До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов

01:23 02.10.2023

Пашинянцы замахнулись на Крым, Сочи и Краснодарский край

Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти



Сергей Аксенов



Экс-помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян высказал претензии на российские Крым, Сочи и Краснодарский край. Хотя статус спикера звучит как "старший помощник младшего дворника" его стремление поиграть в "завоевателя" понятно. Слава Ильхама Алиева не дает покоя?



"И если нет никаких границ, мы можем забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще по праву, он на 70% армянский. Куда вы свою варежку разинули", - прокричал на камеру Погосян. Справедливости ради отметим, что возбудился он в ответ на реплики российского депутата сомнительной адекватности. Однако тайные устремления Погосяна и ему не делают чести.



Смелые заявления были сделаны в ходе телепередачи "Разговор с Владимиром Погосяном", в которой будущий краснодарский диктатор исполняет роль ведущего и представляется "политическим деятелем", сидя перед зрителями в камуфляже оливкового цвета (Зеленский-стайл?) и с медалью на груди. А посвящена передача среди прочего "сущности военно-политического руководства России".



Погосян выразил возмущение словами Дмитрия Пескова, который заявил, что Азербайджан и Турция обеспечат безопасность армян. Это значит, что все процессы в Карабахе были согласованы со всеми сторонами при активном участии России, и это фактически уничтожило российскую политику в Армении. Подпись России ничего не стоит, она всегда кинет, сказал политик.



"При нас… мы вернем все, - пообещал Погосян на хорошем русском языке. - И мы в два раза больше будем забирать, мы вернем все, и мы построим такую Армению". Кто эти загадочные "мы"? Вот как об этом высказался сам Погосян: "Во многих державный странах давно сказали, жаль, что в Армении власть не у вас. Это очень высокий уровень. Они понимают с какой командой разговаривают".



Очевидно, речь идет о будущей армянской реконкисте в Нагорном Карабахе и прочей территории Азербайджана. Ведь поражение в войне привело к ликвидации Арцаха и массовому исходу его жителей (на утро 30 октября уже 100 тысяч человек). Но оговорки Погосяна не могут не напрягать Москву. Мало нам киевских претендентов на Крым, а тут еще и ереванские нарисовались.



Можно было бы все списать на полемический задор армянского политика, однако факты свидетельствуют, что подготовка к такой реконкисте уже началась. В 2024 году Армения увеличит бюджетные расходы на оборону на 7,3%, сообщил глава Минфина Ваге Ованнисян. На военные расходы будет выделено 555 млрд драмов (около 1,5 млрд долларов).



А ведь возможны еще внебюджетные вливания, в том числе иностранные. После того, как Ереван, отказавшись от традиционных учений в рамках ОДКБ, провел совместные учения с американцами (прямо в дни, когда был потерян Арцах), там вполне могут рассчитывать на американскую военную помощь натурой или деньгами. Дают же Киеву миллиарды на войну с Россией.



А вот на кого в Ереване вряд ли могут рассчитывать в своих захватнических устремлениях, так это на поддержку армянской диаспоры в России. Как минимум в силу безумия такого замысла. Сомнительно, чтобы эти люди, веками жившие в единой стране, повелись на бредни авантюристов. "Русские армяне" при желании могли отличиться в боях с армией Баку. Много было таких?



Кстати, сколько вообще армян постоянно живет в России? Согласно открытым данным, основанным на переписях населения, в Крыму их чуть больше 10 тысяч. В Москве - около 100 тысяч. Больше всего в Краснодарском крае - 300 тысяч. А всего в России армян около 1 млн (тех, кто имеет российский паспорт). Еще полмиллиона - граждане других стран, от Армении до Франции и США.



В западных странах, пожалуй, наиболее мощные в политическом отношении армянские диаспоры жестко отстаивают право своего народа помнить о турецком геноциде, принуждают исполнительную власть своих стран реагировать на важные для Армении события. Один только Шарль Азнавур по своему влиянию был вполне сопоставим с многими батальонами армянских воинов.



В России также живет немало влиятельных выходцев из Армении. Многие из них широко известны. В профессиональной журналистской среде есть даже благожелательно шутливый термин "медиармяне". Благодаря СМИ вся страна знает Маргариту Симонян, Арама Габрелянова, Романа Бабаяна и др. А есть еще и Михаил Галустян, Тигран Кеосаян, Стас Намин в конце концов (внук Анастаса Микояна).



Из крупных фигур бизнеса самый известный, пожалуй, Рубен Варданян. Разменявший счастливую жизнь долларового миллиардера на тяготы политического лидера республик Арцах. В настоящий момент Варданян арестован Азербайджаном. Президент Армении Никол Пашинян наверное ликует, ведь Варданян его потенциальный политический противник, как ранее был весь карабахский клан.



Интересно, что с известными российскими армянами у Пашиняна отношения не сложились. Так, Маргарита Симоньян и Арам Габрелянов более полугода назад были объявлены в Армении персонами нон-грата. Въезд на историческую Родину им закрыт. Это как же надо ненавидеть своих российских соотечественников…



Впрочем, сами "запрещенные" персоны за словом в карман не полезли. "Пашинян продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, он церэушная подстилка без чести и совести, как все церэушные подстилки", - написала тогда Симонян.



Сдача Карабаха не добавила Пашиняну авторитета. Тем более среди российских армян. "Эфенди (господин - „СП") Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану. А подарки, как известно, не отдарки. Жаль, в Армении нет, кажется, осин. Впрочем, повеситься можно и на абрикосе", - припечатала президента Армении главред РТ. При Пашиняне ей в Армению дорога заказана.



Похоже, между Россией и Арменией возникла не слабая геополитическая трещина и каждый теперь выбирает и занимает сторону. Сторона Пашиняна расширяет пропасть, намереваясь отключить в Армении российское ТВ. По мнению политолога Сергея Маркова, это делается для того, чтобы сменить настроения в армянском обществе и увести Армию врагам России в лице Франции, США, ЕС и НАТО.



Еще одна горячая тема - ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда. В МИД РФ заявили, что это ухудшит отношения Москвы и Еревана, тем более что организация выдала ордер на арест Владимира Путина. Политики, находящиеся в оппозиции действующей власти Армении, заявили о возможных "фатальных последствиях" этого решения для их страны. А тут еще Сочи и Крым.