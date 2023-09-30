 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.10.2023
02:28  Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"
02:26  Инфлюенсеры Шелкового пути. Как согдийцы влияли на мир вокруг себя
02:17  Йеменская головоломка Эр-Рияда: возможен ли мир с хуситами без Ирана и ОАЭ
01:23  До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов
01:21  "Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в Испании
01:18  Вечный майдан: привлекательность ущербности, - Р.Ищенко
01:12  Победный провал. Как началась и к чему привела арабо-израильская война 1973 года

00:37  Америка играет с огнем на Тайване: зачем она это делает? - СП
00:36  Торговаться тут без току. "Интер РАО" готово остановить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин
00:33  Корсика рвется к независимости от Макронистана, - "Къ"
00:31  Зачем правительство Таджикистана передало Министерству обороны местные аэропорты?
00:22  Борьба за пост президента США: базовые сценарии, - Вл.Васильев
00:13  "Окна Овертона" кыргызской демократии, - Анвар Ажиев
Воскресенье, 01.10.2023
22:31  Ликвидирован основатель бандеровского батальона "Айдар" Ищенко
19:26  В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина
19:24  На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
18:06  В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
13:20  Казахстан-США-ООН. Как извлечь пользу из бесполезных связей, - Н.Кузьмин
13:18  Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП
13:17  Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
13:13  Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров
13:09  Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"
07:03  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии. Алма-Ату пошатывает
06:51  В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства
06:14  Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины
06:12  Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова
06:09  В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев
06:05  Рождение Севера, - Владислав Сурков
02:20  Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде
02:14  Китайцы хотят проложить водопровод до Ферганы
02:07  Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства
02:05  Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар
02:04  В КазАрмии подвели итоги учения "Батыл Тойтарыс"
02:03  Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма
02:00  Для вывода из списка террористов "Талибану"* надо выполнить три условия
01:58  Медицина в Узбекистане: усвоенные уроки пандемии
01:56  Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути, - СП
01:40  Армия Швеции брошена на борьбу с бандами мигрантов
00:52  "Братья по санкциям": перспективы, возможности и вызовы в отношениях России и Ирана
00:24  NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
00:00  НКО IRI: кто направляет руку армянских властей? - Денис Юрганов
Суббота, 30.09.2023
20:50  В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента "Сердар-хаджи"
20:47  Лекарствам - Шелковый путь
15:39  В Кыргызстане снова готовят революцию? - П.Беккер
15:31  Лавровый венок. РосМИД продолжает лизать "партнера" и "союзника" Токаева
15:22  В Карагандинской области разбился учебный самолет ВВС РК: пилот и курсант погибли
14:44  Мир-Рим-рай. Вышел роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:42  Что может стоять за решением Вашингтона сменить одного из ключевых военачальников США
14:37  В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм, - Айнур Курманов
14:33  Предательство Европы: как англичане развязали руки Гитлеру (уроки истории), - А.Замостьянов
14:32  ОДКБ против России: вся правда в одной фотографии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"
02:28 02.10.2023

Akharin Khabar
Иран

Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах американской мировой валюты

Многочисленные санкции лишь подтолкнули Россию и Китай к еще большему увеличению масштабов сотрудничества, отмечает AK. При нынешних темпах торговли обе стороны крайне заинтересованы в конечном итоге перейти на расчеты в национальных валютах. И чем больше Запад препятствует отношениям двух стран, тем сильнее становится их намерение избавиться от доллара.

Объем российско-китайской торговли, достигший беспрецедентного уровня уже в 2022 году, продолжает демонстрировать рост, причем весьма высокими темпами. По данным российских таможенных служб, к настоящему моменту экспорт и импорт обеих стран значительно вырос с начала текущего года.

Как отмечают российские и китайские СМИ, объемы торговли Российской Федерации и КНР растут, несмотря на ограничения и санкции, вводимые против РФ западными странами. Угрозы в адрес Китая со стороны США, равно как и требование сократить торгово-экономические отношения с Россией, китайскую сторону тоже не слишком останавливают. Так, с января по август 2023 года объем торговли двух государств вырос уже на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные, которые предоставляла китайская таможня, также показывают, что к началу указанного периода (январь 2023 года), объемы торгово-экономического взаимодействия России и КНР достигли 155,1 миллиарда долларов.

Таможенные службы двух стран утверждают, что Пекин и Москва продолжат налаживать и обустраивать таможенные коридоры для упрощения и ускорения процедур контроля. Планируется реконструкция некоторых международных пунктов пропуска на российско-китайской границе. Особое внимание при этом будет уделяться организации круглосуточной работы транспортных узлов и пограничных коридоров, а именно автодорожного пропускного пункта Забайкальск - Маньчжурия, а также трансграничного перехода Пограничное - Суйфеньхэ.

Особые вопросы и внимание вызывает то, какие именно товары в настоящий момент предлагает Пекину Москва, помимо энергетического сырья в виде нефти и природного газа. Кто-то утверждает, что с момента введения против России масштабных санкций она якобы превращается в сырьевой придаток Китая. Но так ли это на самом деле?

Статистические службы и данные таможни двух стран говорят о том, что Россия, помимо энергоресурсов, также поставляет в Китай изделия нефтехимии, сельскохозяйственную продукцию как продовольственного, так и непродовольственного назначения, некоторые виды промышленных товаров.

КНР поставляет в Россию очень многое из того, что она не может покупать у зарубежных стран из-за введенных санкций. Это также продовольствие, различное промышленное оборудование, смартфоны и аксессуары к ним, электроника, стройматериалы и стройтовары (в частности, цемент и строительный камень) и изделия легкой промышленности, прежде всего, одежда и обувь.

За прошлый год, как уже отмечалось, российско-китайская торговля в стоимостном выражении к началу текущего года достигла беспрецедентных масштабов: некоторые в качестве максимального показателя товарооборота называют 190,3 миллиарда долларов. Так или иначе, но мало сомнений в том, что к концу 2023 года объемы торговли двух стран сумеют преодолеть отметку в 200 миллиардов долларов. Обе стороны твердо убеждены, что достичь стоимости 250 миллиардов долларов взаимной торговли ежегодно в самом ближайшем будущем - вполне реалистичный план.

Несмотря на то, что столь внушительные цифры выражаются именно в долларовом эквиваленте, нет никакого сомнения, что совсем скоро для американского доллара не останется места в российско-китайской торговле.

Укрепление торгово-экономических связей между Россией и Китаем, а также их твердые взаимные намерения совершать бóльшую часть торговых операций на основе национальных валют, как считают многие аналитики и комментаторы, еще больше подорвет господство американского доллара как транснациональной валюты. При этом Москва и Пекин в своем стремлении избавиться от опоры на доллар и евро во взаимной торговле руководствуются вовсе не желанием чем-то досадить или навредить западным странам и не жаждой мести, а исключительно прагматичными соображениями. Западные страны ввели против России множество санкций, которые не только наносят ущерб им самим, но вредят и создают попросту опасную ситуацию для общемировой торговли, в которую вовлечены и третьи страны, не имеющие никакого отношения к конфликту России и Запада из-за Украины.

Особое беспокойство китайской стороны вызывают действия США из-за торгового спора между Вашингтоном и Пекином, который вовсе приобрел характер войны в тот период, когда президентом США был Дональд Трамп. Сам Трамп намерен идти на очередной президентский срок, и не исключено, что торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем приобретет еще большее ожесточение в ближайшие годы. Этим также обусловлено стремление китайской стороны по возможности избавиться от использования доллара в качестве основной расчетной единицы при взаимодействии со своими основными торговыми партнерами.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696202880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о таможенном контроле энергоресурсов через казахстанско-узбекскую границу одобрили сенаторы
- Реализацию проекта "G4 City" обсудили в Правительстве
- Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий Республики Казахстан
- Про активы
- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Ерлан Карин: У нас есть своя внутренняя созидательная повестка
- Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая
- В Мажилисе презентован законопроект "О защите прав потребителей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  