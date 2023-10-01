В Китае идет чистка элиты, - Владимир Скосырев

06:33 02.10.2023 01.10.2023



Даже в национальный праздник в коррупции в КНР подозревают и генералов, и миллиардеров

Владимир Скосырев



Как и Сталин, Мао Цзэдун полагал, что чем больше у строительства социализма успехов, тем острее классовая борьба. После смерти кормчего с массовыми репрессиями было покончено. При Си Цзиньпине удар наносится не по уклонистам от линии партии, а по коррупционерам всех мастей. Даже в дни каникул, последовавших за национальным праздником, Днем образования КНР, пресса сообщает о том, что расследуются дела двух бывших министров обороны, отвечавших ранее за поставки ракетным войскам. Частый гребень правоохранителей затронул и толстосумов, нажившихся на недвижимости.

В первый день октября в Китае отмечается День образования КНР. Это главный государственный праздник, за которым следуют большие каникулы. Китайские СМИ, не желая портить настроение людям, которые могут отдохнуть в течение "золотой недели", рассказывают больше о достижениях страны. Они выглядят так. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности составил в сентябре 50.2. Профессор Ли Чанган из Университета международного бизнеса заявил, что, поскольку обрабатывающая промышленность – опора китайской экономики, этот показатель сигнализирует о ее восстановлении. Международный валютный фонд тоже сообщает, что Китай может достичь тех показателей экономического роста на 2023 год, которые намечены правительством. А пекинская газета Global Times передала, что железные дороги побили рекорд по перевозке пассажиров за один день, перевезя около 21 млн. Значит, туризм после трудных лет ковида ожил.



Обращается внимание и на примирительные жесты со стороны США – в частности на теплое поздравление с праздником госсекретаря Энтони Блинкена. А зарубежная и гонконгская пресса отмечает другое: на государственном приеме в честь Дня образования КНР отсутствовали министр обороны Ли Шаньфу и чиновник, занимавший этот пост до него. Зато трое других бывших министров, более старшего возраста, на прием пришли. Последний раз Ли Шаньфу показался на людях 29 августа, когда держал речь на конференции в Пекине по военным связям с Африкой.



Как уже сообщала "НГ" в номере за 19.09.23, по сведениям западных дипломатов, работающих в Пекине, министра обороны Ли Шаньфу и восемь других чиновников в этом ведомстве допрашивают за махинации с закупкой оборудования для войск. В качестве министра Ли отвечал в основном за контакты с зарубежными коллегами, а не за действия вооруженных сил. Все же то, что его не видели с 29 августа, дало пищу предположениям о перетряске в некоторых звеньях госаппарата. Ведь ранее со сцены улетучился и глава МИД Цинь Ган.



В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) действует система политических комиссаров, которая должна обеспечивать высокий моральный дух личного состава и его лояльность партии. Но тут система, возможно, дала сбой. Естественно, важные перестановки как в военном ведомстве, так и в других ведомствах, контролируются ЦК партии. А западные СМИ, например Wall Street Journal, сообщая о перетрясках, опираются на слухи или ссылаются на безымянные источники.



В несколько ином положении находится гонконгская газета South China Morning Post, которой китайские чиновники и эксперты больше доверяют, чем иностранной прессе. По ее данным, с тех пор как председатель КНР Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году и развернул кампанию по борьбе с коррупцией, были сняты со своих постов десятки тысяч кадров. А в этом году расследование проводится против 36 старших должностных лиц – от замминистра и выше рангом. В июле без объяснения освобождены со своих постов командующий ракетными войсками Ли Юйчао и его зам Чжан Чжэньчжун. В сентябре под расследование попал замгубернатора провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.



Но длинная рука китайского правосудия достала не только чиновников, но и крупных бизнесменов. Один из них – Сюй Цзяинь, который одно время был одним из самых богатых людей в Китае. Он председатель девелоперской компании China Evergrande Group. Этот бывший сталевар создал империю, в которую входит богатый футбольный клуб, яхта стоимостью 60 млн долл., очень дорогой дом в Лондоне. Но его фирма в последние два года набрала долгов на 327 млрд долл. А власти против него начали расследование.



Представитель главного органа по борьбе с коррупцией – Центральной комиссии по проверке дисциплины обнародовал пятилетний план по искоренению взяточничества и мздоимства. "Мы пока не дошли до корней коррупции. Случаи ее в разных формах увеличиваются. Нужна самореволюция, чтобы полностью избавиться от болезни", – сказал он.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Было известно, что карьера нынешнего министра обороны завершена. Это классический пример того, как китайские чиновники исчезают на какое-то время, а потом становится известно об их уходе. Это почти всегда связано с антикоррупционным расследованием. Сейчас подобные процессы происходят не только в вооруженных силах. Возможно, пошла волна проверок госаппарата. Это, очевидно, связано с ростом международной напряженности. Руководство хочет избавиться от ненадежных кадров. Но нельзя сказать, что в армии чисткам подвергается значительная часть офицерского корпуса. Расследования касаются фигур, отвечавших за закупки. На боеготовность армии это не влияет". Источник - НГ

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