Тенге, лети, как вольный ветер. Нацбанк Казахстана подвел грустные итоги сентября

16:23 02.10.2023

ТЕНГЕ, ЛЕТИ, КАК ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА ПОДВЕЛ ИТОГИ СЕНТЯБРЯ

К концу месяца курс национальной валюты ослаб на 3,4 %, до 474,99 тенге за $1. Падение оказалось более ощутимым, чем в августе: тогда курс казахстанской валюты понизился на 3 % и составил 459,39 тенге за $1. При этом валютных интервенций Нацбанк не проводил, ограничившись продажами валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда.



На фоне ослабления тенге вырос объем торгов на фондовой бирже: в среднем он составил $162 млн против $158 млн в августе. Продажи валюты из Национального фонда выросли как в абсолютных, так и в относительных значениях. Доля продаж из Нацфонда увеличилась от 22 % в августе до 34 % в сентябре, а их объем достиг $1,55 млрд - почти в два раза больше, чем в августе.



Тем не менее активность регулятора совпала с прогнозами на сентябрь: Национальный банк планировал продать за месяц от $1,1 млрд до $1,2 млрд. Удерживать продажи в пределах сентябрьского объема регулятор намерен и в октябре: в новом месяце Нацбанк намерен избавиться от $1,5–1,6 млрд.