|В Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан не выходили на международный фондовый рынок, - президент КФБ Назаралиев
16:15 02.10.2023
Tazabek - Много лет государство "не понимало", зачем нужно развивать фондовый рынок. Об этом 2 октября в эфире "Биринчи радио" рассказал президент ЗАО "Кыргызская Фондовая биржа" Медетбек Назаралиев.
По словам главы КФБ, в Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан еще не выходили на международный фондовый рынок. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан уже давно привлекают инвестиции через фондовый рынок.
"Даже если компании не выходят на рынок, государство выпускает еврооблигации Eurobond и привлекает инвестиции на Лондонской фондовой бирже", - пояснил М.Назаралиев.
Как считают в КФБ, в Кыргызстане лишь в последние годы рынку ценных бумаг начали уделять достаточно внимания. По словам президента биржи, фондовый рынок в целом может развиваться сначала при поддержке государства, а затем уже сам.
"Что такое фондовый рынок? Это продажа акций компаний, это вывод на биржу успешных компаний. Если наши облигации будут представлены на Нью-Йоркской или Лондонской биржах, мы войдем в группу развитых стран, благодаря рыночной экономике", - поделился М.Назаралиев.
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