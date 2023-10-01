МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд в страну

16:18 02.10.2023

Лица, негативно высказывающиеся в адрес Казахстана, могут попасть в список тех, кому запрещен въезд в страну, его ведет МИД республики. Об этом ведомство сообщило, комментируя слова российского врача о "войне" России и Казахстана



Казахстан ведет список лиц, которые негативно высказываются в адрес республики, им закрывают въезд в страну, рассказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Видеозапись его ответа опубликовало издание Orda.kz.



Смадиярова попросили прокомментировать высказывание российского эндокринолога Ильи Магери в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена; у врача более 1 млн подписчиков). Медик в Stories отвечал женщине, которая негативно высказалась о России. Магеря заявил, что такие люди "раскачивают лодку", из-за них случаются войны, и поэтому из-за них "мы вступим в войну". Позднее он опубликовал еще одну Stories, в которой сказал, что любит Казахстан и переживает, что "может быть бунт между народами".



У представителя МИДа республики узнали, добавят ли Магерю в список граждан, въезд которых в Казахстан нежелателен.



"Пусть он лучше людей лечит и занимается своей профессией, а не высказывает ненужные вещи", - сказал Смадияров. Он добавил, что у России и Казахстана "хорошие, добрососедские" отношения.



Ему задали уточняющий вопрос о списке. Смадияров отметил, что МИД страны ведет подобный перечень, он "рабочий" и отказался разглашать, кто в него внесен и какое количество людей. Он лишь уточнил, что для них "закрывается граница".



Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"

Политика



В мае с проблемами с въездом в Казахстан столкнулся депутат Госдумы России Константин Затулин. Он в июне прошлого года прокомментировал слова президента республики Касыма-Жомарта Токаева о непризнании "квазигосударственных территорий" ДНР и ЛНР.