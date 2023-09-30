Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"

02:28 02.10.2023

Akharin Khabar

Иран



Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах американской мировой валюты



Многочисленные санкции лишь подтолкнули Россию и Китай к еще большему увеличению масштабов сотрудничества, отмечает AK. При нынешних темпах торговли обе стороны крайне заинтересованы в конечном итоге перейти на расчеты в национальных валютах. И чем больше Запад препятствует отношениям двух стран, тем сильнее становится их намерение избавиться от доллара.



Объем российско-китайской торговли, достигший беспрецедентного уровня уже в 2022 году, продолжает демонстрировать рост, причем весьма высокими темпами. По данным российских таможенных служб, к настоящему моменту экспорт и импорт обеих стран значительно вырос с начала текущего года.



Как отмечают российские и китайские СМИ, объемы торговли Российской Федерации и КНР растут, несмотря на ограничения и санкции, вводимые против РФ западными странами. Угрозы в адрес Китая со стороны США, равно как и требование сократить торгово-экономические отношения с Россией, китайскую сторону тоже не слишком останавливают. Так, с января по август 2023 года объем торговли двух государств вырос уже на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Данные, которые предоставляла китайская таможня, также показывают, что к началу указанного периода (январь 2023 года), объемы торгово-экономического взаимодействия России и КНР достигли 155,1 миллиарда долларов.



Таможенные службы двух стран утверждают, что Пекин и Москва продолжат налаживать и обустраивать таможенные коридоры для упрощения и ускорения процедур контроля. Планируется реконструкция некоторых международных пунктов пропуска на российско-китайской границе. Особое внимание при этом будет уделяться организации круглосуточной работы транспортных узлов и пограничных коридоров, а именно автодорожного пропускного пункта Забайкальск - Маньчжурия, а также трансграничного перехода Пограничное - Суйфеньхэ.



Особые вопросы и внимание вызывает то, какие именно товары в настоящий момент предлагает Пекину Москва, помимо энергетического сырья в виде нефти и природного газа. Кто-то утверждает, что с момента введения против России масштабных санкций она якобы превращается в сырьевой придаток Китая. Но так ли это на самом деле?



Статистические службы и данные таможни двух стран говорят о том, что Россия, помимо энергоресурсов, также поставляет в Китай изделия нефтехимии, сельскохозяйственную продукцию как продовольственного, так и непродовольственного назначения, некоторые виды промышленных товаров.



КНР поставляет в Россию очень многое из того, что она не может покупать у зарубежных стран из-за введенных санкций. Это также продовольствие, различное промышленное оборудование, смартфоны и аксессуары к ним, электроника, стройматериалы и стройтовары (в частности, цемент и строительный камень) и изделия легкой промышленности, прежде всего, одежда и обувь.



За прошлый год, как уже отмечалось, российско-китайская торговля в стоимостном выражении к началу текущего года достигла беспрецедентных масштабов: некоторые в качестве максимального показателя товарооборота называют 190,3 миллиарда долларов. Так или иначе, но мало сомнений в том, что к концу 2023 года объемы торговли двух стран сумеют преодолеть отметку в 200 миллиардов долларов. Обе стороны твердо убеждены, что достичь стоимости 250 миллиардов долларов взаимной торговли ежегодно в самом ближайшем будущем - вполне реалистичный план.



Несмотря на то, что столь внушительные цифры выражаются именно в долларовом эквиваленте, нет никакого сомнения, что совсем скоро для американского доллара не останется места в российско-китайской торговле.



Укрепление торгово-экономических связей между Россией и Китаем, а также их твердые взаимные намерения совершать бóльшую часть торговых операций на основе национальных валют, как считают многие аналитики и комментаторы, еще больше подорвет господство американского доллара как транснациональной валюты. При этом Москва и Пекин в своем стремлении избавиться от опоры на доллар и евро во взаимной торговле руководствуются вовсе не желанием чем-то досадить или навредить западным странам и не жаждой мести, а исключительно прагматичными соображениями. Западные страны ввели против России множество санкций, которые не только наносят ущерб им самим, но вредят и создают попросту опасную ситуацию для общемировой торговли, в которую вовлечены и третьи страны, не имеющие никакого отношения к конфликту России и Запада из-за Украины.



Особое беспокойство китайской стороны вызывают действия США из-за торгового спора между Вашингтоном и Пекином, который вовсе приобрел характер войны в тот период, когда президентом США был Дональд Трамп. Сам Трамп намерен идти на очередной президентский срок, и не исключено, что торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем приобретет еще большее ожесточение в ближайшие годы. Этим также обусловлено стремление китайской стороны по возможности избавиться от использования доллара в качестве основной расчетной единицы при взаимодействии со своими основными торговыми партнерами.