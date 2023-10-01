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Нобелевскую премию по медицине дали Карико и Вайсману за создание вакцин от COVID-19
13:20 02.10.2023

Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19

Технология, которую разработали награжденные исследователи, легла в основу вакцин от Pfizer и Moderna

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

"Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года", - говорится в сообщении Нобелевского комитета. В числе вакцин, основанных на этой технологии, были вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

Сумма премии составит 11 млн шведских крон, то есть около $1 млн.

Карико начала заниматься наукой в конце 1970-х в родной Венгрии; в середине 1980-х она переехала в США, где вместе с доктором Эллиотом Барнатану из Пенсильванского университета создала мРНК, способную встраиваться в клетки-мишени in vitro (в пробирке). Познакомившись с Вайсманом, Карико участвовала в клиническом исследовании использования двухцепочечных РНК для лечения различных заболеваний, а в 1990-м подала заявку на грант, в которой предлагала создать генную терапию на основе мРНК. Впоследствии Карико и Вайсман с помощью инъекций синтетической мРНК добились у лабораторных мышей и обезьян повышения выработки эритропоэтина - гормона, который назначают для лечения некоторых форм анемии.

В сентябре 2021 года Карико и Вайсман стали лауретами премии Breakthrough Prize за разработку технологии получения модифицированной мРНК. Премия была основана в 2013 году группой предпринимателей, в числе которых Юрий Мильнер, Марк Цукерберг и Сергей Брин.

Лауреаты Нобелевской премии 2023 года по физике станут известны 3 октября. Затем, 4 октября, в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 5 октября - по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии по экономике. А в пятницу, 6 октября, в Осло назовут очередного обладателя Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждается с 1901 года. До 2023 года награды удостоились 225 человек, в том числе 12 женщин. 40 раз премия вручалась одному ученому, 34 раза ее делили между двумя лауреатами и 39 раз - между тремя (больше трех ученых одновременно одну Нобелевку, по действующим правилам, получить не могут).

Самому молодому лауреату Нобелевской премии по медицине, канадскому борцу с диабетом Фредерику Бантингу, на момент награждения в 1923 году было 32 года. Самый возрастным лауреатом стал в 1966 году 87-летний Пейтон Роус, награжденный "за открытие онкогенных вирусов".

В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили шведскому биологу Сванте Паабо за работы, связанные с изучением "геномов вымерших гоминидов и эволюции человека", и создание палеогеномики. Труды Паабо и его сотрудников помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает от "родственников", живших на Земле много тысяч лет назад. В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян "за открытие рецепторов температуры и прикосновений".

Авторы

Евгений Калюков,

Наталия Анисимова

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696242000


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