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Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией". Защебетал...
07:13 02.10.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является "антиРоссией".

"Казахстан не является ''антиРоссией'', мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", - сказал казахстанский руководитель в интервью "Казинформу".

Таким образом Токаев прокомментировал свое заявление о том, что Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, сделанное накануне.

"Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации",- напомнил президент в интервью "Казинформу".

Токаев подчеркнул, что у Казахстана нет товаров, которые подпадают под санкционные ограничения. При этом он утверждает, что Казахстан не участвует в "так называемом параллельном импорте в Россию".
"В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями",- добавил президент.

ℹ️ 28 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. На встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем он заявил, что Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму в отношении России. "Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть", - сказал тогда президент.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696219980


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