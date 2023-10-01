В Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан не выходили на международный фондовый рынок, - президент КФБ Назаралиев

16:15 02.10.2023

Tazabek - Много лет государство "не понимало", зачем нужно развивать фондовый рынок. Об этом 2 октября в эфире "Биринчи радио" рассказал президент ЗАО "Кыргызская Фондовая биржа" Медетбек Назаралиев.



По словам главы КФБ, в Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан еще не выходили на международный фондовый рынок. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан уже давно привлекают инвестиции через фондовый рынок.



"Даже если компании не выходят на рынок, государство выпускает еврооблигации Eurobond и привлекает инвестиции на Лондонской фондовой бирже", - пояснил М.Назаралиев.



Как считают в КФБ, в Кыргызстане лишь в последние годы рынку ценных бумаг начали уделять достаточно внимания. По словам президента биржи, фондовый рынок в целом может развиваться сначала при поддержке государства, а затем уже сам.



"Что такое фондовый рынок? Это продажа акций компаний, это вывод на биржу успешных компаний. Если наши облигации будут представлены на Нью-Йоркской или Лондонской биржах, мы войдем в группу развитых стран, благодаря рыночной экономике", - поделился М.Назаралиев.

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