ЦентрАзия | Армяне покидают Карабах, в регион возвращаются азербайджанцы, - Св.Гамова

11:05 02.10.2023 1.10.2023



Баку объявил в розыск 300 чиновников непризнанной республики

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Армянское население массово выезжает из Карабаха.

Азербайджанские власти собираются вложить деньги в Нагорный Карабах, начав с энергетики. Китайские компании готовы поставить в экономический регион Азербайджана, где ранее не хватало электричества, электроподстанции. В заявивший о самороспуске Карабах, который покинули более 100 тыс. местных армян, собираются возвратиться миллион азербайджанских беженцев, выехавших из непризнанной республики во время конфликта в 1992–1994 годах. В Баку заявляют, что реинтеграция региона идет успешно. Прибывшая туда миссия ООН еще выводов не сделала. А представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани заявила, что фактов насилия над армянскими жителями, покидающими эту территорию, не обнаружено.



Через пять дней после завершения Азербайджаном операции по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе президент Ильхам Алиев встретился в Нахичевани с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Алиев отметил: "Уже началась доставка гуманитарной помощи из Азербайджана в Карабахский регион проживающему там армянскому населению. Поставляются топливо, в том числе дизельное топливо, бензин, продукты питания, лекарственные препараты и другая гуманитарная помощь. Это еще раз свидетельствует о том, что люди, проживающие в Карабахском регионе, независимо от национальной принадлежности являются гражданами Азербайджана. Безопасность, защищенность и права этих людей будут обеспечены Азербайджанским государством". Глава Азербайджана выразил уверенность в том, что "процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество будет идти успешно". Однако, когда президент непризнанной республики подписал указ о ее роспуске, карабахские армяне начали быстро покидать свои дома. Британское издание The Independent написало: "Начался самый массовый исход людей на Южном Кавказе со времен распада Советского Союза". Президент Азербайджана сообщил о начале возвращения в Карабах азербайджанских беженцев – в регион уже въехало более 2 тыс. человек. Алиев отметил, что всего из Карабаха за 30 лет уехало около 1 млн азербайджанцев. Он уточнил, что "сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли". "Люди едут из Баку, из второго по величине города страны Сумгаита, из Гянджи. Едут из городов в села", – добавил азербайджанский президент.



Ильхам Алиев пообещал, что власти помогут возвращающимся в Карабах гражданам "организационно и финансово". Он также отметил: "Уверен, что если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие после того провокационного заявления, что "Карабах – это Армения", сделанного премьер-министром Армении в 2019 году, вплоть до 20 сентября (текущего года. – "НГ"), то мир не за горами. Именно так мы видим будущее Южного Кавказа, будущее всего региона. Думаю, наши соседи и международные акторы будут видеть только конструктивный подход с нашей стороны", – подчеркнул Ильхам Алиев накануне встречи (5 октября) в испанской Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он напомнил: "20 сентября этого года мы восстановили свой суверенитет. Таким образом, на нашей земле больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто все еще думает о реванше, все еще живет реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого". Между тем News.am сообщило со ссылкой на Национальный комитет, что в преддверии встречи лидеров Армении и Азербайджана в 20 европейских городах, в том числе Брюсселе, Лондоне, Риме, Вене, Стокгольме, а также в Гранаде пройдут акции протеста в поддержку жителей Нагорного Карабаха.



В Карабах прибыла миссия Организации Объединенных Наций (ООН). Армянская пресса отмечает, что последний раз миссия ООН была там около 30 лет назад. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани сообщила, что структуры ООН не зафиксировали фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими эти территории и переезжающими в Армению. Она отметила, что массовый исход армян из Карабаха в любом случае является серьезной гуманитарной проблемой, но азербайджанцы не проявляют агрессии в отношении переселенцев.



Ранее, 29 сентября, Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН. Поводом, по мнению армянской стороны, стало нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван призывал суд ООН подтвердить обязательство Азербайджана отказаться от совершения действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение этнических армян из Нагорного Карабаха, и распорядиться о принятии временных мер в его отношении.



Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИД заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.



Затем лидер Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После этого жители Нагорного Карабаха, в том числе те, кто находится за пределами республики, должны будут ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.



В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над регионом, обострились отношения Азербайджана с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией Азербайджанского государства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил это открыто. Заметив при этом, что российские миротворцы в Карабахе должны побеспокоиться о безопасности жителей непризнанной республики. Но жители не поверили в то, что им обеспечат безопасность. Выезд армян из Карабаха продолжается. В то же время домой в Нагорный Карабах готовятся возвратиться азербайджанские беженцы, их миллион.



Генрокурор Азербайджана Кямран Алиев призвал армян, совершивших преступления, сдаться добровольно. "Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам у нас имеются доказательства", – сказал он.



В то же время начальник службы по связям с общественностью и информации МВД Арцаха Унан Тадевосян сообщил, что министр внутренних дел непризнанной республики продолжает в ней оставаться. "В эти дни, когда население Арцаха практически полностью переселилось в Армению, группа полицейских под руководством главы МВД Карена Саркисяна, преодолевая множество трудностей, продолжает оставаться в Арцахе и ежедневно ведет поисково-спасательную работу сразу по нескольким направлениям. Работа крайне сложная, а 25 сентября взрыв на складе топлива ее еще больше усложнил. Группа будет работать до тех пор, пока идут поиски погибших в ходе боевых действий военнослужащих и мирных жителей, о которых пока нет информации". В Ереване Никол Пашинян сообщил о начале реализации программы помощи переселенцам. "Мы начинаем программу по поддержке расходов на проживание наших братьев и сестер, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха. На покрытие расходов на проживание каждой семьи будет выделено 40 тыс. драмов (1 драм – 0,247 руб.) на человека в месяц плюс еще 10 тыс. драмов на человека на все коммунальные расходы. Эта программа начнется с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев. Бенефициарами программы будут все вынужденно перемещенные лица независимо от возраста", – написал премьер-министр Армении на своей странице в соцсети. Как сообщалось ранее, с понедельника начнется единовременная выплата по 100 тыс. драмов каждому вынужденному переселенцу. Источник - НГ

