куда вы свою варежку разинули", - прокричал на камеру Погосян. Справедливости ради отметим, что возбудился он в ответ на реплики российского депутата сомнительной адекватности. Однако тайные устремления Погосяна и ему не делают чести.

Смелые заявления были сделаны в ходе телепередачи "Разговор с Владимиром Погосяном", в которой будущий краснодарский диктатор исполняет роль ведущего и представляется "политическим деятелем", сидя перед зрителями в камуфляже оливкового цвета (Зеленский-стайл?) и с медалью на груди. А посвящена передача среди прочего "сущности военно-политического руководства России".

Погосян выразил возмущение словами Дмитрия Пескова, который заявил, что Азербайджан и Турция обеспечат безопасность армян. Это значит, что все процессы в Карабахе были согласованы со всеми сторонами при активном участии России, и это фактически уничтожило российскую политику в Армении. Подпись России ничего не стоит, она всегда кинет, сказал политик.

"При нас… мы вернем все, - пообещал Погосян на хорошем русском языке. - И мы в два раза больше будем забирать, мы вернем все, и мы построим такую Армению". Кто эти загадочные "мы"? Вот как об этом высказался сам Погосян: "Во многих державный странах давно сказали, жаль, что в Армении власть не у вас. Это очень высокий уровень. Они понимают с какой командой разговаривают".

Очевидно, речь идет о будущей армянской реконкисте в Нагорном Карабахе и прочей территории Азербайджана. Ведь поражение в войне привело к ликвидации Арцаха и массовому исходу его жителей (на утро 30 октября уже 100 тысяч человек). Но оговорки Погосяна не могут не напрягать Москву. Мало нам киевских претендентов на Крым, а тут еще и ереванские нарисовались.

Можно было бы все списать на полемический задор армянского политика, однако факты свидетельствуют, что подготовка к такой реконкисте уже началась. В 2024 году Армения увеличит бюджетные расходы на оборону на 7,3%, сообщил глава Минфина Ваге Ованнисян. На военные расходы будет выделено 555 млрд драмов (около 1,5 млрд долларов).

А ведь возможны еще внебюджетные вливания, в том числе иностранные. После того, как Ереван, отказавшись от традиционных учений в рамках ОДКБ, провел совместные учения с американцами (прямо в дни, когда был потерян Арцах), там вполне могут рассчитывать на американскую военную помощь натурой или деньгами. Дают же Киеву миллиарды на войну с Россией.

А вот на кого в Ереване вряд ли могут рассчитывать в своих захватнических устремлениях, так это на поддержку армянской диаспоры в России. Как минимум в силу безумия такого замысла. Сомнительно, чтобы эти люди, веками жившие в единой стране, повелись на бредни авантюристов. "Русские армяне" при желании могли отличиться в боях с армией Баку. Много было таких?

Кстати, сколько вообще армян постоянно живет в России? Согласно открытым данным, основанным на переписях населения, в Крыму их чуть больше 10 тысяч. В Москве - около 100 тысяч. Больше всего в Краснодарском крае - 300 тысяч. А всего в России армян около 1 млн (тех, кто имеет российский паспорт). Еще полмиллиона - граждане других стран, от Армении до Франции и США.

В западных странах, пожалуй, наиболее мощные в политическом отношении армянские диаспоры жестко отстаивают право своего народа помнить о турецком геноциде, принуждают исполнительную власть своих стран реагировать на важные для Армении события. Один только Шарль Азнавур по своему влиянию был вполне сопоставим с многими батальонами армянских воинов.

В России также живет немало влиятельных выходцев из Армении. Многие из них широко известны. В профессиональной журналистской среде есть даже благожелательно шутливый термин "медиармяне". Благодаря СМИ вся страна знает Маргариту Симонян, Арама Габрелянова, Романа Бабаяна и др. А есть еще и Михаил Галустян, Тигран Кеосаян, Стас Намин в конце концов (внук Анастаса Микояна).

Из крупных фигур бизнеса самый известный, пожалуй, Рубен Варданян. Разменявший счастливую жизнь долларового миллиардера на тяготы политического лидера республик Арцах. В настоящий момент Варданян арестован Азербайджаном. Президент Армении Никол Пашинян наверное ликует, ведь Варданян его потенциальный политический противник, как ранее был весь карабахский клан.

Интересно, что с известными российскими армянами у Пашиняна отношения не сложились. Так, Маргарита Симоньян и Арам Габрелянов более полугода назад были объявлены в Армении персонами нон-грата. Въезд на историческую Родину им закрыт. Это как же надо ненавидеть своих российских соотечественников…

Впрочем, сами "запрещенные" персоны за словом в карман не полезли. "Пашинян продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, он церэушная подстилка без чести и совести, как все церэушные подстилки", - написала тогда Симонян.

Сдача Карабаха не добавила Пашиняну авторитета. Тем более среди российских армян. "Эфенди (господин - „СП") Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану. А подарки, как известно, не отдарки. Жаль, в Армении нет, кажется, осин. Впрочем, повеситься можно и на абрикосе", - припечатала президента Армении главред РТ. При Пашиняне ей в Армению дорога заказана.

Похоже, между Россией и Арменией возникла не слабая геополитическая трещина и каждый теперь выбирает и занимает сторону. Сторона Пашиняна расширяет пропасть, намереваясь отключить в Армении российское ТВ. По мнению политолога Сергея Маркова, это делается для того, чтобы сменить настроения в армянском обществе и увести Армию врагам России в лице Франции, США, ЕС и НАТО.

Еще одна горячая тема - ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда. В МИД РФ заявили, что это ухудшит отношения Москвы и Еревана, тем более что организация выдала ордер на арест Владимира Путина. Политики, находящиеся в оппозиции действующей власти Армении, заявили о возможных "фатальных последствиях" этого решения для их страны. А тут еще Сочи и Крым.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696198980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  