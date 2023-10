ЦентрАзия | Куда дует ветер из Братиславы? Размышляя над итогами парламентских выборов в Словакии, - В.Бурт

13:09 02.10.2023 02.10.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



После победы левоцентристской партии Smer политический пейзаж той страны может резко измениться, если, конечно руководитель организации Роберт Фицо останется верен своим предвыборным лозунгам. Главные из них – прекращение военной и гуманитарной помощи незалежной. По его словам, "вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств".



Он так же недоволен миграционной политикой ЕС и поддержкой ЛГБТ. Кроме того, бывший премьер выступает против "бессмысленных" экономических санкций против России. Согласно исследованию, проведенному НАТО, Словакия – страна с наименьшим уровнем поддержки действий альянса.



Риторика победителей отражает настроение жителей этой славянской страны, большинство которых симпатизируют нашей стране. Среди них немало тех, кто помнит времена социализма, когда Советский Союз щедро раздавал блага своим союзникам, в том числе Словакии, которая в то время находилась в тени Чехии.



Голос исторической памяти можно было приглушить, если бы жители маленького европейского государства не чувствовали тревоги за свое будущее. Но смятение ощущается все сильнее: набирает силу инфляция, растет безработица, не хватает энергоресурсов. К тому же Брюссель заставляет Братиславу платить дань ненасытному Киеву.



Однако было бы наивно думать, что Smer, которую считают ориентированной на Россию, бросится в объятия Москвы и осмелеет настолько, что сожжет все мосты, связывающие Словакию с ЕС. Не исключено, что партийный вождь избрал популистские лозунги лишь как инструмент для победы. Придя к власти, он может изменить позицию. По этому поводу немецкая Die Zeit ехидно заметила: "Посмотрим, какую политику будет вести Фицо и не переобуется ли он, ведь когда-то он уже был у власти и его курс был тоже на Запад".



Но так было до конфликта на Украине, когда экономическое положение Словакии не выглядело таким удручающим. Теперь же, если ничего не изменить, страна просто увязнет в трясине проблем и станет таким же европейским нищим, как Румыния и Болгария…



Зачем спокойной Словакии толпы неспокойных мигрантов с Украины, которым надо предоставлять кров и работу, отказывая в этом своим согражданам? Почему ради мифического единства рядов ЕС надо отказываться от российских энергоресурсов и мерзнуть при свечах зимой? Да и вообще к чему маленькому государству ввязываться в схватку гигантов, жертвуя собственными интересами?



К тому же связь с нынешней Украиной - это дискредитация, ее можно сравнить с общением респектабельных господ и отпетых бандитов. И Фицо брезгливо морщится при упоминании о незалежной. Вот фрагмент из его недавнего выступления: "Возьмем [запрещенный в России] полк "Азов"*, члены которого – явные фашисты. Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи".



Он выразил недовольство тем, что на Западе перед такими формированиями "расстилают красную дорожку". И подчеркнул, что те, кто поддерживает продвижение нацизма, топчут наследие Словацкого национального восстания.



Фицо утверждал, что поставляемое Украине западное оружие не изменит ход боевых действий, и поэтому Киев должен отказаться от территориальных претензий. Об этом он говорил в интервью Associated Press и напомнил, что война началась не в 2022-м, а в 2014-м, когда "украинские нацисты и фашисты пришли в Донбасс убивать русских"".



Губительность курса руководителей ЕС понимают не только в Словакии, но и в других странах Союза. И там уже слышен глухой ропот, но пока открыто протестует лишь Венгрия. Кстати, лидер этой страны Виктор Орбан не скрывал удовольствия, узнав результаты выборов в соседней стране: "Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом".



"В Европе, помимо премьера Венгрии Виктора Орбана, теперь зазвучит еще один антиукраинский голос", - пишет британская газета Financial Times.



Прокомментировал успех Smer и глава оппозиционной французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо: "Победа Роберта Фицо стала радостным событием. Нам нужно как можно больше правительств, которые выступают против военной поддержки Киева и критически настроены в отношении Евросоюза и НАТО".



Короткое резюме: то, что произошло, еще не начало острого кризиса в ЕС, но, несомненно, его предвестие.



…Победа Фицо, обеспечившая его партии 42 голоса в парламенте, не гарантирует претворение в жизнь его планов. Да и не факт, что он вернется на пост премьера из-за сложностей с созданием коалиции. Для союза же ему больше всего подходит партия Hlas, получившая 27 мест. Ее возглавляет Петер Пеллегрини, тоже, к слову, экс-премьер. Кстати, он и Фицо были недавно друзьями и соратниками – оба состояли в Smer. Станут ли они ими снова?



Можно саркастически усмехнуться нехитрому наблюдению: "бывшие" обычно начинают прозревать только после ухода с высокого поста и уверены, что во второй раз они непременно учтут все прошлые ошибки и уж точно сделают все, как надо. Кстати, Фицо может сделать это в третий раз – он уже дважды был премьером. И однажды его преемником был Пеллегрини…



Британская Guardian пишет, что "его партия до сих пор сохраняет в тайне свои планы и не говорит, какую политическую силу она намерена поддержать, но существует широко распространенное мнение, что она предпочтет союз со Smer, нежели с более социально либеральной PS".



Но даже если это произойдет, победители не получат большинства в парламенте, в котором 150 мест. Ей нужен еще один союзник. Но найдется ли он?



Однако при самом худшем раскладе победа Smer может оказаться пирровой. "Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции", – считает политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.



…Когда Фицо находился на посту премьер-министра Словакии, он трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркивал важность хороших отношений с Москвой. Это были просто вежливые слова или искренне желание? Возможно, мы скоро об этом узнаем.



(1) запрещенная в России террористическая организация. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696241340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с жителями области Абай

- Мажилис рассмотрит Соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС

- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты

- Реализацию ряда крупных инвестпроектов обсудили в Правительстве

- О санкциях

- Как извлечь пользу из бесполезных связей

- Перезагрузка ЕНПФ

- Welcome to Kazakhstan

- Кто губит казахстанский лес?

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх